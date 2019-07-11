Удар по болевым точкам Украины. Медведчук, как флагман российского влияния

Итак, пророссийские марионетки продолжают давить на болезненные темы украинского общества. Причем, набор из оных за последние несколько недель не претерпели изменений, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

Во-первых, сегодня в Харькове был восстановлен памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который снесли чуть более месяца назад активисты. Таким образом, Кернес продолжает провоцировать и дестабилизировать обстановку в городе и с его легкой подачи следует ожидать новых протестов. Возможно куда более продолжительных и жестких, нежели прошлые.

Во-вторых, украинские суды лишний раз показали насколько они непредвзятые, незапятнанные и самые гуманные в мире, а именно Киевский апелляционный суд отказался отменить постановление о снятии с розыска и отмене заочного ареста пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. А потому, кто уверен, что в скором времени Шарий не составит компанию Портнову в числе репатриантов, тот не я.

В-третьих, украинских телезрителей телеканал «112 Украина», владельцем которого является Виктор Медведчук, порадует трансляцией фильма «Открывая Украину», посвященного, внимание, «гражданскому конфликту» на Донбассе! «Гражданскому конфликту»!

«Об этом фильме я уже ранее писал, в частности, о том, что его презентация прошла на, мало кому известном кинофестивале Таормина на Сицилии в Италии. Режиссером фильма выступил Оливер Стоун, тот самый который любит снимать ублажающие эго диктаторов фильмы о них. В частности, речь идет о Владимире Путине, который, похоже, стал постоянным заказчиком Стоуна», – пишет Коваленко.

Кстати, в этом фильме главными спикерами – героями будут Виктор Медведчук и Владимир Путин, и история будет рассказываться от их лица.

История войны на Донбассе из уст Путина на украинском ТВ? Ничего лучше для создания соответствующей реакции в обществе и придумать сложно.

«И данная трансляция, это ничто иное, как еще одно звено в цепи медийных провокаций, в стиле телемоста от другого медийного отстойника Медведчука – телеканала «NewsOne», с явным желанием и у своего фасада увидеть зажженные файеры, шины, а возможно и пылающий коктейль Молотова в фойе. И я вам так скажу – ничего другого им в данном контексте и не нужно», – подчеркивает Коваленко.

А если этого не будет, то сделают сами, благо карманных «патриотов» нынче как таксистов Uber.