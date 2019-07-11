Профанация люстрации. Зеленский желает навсегда избавиться от Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз сыграл Голобородько, анонсировав ужесточение закона о люстрации, чтобы тот распространялся на вообще всех, кто был у власти последние пять лет, с экс-президентом Петром Порошенко включительно.

В очередном своем эмоциональном видеообращении Владимир Александрович констатировал, что за неполных два месяца пребывания на должности убедился, что в стране все так плохо, что «просто не хватает цензурных слов», а чиновники всех уровней – это «безнадежный диагноз». Дескать, все они, независимо от политических расцветок (тут президент вспомнил устаревшее уже деление на помаранчевых, бело-голубых и бело-красных), «одной масти – им всем фиолетово», пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Далее были шуточки в стиле «Квартала» о некоторых министрах, генпрокуроре и бывшем президенте и жалоба о том, что теперь Зеленскому приходится каждый день ломать себе голову, что же со всеми этими нехорошими людьми делать. Сначала президент предложил выдать всех представителей бывшей власти (большинство из которых, к слову, до сих пор находятся на своих должностях) Владимиру Путину в обмен на украинских заложников, потом как альтернативу решил отправить их всех на передовую в бракованных бронежилетах, но тут же решил смилостивиться и просто «навсегда лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством».

Вся эта долгая юмористическая прелюдия оказалась анонсом законопроекта, написанного на Банковой, об ужесточении люстрации. По словам Зеленского, несмотря на то что его команду обвиняют в желании отменить люстрацию, уже подготовлен законопроект о расширении перечня людей, подпадающих под действие закона об очищении власти, – на бывшего президента, всех народных депутатов VIII созыва, спикера, секретаря СНБО, всех министров, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав фискальной службы и таможни, руководителей оборонных предприятий, «которые были на должностях с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го».

Глупые и хамские шуточки вроде выдачи бывшего Верховного Главнокомандующего Путину, или отправке на фронт в дырявом бронежилете, вынесем за скобки. К подобной риторике нового президента мы уже привыкли. Что же касается люстрации поголовно всех предшественников, то все это прозвучало достаточно серьезно и радикально. Вот только сопутствующие обстоятельства дают серьезные основания предположить, что таким радикальным и парадоксальным образом команда Зеленского намерена люстрацию отменить.

Итак, заявление Зеленского прозвучало в предпоследний день последней пленарной недели работы Верховной Рады нынешнего созыва, то есть вносить изменения в закон о люстрации будет уже следующий парламент, избранный на досрочных выборах 21 июля, который первым делом должен будет сформировать коалицию, назначить правительство и других чиновников. То есть, если голосование за законопроект Зеленского и состоится, то только осенью, то есть достаточно нескоро.

Тем временем Конституционный суд уже начал рассмотрение представления народных депутатов из числа бывших «регионалов» о неконституционности люстрации. В связи с активными протестами общественности рассмотрение этого вопроса судьи КСУ отложили на неопределенный срок, но рано или поздно они к этому вернутся, и у судей есть достаточно оснований признать закон о люстрации неконституционным. И произойти это может еще до того, как соберется новый парламент.

Сейчас в попытке отменить люстрацию обвиняют в первую очередь именно команду Зеленского, особенно после того, как Конституционный суд признал соответствующим Конституции указ о роспуске парламента. Кроме того, не секрет, что часть судей Конституционного суда имеют давние связи с Андреем Портновым, который подпадает под люстрацию, как и глава Офиса президента Андрей Богдан, и теперь они вполне могут быть заинтересованы в отмене люстрации.

Зеленский же, записав крайне эмоциональное и радикальное видео о расширении списка люстрируемых, убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, он в очередной раз использует старую фишку своего героя Голобородько о том, что все политики плохие и только он печется о судьбе простого народа, а с другой – отводит себя от подозрения в намерении отменить люстрацию.

Ну а далее события могут развиваться по-разному. Если Конституционный суд признает закон об очищении власти неконституционным до того, как новый парламент сможет голосовать за законопроект Зеленского, то президент получит возможность сказать, мол, я тут ни при чем, на суды не могу влиять, а еще лучше обвинить в отмене люстрации Порошенко, дескать, это же он провел судебную реформу и назначал многих нынешних судей.

Если же судьи КСУ не примут никакого решения о люстрации до того, как Рада примет законопроект Зеленского, ужесточающий ее, то у КСУ будут уже железобетонные основания, чтобы признать закон о люстрации неконституционным. Ведь если в истории с экс-«регионалами» была и узурпация власти Януковичем через сомнительное решение Конституционного суда, и Революция достоинства с сотнями жертв, и государственная измена со стороны высшего руководства страны, что уже доказано в заочном суде над Януковичем, то с Порошенко и остальными представителями власти, которые будут подпадать под люстрацию (а это и Тимошенко, и Данилюк, и Абромавичус, и ряд других нынешних партнеров Зеленского), формальных оснований для люстрации просто не будет.

Кроме того, своим предложением, граничащим с абсурдом, Зеленский просто нивелирует само понятие люстрации, сводя его к фарсу и комедии. По такой логике каждый новый президент может массово люстрировать всех своих «попередников», что несколько дико даже для развивающихся стран.