«Вас не существует – зарплата не положена». Казус невежества Зеленского

Президент Зеленский, а так же ближайшее его окружение, среди которых профессиональные юристы – в очередной раз продемонстрировали полный дилетантизм и элементарное правовое невежество.

Не редко сотрудники аппарата президента гордо заявляют о том, что они работаю без какого либо вознаграждения, сугубо за «идею». Можно считать это дешевым популистским приемом, но на самом деле они говорят абсолютную правду, пишет на своей странице в Facebook блогер Александр Конюк.

«Помните что зеленые дуры, гордо заявили, что они работают бесплатно? Ларчик открывается очень просто», – пишет блогер.

Все дело в одном весьма интересном моменте, говорящем о полном непрофессионализме не только самого президента Украины Владимира Зеленского, но всей его «шумной» команды. В целом уже сразу констатировать весьма печальный факт – Украина оказалась во власти дилетантизма и полного невежества, особенно в юридических вопросах.

«Нынешняя власть Украины – власть дилетантов. Полных. Во всем что касается государственного управления в частности. Это не весело, но иногда это смешно», – подчеркивает Конюк.

И этот дилетантизм был весьма серьезно наказан, одним из первых решений Зеленского. Речь идет о создании «Офиса президента». Ведь дело отнюдь не в президентском указе и «хотелках»…

«Когда Зелененский Вова подмахивал осенивший его указ о ликвидации Администрации Президента и создании вместо нее Офиса Президента Украины, он думал, что он президент. Жестокая бюджетная реальность объяснила ему, что он глубоко ошибается. Обратите внимание – никто даже не подумал объяснить Вове, что подобные вопросы не есть вопросы начертания его имени под текстом. Это бюджетный вопрос», – подчеркивает Конюк.

Как оказалось все дело в утвержденном государственном бюджете Украины, в котором есть расходы на Администрацию президента и нет никаких упоминаний об «офисе». Следовательно на утверждение, что «нет» такой структуры – нет и финансирования из госбюджета.

«В бюджете Украины предусмотрено финансирование Администрации Президента, но нет ни слова о каком то «офиск президента Украине». Следовательно, эта структура финансированию не подлежит», – уточняется в сообщении Конюк.

Памьятаєте що зеленуваті дурки,гордо заявили,що вони працють безкоштовно?)))Ларчік відкривається дуже просто))))"… Geplaatst door Александр Конюкк op Woensdag 10 juli 2019

Только чудо спасло Зеленского от Майдана прям на Банковой в его офисе.

«Что и торжественно рассказали милым вовиным клоунам пришедшим за зарплатой. Хорошо что обслуживающий персонал финансируется от ДУСи и не пострадал, иначе бы первый майдан устроили бы Вове уборщицы», – пишет блогер в заключении.