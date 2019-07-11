Острие пера российской пропаганды. Грузия, как полигон провокаций против Украины

Сценарий который воплощают в жизнь российские спецслужбы при активном участии кремлевских масс-медиа в Грузии вполне может быть перенесен на украинские реалии.

В Грузии продолжаются протесты, которые все больше принимают черты контролируемой Россией провокации. При этом самая заметная роль в формирование инфоповодов для провокации принадлежит российским и пророссийским пропагандистским ресурсам, формирующим образ «хаотизации Грузии», пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Я уже неоднократно писал о том, что события в Грузии представляют собой многоуровневую российскую провокацию, в которую втянуты даже те силы, которые и понятию не имеют, что их используют. И по мере того, как российские и пророссийские СМИ освещают эти события, с плавным переходом от просто темы протестов, к упоминанию некоего хаоса, а в заключении и к намекам на силовое гражданское противостояние, я лишь убеждаюсь в правоте своих суждений», – пишет обозреватель «Одесского Курьера»

Так, 21 июня, в материале «Черты и цели кремлевской провокации в Грузии» Александр Коваленко изложил виденье на тот момент еще свежих событий в столице Грузии Тбилиси и ряда других городов, вызванных явно провокационным появлением депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в зале грузинского парламента. Появлением его в кресле спикера и держащего слово на русском языке к собравшимся парламентариям было крайне вопиющим, но и продуманным шагом, взбудоражившим не на шутку грузинское общество.

«Эта провокация была явно спланированной и ее целью являлась хаотизация социально-общественной обстановки в Грузии, через вызов агрессивной реакции в первую очередь у активной, патриотически настроенной прослойки населения», – пишет Коваленко.

А уже 27 июня, в материале «Кремлевская хаотизация Украины. Как Путин планирует использовать украинские суды?», через призму затянувшихся протестов в Грузии, Коваленковзглянул на события в Украине, которые так же само хаотизируются через провокации патриотической части граждан, явно антигосударственными действиями со стороны марионеток Кремля и создания как можно большего количества конфликтных ситуаций.

«И вот, за окном 10 июля, а обстановка в Грузии не только не успокоилась, но там добавляют еще больше масла в огонь и некорректным поведением ведущего в эфире «Рустави-2» и информационными вбросами о легализации ЛГБТ сообществ», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, гибридные СМИ из бесконечно пульсирующей столицы Грузии уже делают чуть ли не предреволюционный город, готовый в любой момент взорваться гражданским противостоянием с кровопролитием и жертвами. И, опасается Коваленко, что если кремлевские ресурсы разгоняют такие нарративы, такой сценарий у гибридных структур имеется и возможно именно его и намерены реализовать в обозримом будущем.

Общие контуры спецоперации Кремля в Грузии, четко очерчивающие сценарий управляемого хаоса, начатый Москвой на антироссийских настроениях, но продолжающийся по любому иному поводу, который должен перерасти в гражданское противостояние, более чем ясны. Но, во, что они должны вылиться в дальнейшем? Создание эфемерной видимости гражданской войны и провокации конфликтной ситуации, в следствие которой Грузия может потерять еще больше своих территорий?

«И еще раз повторюсь, на мой взгляд, Грузия в планах Кремля на данный момент больше напоминает испытательный полигон, методик и подходов, которые сразу же по применению там, пытаются реализовать в Украине. Вовсе не Грузия является первоцелью Кремля, а именно Украина, где в случае неудовлетворительных результатов ставленников Москвы на парламентских выборах может быть приведен в исполнение именно такой сценарий», – отмечает Коваленко.

Хотя, с другой стороны, даже если результаты будут более чем удовлетворительны для пророссийской клики, что им помешает все равно запустить в Украине подобный контролируемый хаос?