Интервью с семейством вурдалаков. Оливер Стоун в услужение Путина и Медведчука

Дискутировать с нежитью о том, как вам вместе с ней следует жить, не только бесполезно, и но опасно. Лучше просто не вступать с ней в контакт.

Оливер Стоун, американский режиссер, законтрактованный Кремлем, вновь вернулся к украинской теме. Следом за фильмом «Украина в огне», вышедшим в 2016 г., Стоун представил на фестивале в сицилийском Таормине фильм «В борьбе за Украину» (так звучит его русский перевод, оригинальное же название – Revealing Ukraine – означает нечто иное: «Показывая/раскрывая/познавая Украину»), который уже назван продолжением «Украины в огне», пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Отчасти это верно: оба фильма – части одной, растянувшейся на несколько лет операции, у них один заказчик, а также один и тот же продюсерско-режиссерский дуэт, Оливер Стоун и выходец из Украины Игорь Лопатенок, проживающий в настоящее время в США. В одной из главных ролей в фильме снялся Виктор Медведчук, играющий самого себя, точнее, свой политический образ. В фильме есть и интервью с Владимиром Путиным, как всегда, полное лжи и уже разобранное в Сети на цитаты.

Путин, в частности, вытащил на свет изрядно запыленную, но еще пригодную для использования версию о грузинских снайперах, расстреливавших Майдан с целью вызвать взрыв возмущения против Януковича и добиться его свержения. Но куда интереснее, на мой взгляд, прозвучала другая фраза Путина: о том, что сближение Украины с Россией неизбежно и Украину ждут более чем дружеские союзные отношения с нашим северным соседом.

Полностью фильм пока недоступен, но его пообещал показать 112 канал (интересно, покажет или что-то помешает?). Его широко пиарят и в Сети, где запущен фейк о том, что творение Стоуна удостоено одной из премий фестиваля. Это ложь.

Во-первых, премирован не фильм, а сам Стоун, а во-вторых, не за «Битву», а honoris causa, хотя и с упоминанием при вручении награды фильма «Рожденный 4 июля», снятого Стоуном в далеком 1989-м, когда подполковник Путин и не помышлял стать президентом России, готовясь к роли носителя чемоданов председателя Ленсовета Анатолия Собчака.

Критиковать фильм, еще не вышедший на экраны, сложно, но в этом нет и нужды, поскольку фильмов Стоуна как художественного явления давно не существует. Есть лишь пиар-кампании по раскрутке этих фильмов, а также по высказыванию мнений вокруг затронутых в них тем. Сам фильм при этом существует лишь как информационный повод, к тому же агитки Стоуна очень скучны. Так, во время просмотра его фильма «Интервью с Путиным» сам Путин заснул, не досмотрев до конца, да и «Украина в огне» производит ровно тот же эффект.

Но такие фильмы и не предназначены для сплошного, от начала до конца просмотра. Их цитируют, на них ссылаются, иногда показывают их фрагменты. Фильм становится якорем, на который по прошествии времени можно ссылаться все увереннее: «Как известно, еще Оливер Стоун в своем фильме про Украину отметил, что…» И поскольку кампания уже налицо и на полном ходу, то предмет разговора есть.

Что хочется отметить в первую очередь? Начнем с того, что Россия не придумала ничего нового, а в очередной раз пытается задушить Украину в братских и любвеобильных объятиях. При этом фильм Стоуна – лишь один из удушающих приемов, его появление в информационном пространстве совпало с попыткой провести телемост под лозунгом «Простым людям надо поговорить».

Попытка не удалась, но идея телемоста вовсе не похоронена, его проведут в России, пригласив туда группу украинских журналистов. Точнее, условно-украинских, а так, вообще-то, малоросских, но такие акценты простые люди, которым и предназначено это шоу, не особенно различают.

Очень может быть, и даже наверняка, в ходе этого действа будут показывать и фрагменты фильмов Стоуна. Показать это шоу в Украине полностью какому-либо телеканалу, возможно, и не удастся, но оно, как и фильмы Стоуна, не для этого снимается. Его будут цитировать и будут показывать короткими фрагментами. Кроме того есть интернет и YouTube, все это уже доступно, – в общем, свою порцию промывания мозгов простые люди получат.

В нормальной ситуации в этом не было бы ничего страшного – еще одна, довольно обычная перестрелка на фронте информационной войны. Но наша ситуация не нормальна.

Во-первых, мы всегда проигрывали России на этом направлении – как ни обидно это признавать, но российская работа с простыми людьми, а также работа по общему опрощению нашего населения всегда была успешнее, чем наши ответы. Мы долго пытались закрывать на это глаза, занимаясь самообманом и говоря, что война все решила, что мы уже точно не братья и что российская пропаганда в наших условиях неэффективна.

За этот многолетний самообман мы и получили в кресло президента классический образец простого человека, со всеми качествами, характерными для людей этого типа: невежество в сочетании с самоуверенностью и с набором расхожих суждений на все случаи жизни.

Это, несомненно, нокдаун и очень тяжелый. В плане информационном и моральном Украина похожа сейчас на боксера, едва держащегося на ногах и вот-вот готового рухнуть. Не факт, кстати, что мы и не рухнем – впереди выборы в Раду, и нокаут с последующим вызовом на ринг команды «скорой помощи» из Ростова вовсе не исключен.

Во-вторых, по причине нашей информационной и пропагандисткой слабости, с которой мы смирились и которую до сих пор стараемся не замечать, обманывая и убеждая себя, что, мол, не все так плохо и мы тоже можем ответить и отвечаем. Так вот, по причине нашей крайней, чтобы не сказать, позорной, слабости на этом поле мы находимся в ситуации обороняющейся стороны.

А в битве за «простого человека», живущего рефлексами от коленки до желудка, оборона – это всегда проигрыш. Потому что, обороняясь, мы можем предоставить простому человеку только скучную реальность и мало того, что скучную, еще и малопонятную для него.

Простой человек просчитывает в лучшем случае на шаг вперед. Объяснить ему, почему независимая Украина не может и никогда не сможет мирно сосуществовать с Россией – что при Путине, что при Постпутине, и почему – ну, на худой-то конец если мирно сосуществовать нельзя, – мы не можем просто сдаться и вернуться в УССР, крайне сложно.

Я не говорю, что это невозможно. Это возможно даже в рамках системы коленно-желудочных ценностей «простого человека». Но это сложно, особенно с учетом того, что и Украина сегодня далеко не безупречна и имеет много общих черт с Россией. Три с половиной века, прошедшие после Переяславской рады, и квартирный вопрос при советской власти сильно испортили нас всех. Словом, это пока не получается.

А это значит, что и фильм, и телемост, пусть и в урезанном виде, перенесенный в Россию, и многое еще в том же духе, что придумают в Москве, чтобы наши отношения стали более чем дружескими и союзными, неизбежно сработают. При хорошем для нас сценарии сработает процентов всего лишь на 70%, но и для этого нам надо постараться.

Информационное наступление продолжится, а оно идет, и России, действуя в рамках стандартных популистских схем, удается постепенно размывать слой колеблющихся, увеличивая страту «простых людей», жаждущих простых решений. А нам не удается сколь-нибудь заметно увеличивать страту гражданского общества – морального и ментального антипода «простых людей», за счет этого же, колеблющегося слоя.

Это, безусловно, ненормальная ситуация, из которой надо выходить. Но полноценный выход потребует времени. Нам же сегодня нужны быстрые и эффективные меры защиты, пусть даже неважно работающие в дальне-среднесрочной перспективе, зато способные дать хороший кратковременный эффект.

Такая мера просматривается только одна: нужно резко, эпатажно, неполиткорректно, так, чтобы это заметили все, выходить из навязанных нам рамок ведения дискуссии. Первое положение, которое должно быть отброшено, – готовность признать ценность мнения простого человека в вопросах, о которых он не имеет ни малейшего понятия.

Нужно, насколько возможно, нивелировать эффект Даннинга–Крюгера. Конечно, самоуверенное полузнание профана, уверенного в своей «экспертности», трудно оспорить, но его можно высмеять.

Здесь как раз тот случай, когда инструмент смеха будет понятен даже простому человеку, который вовсе не злонамерен. С ним можно договориться, и он вполне разумен, его просто очень легко обмануть, воздействуя на рефлексы, не находящиеся под контролем разума. Команда, использовавшая Зеленского в качестве тарана, победила, высмеивая украинские элиты. Их, кстати, было за что высмеивать, но к этому «было за что» им удалось пристегнуть и все остальное – то, что делает Украину Украиной, а не Юго-Западным краем РФ.

Второе положение, которое нам нужно отбросить, столь же бескомпромиссно – мысль о том, что нам есть о чем дискутировать с Россией на любом уровне, включая и уровень «простых людей». Это уже сложнее – у нас слишком много родни по ту сторону границы. Здесь акценты должны быть выверены намного точнее.

Но скальпель смеха применим и тут. С помощью смеха можно и нужно объяснить даже очень простым людям очень простые вещи: нельзя разговаривать на равных с пьяным, с зомби, с наркоманом под дозой, и с человеком, продолжительное время подвергавшимся воздействию российской пропаганды. Они не в себе, все эти люди.

Их нужно сначала привести в адекватное состояние – если это вообще возможно, – и только потом с ними можно о чем-то говорить. И потому никакие телемосты с жителями России, находящимися под воздействием «излучения ССК» (Соловьева–Скабеевой–Киселева), нам не нужны. Более того, они опасны, поскольку возможно заражение, а у нас нет пока надежной вакцины от укусов российских телевампиров. Так что лучше контачить с ними, как с чумным бараком.

И наконец, последнее – кстати, как раз о вампирах. Кремлевские пропагандисты, ломящиеся в Украину с очередной порцией братских объятий, очень напоминают Эбби, героиню фильма «Впусти меня», который, право, стоило бы сейчас показать по телевидению в качестве ответа на российское «надо поговорить».

Фильм доступен в Сети, но напомню, что милая девочка Эбби питается человеческой кровью. Она не злая, вовсе нет, но она не может не убивать. Чем она и занимается весь фильм, неплохо при этом относясь к другому главному герою, Оуэну, простому подростку из неблагополучной семьи. Это позволяет Оуэну выживать при общении с ней, зато от всех прочих людей, оказавшихся рядом с голодной Эбби, в буквальном смысле летят клочья. Потому что, повторю, у Эбби нет другого выхода.

Когда отец Эбби, добывавший для нее кровь, выходит из игры, это тоже ничего не меняет – вот вам и реминисценция на «Россию без Путина». Потому что, что с Путиным, что без Путина, то есть я хотел сказать, что с отцом, что без отца, Эбби хочет жрать. Ей также необходим союзник из мира живых, чтобы подводить к ней добычу и беречь от солнечных лучей.

Просуществовать без такой помощи (не прожить – она давно мертва!) Эбби не сможет, точно так же как и россияне не смогут снимать пропагандистские фильмы об Украине, пригодные для показа не только в России и в Украине, но и на Западе, без помощи американских специалистов, впустивших их к себе.

Я пока не знаю, чем заканчивается новый фильм Стоуна. Но фильм «Впусти меня» заканчивается тем, что Оуэн, влюбленный в изрядно накровавившую в его городе Эбби, увозит ее на поезде, спрятав от солнечного света в большой чемодан. С помощью азбуки Морзе Эбби выстукивает из чемодана слово «поцелуй», Оуэн выстукивает ей то же в ответ.

Оценив перспективы Оуэна, надо признать, что рано или поздно Эбби выпьет и его, как выпила до этого своего отца. Выпьет не со зла, а по необходимости, в силу объективных и непреодолимых обстоятельств, которые вынудят ее вступить с Оуэном в максимально близкие, более чем дружеские и союзные отношения.

Да, и еще: история вымышленного Оуэна чем-то похожа на судьбу реального Оливера Стоуна – талантливого в прошлом режиссера и продюсера, впустившего к себе гостей из России. С тех пор Стоун везде появляется с большим чемоданом, из которого то и дело вылезают то Путин, то Медведчук.