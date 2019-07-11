Портнов собирается организовать «встречу» Пророшенко в день допроса в Госбюро расследований

Одиозный соратник Януковича Портнов намерен организовать «встречу» Порошенко на крыльце ГБР в день допроса. Стало известно по какому делу ГБР вызывает на допрос Порошенко.

Бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос 17 июля в 9:30 в следующую среду по делу «об отмывании преступных доходов и легализации в оффшорах акций завода «Кузня на Рыбальском». Он приглашает «благодарных граждан» для организации встречи, написал он в своем Telegram-канале.

«Уважаемые друзья, информирую, что Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Кузня на Рыбальском. Дата допроса – среда 17 июля, 9-30 утра», – написал Портнов.

Портнов, так же пригласил «всех благодарных граждан», что организовать в день допроса на крыльце ГБР встречу Петру Порошенко. Портнов грозился опубликовать список вопросов к экс-президенту, издевательски называя последнего – «главным государственным преступником».

«Самому фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта тёплых вещей в вертикальную полоску», – написал Портнов.

Позже была опубликована копия повестки, которой Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего президента Петра Порошенко. Копия документа поступила в распоряжение «Украинской Правды».

В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олега Корецкого.

Цель вызова – участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 касательно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Напомним, ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос 17 июля пятого президента Украины Петра Порошенко.

ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

Андрей Портнов, занимавший должность советника экс-президента Виктора Януковича, в феврале 2014 года бежал в Россию и скрывался там, а также в Австрии, до 2019 года. 19 мая он вернулся в Украину.