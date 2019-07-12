Политика

Нанести удар по суверенитету Украины. Что Россия готовит в Совбезе ООН?

Россия готовит Украине очередную пакость, используя для этого, как площадку Совбез ООН. Что нужно знать о готовящейся Россией провокации против суверенитета Украины?

Кремль пытается развить свой одиозный успех в ПАСЕ – на 16 июня РФ инициирует заседание СБ ООН с целью обсудить украинский языковой закон. Ясно, что нынешний расклад в Совбезе интересам РФ не способствует, пишет Максим Михайленко на своей странице в Facebook.

Далее разбирается расклад сил в нынешнем составе Совбеза ООН и возможности России по получению поддержки поднято ей вопроса в ходе проведения заседания.

«Среди постоянных членов Совбеза Китай воздерживается от обсуждения внутренней политики других государств, Великобритания и США находятся с РФ в состоянии «холодной войны», Франция старается развивать с Украиной взаимовыгодные системные отношения и сама пострадала от российских провокаций», – пишет Михайленко.

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Следует отметить, что из непостоянных членов Совбеза ООН – Германия проводит общую линию с Францией, Бельгия и Польша – близкие украинские партнеры, Кувейт и Перу (ныне председательствующая в СБ) ориентируются на США. Поэтому Москва теоретически может рассчитывать лишь на голоса пяти оставшихся развивающихся стран.

«Поэтому цель этого маневра другая – генерация информационного повода, направленного на вмешательство в украинскую внутреннюю политику (в том числе и как оказание помощи деструктивным силам в период выборов), дезинформирование международного сообщества относительно реального положения дел в Украине, и, главное – отвлечение внимания от событий и процессов, прямо угрожающих интересам режима Владимира Путина», – подчеркивает Михайленко.

Это отмечает Михайленко, во-первых, начало криминального производства в Нидерландах против россиян, причастных к уничтожению МН17 в небе над Донбассом (Кремль был вынужден пойти на кулуарные переговоры о компенсациях).

Во-вторых, это необходимость выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению пленных украинских моряков.

В-третьих, это гуманитарная катастрофа, устроенная Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, а также продолжающиеся обстрелы россиянами украинских городов, хроническое игнорирование Москвой Минских договоренностей.

В-четвертых, это продолжающееся разоблачение диверсионной деятельности России в странах Западной Европы и в США.

Наконец, в-пятых, это нарастающая волна проблем в самой России. Это углубление экономического кризиса, признаваемое уже и руководством российского режима, политическая дестабилизация в ряде российских регионов, включая все более масштабные протесты в Москве, коррупционные скандалы, деградация ВПК, а также серия тяжелых поражений, которые россияне потерпели от поддерживаемых Турцией повстанцев в сирийских провинциях Хама и Идлиб.

РОССИЯ ГОТОВИТ УКРАИНЕ ОЧЕРЕДНУЮ ПАКОСТЬ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?Кремль пытается развить свой одиозный успех в ПАСЕ – на 16…

Geplaatst door Maksym Mykhaylenko op Vrijdag 12 juli 2019

«Поэтому Украина и ее союзники намерены, как и ранее, придерживаться жесткой линии в вопросах принуждения РФ к выполнению ею взятых на себя обязательств, наказания причастных к актам террора, агрессии и вмешательства во внутреннюю политику других стран», – отмечает Михайленко.

Это можно сделать, считает Михайленко, в том числе – и путем постоянного разоблачения лжи российских пропагандистов.

В завершение Максим Михайленко просит помочь в распространение данной информации.

Автор Максим Михайленко
Источник Facebook
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