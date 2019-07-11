Операция «Хаос в Украине». Медведчук продолжает реализацию кремлевского плана

После появления инициативы о проведении скандального телемоста с российскими пропагандистами Виталий Портников писал, что это намерение – не эпизод, а часть большого политического плана Кремля и тех, кто поддерживает российское руководство в нашей стране.

Этот план можно было бы назвать предвыборным, но на самом деле сами выборы – и президентские, и парламентские – тоже часть плана. Плана по постепенному усилению российского политического и информационного влияния на нашу страну, упрочения позиций тех, кто хотел бы возвратить Украину в 2013 год, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Как видим, события продолжают развиваться. Телемост не состоялся, но общественная реакция вовсе не напугала его инициаторов. Напротив, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Тарас Козак отправились в российскую столицу и были приняты там премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Тем самым Медведевым, который в 2004 году возглавлял кремлевский предвыборный штаб Виктора Януковича – так что не первый день отвечает перед Путиным за порабощение Украины.

Теперь кадры этой встречи на самом высоком уровне транслируются телеканалами, которые фактически принадлежат Медведчуку. Могут спросить – зачем? Почему они так уверены в себе, почему они ничего не опасаются?

А чего им бояться? Государство ослабело. Главный запрос общества – не на борьбу с коллаборацией, а на борьбу с коррупцией и на снижение тарифов. Тех, кто хотел бы бороться с коллаборацией, убедили, что политики, которые пришли к власти после Майдана – сплошь «мародеры», так что вначале нужно победить мародеров, а уж затем – предателей.

С новым президентом лидеры «Оппозиционной платформы» фактически делят один и тот же электорат – так что они могут быть уверены, что накануне парламентских выборов Владимир Зеленский не будет предпринимать резких шагов, чтобы не спугнуть тех своих избирателей, кто верит в возможность «просто договориться» с Москвой.

Но они не просто хотят получить как можно больше голосов на выборах. Их главная задача – построить параллельное государство, которое будет намного сильнее и авторитетнее формальной власти. Они и так уже контролируют целый ряд государственных и общественных институций. В их распоряжении – букет судов и набор телеканалов.

Возможности местного самоуправления в восточных и юго-восточных областях нашей страны. Они находятся в хороших отношениях с олигархами, многие из которых мечтают о восстановлении своих российских прибылей.

И – что самое важное – у них есть поддержка людей. Тех наших сограждан, которые хотят, чтобы Украина поскорее стала частью «русского мира». Тех наших сограждан, которые проголосуют за «Оппозиционную платформу» и за «Оппозиционный блок». И которых встреча с Дмитрием Медведевым не раздражает, а вдохновляет – ведь это же бывший президент самой России! Почти Путин!

И есть еще одно важное обстоятельство, которое облегчает их задачу – равнодушие миллионов, которые просто хотят, чтобы закончилось «вот это все» и верят, что окончание войны зависит от желаний украинского президента, а не от воли Путина.

В таких условиях построить «свою Украину» – а если быть точным, свою Малороссию – им будет гораздо проще, чем еще несколько месяцев назад. План такого строительства есть, он давно составлен и осуществляется. Они действуют, не жалеют денег, пропагандистских ресурсов, личных усилий. Отступать им некуда. За ними – Москва.

А мы, как обычно, реагируем. Возмущаемся, сокрушаемся, переживаем. Удивляемся беспомощности власти, которую сами же украинцы и избрали. У нас нет даже плана ответных действий – не то чтобы плана наступления и демонтажа «параллельной Украины». Мы все еще рассчитываем, что нам поможет Трамп, раз Макрон не хочет.

С таким отношением к себе и своей стране план Медведчука осуществится, и все мы окажемся в его Украине – прошу прощения, в Малороссии.