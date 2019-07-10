Путь Зеленского к авторитаризму. Как День независимости заменят на триумф «Слуги народа»?

Неудивительно, если на День независимости Украины будет назначено приведение к присяге новой Верховной Рады, в которой большинство возьмет партия президента.

Самое показательное в идее Владимира Зеленского упразднить военный парад – это аргументация. Не случайно одно псевдоукраинское издание назвало парад на День независимости «символом власти Петра Порошенко». То есть, по их логике, украинская армия, боевые знамена, ветераны российско-украинской войны, награждения военных – все это не символ героизма украинского народа, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Это Порошенко и «пережитки» его власти. Прекрасно, не правда ли? И это те же люди, которые при любом упоминании, что безусловным достижением последних пяти лет стало восстановления украинской армии, кричат: «Власть, Порошенко к армии не имели никакого отношения. Ее возродил украинский народ!» Вам не кажется, что фанаты Зеленского противоречат сами себе?

Зеленский мотивировал отмену парада заботой о гражданах. Назвав проход армии по главной улице страны «помпезным и очень не дешевым» действом, президент пообещал направить средства на выплаты премий военным. Разговоры про экономию 300 млн грн – кстати, откуда взялась эта цифра – многие сочли издевкой.

Помниться, запуская проект «Переезд», команда Зеленского совсем недавно убеждала украинцев, что 300 млн грн на то, чтобы переместить президента с челядью в новое помещение, – это недорого. А точно такая же сумма на парад оказывается растратой. Аргументация «запретителей» настолько глупая, что с ней невозможно не спорить.

И каждый раз у тех, кто считает украинскую армию основой независимости, возникает ощущение, что над ними попросту издеваются. Люди готовятся провести собственный парад. Без президента. Гражданский парад на День независимости должен стать акцией протеста.

Вот только зачем все это? Разве перед тем, как отказываться от значимых для страны ритуалов, нельзя было спрогнозировать, что огромная часть общества будет возмущена? Неужели было не понятно, что сторонники государственности сочтут идею президента оскорбительной? Конечно, можно. На это и расчет.

Чем больше патриоты возмущаются, тем активнее пропагандисты низводят их до сторонников одной только политической силы или даже одного политика – президента Порошенко. Сколько раз в последнее время при упоминании о российской агрессии, ценности украинской культуры, языка и истории вам приходилось слышать, что вы порохобот? С каждым днем противопоставление защитников национальных ценностей «простому народу» все заметнее.

Так, к примеру, тех, кто пришел на протест по случаю телемоста с оккупантом, лично президент низвел до чуть ли не провокаторов. Суть происходящего в том, что с каждым скандалом, с каждым провокационным вбросом и каждой президентской реакцией носители украинских ценностей маргинализируются.

Примерно так в России устанавливалась власть никому не известного «юного» Володи Путина. Тогда тоже происходила война с символами. НТВ, Сахаров, десталинизация. Новый глава государства тоже имел привычку исчезать, когда российское гражданское общество пыталось задать ему вопросы.

Вспомним, как вдов погибших подводников «Курска», которые обвиняли Путина в бездействии, назвали «портовыми девками». А как травили матерей Беслана. Издевались над родственниками погибших на Дубровке.

Авторитаризм в России начался с того, что были обесценены все несогласные. После этого в «нагнетании» были обвинены независимые СМИ, на маргинез отправлены деятели культуры, политики, общественные деятели, которые критиковали Путина и требовали от него ответов. «Кто такой мистер Путин?» – спрашивали тогда. Примерно так же, как, кто такой мистер Зеленский, спрашивают сейчас.

В результате постоянных провокаций, противоречий, запускаемых в информационное пространство, и молчания первого лица на субъектную и совестливую часть российского общества была направлена ненависть масс. Простым россиянам внушали, что «бузотеры» просто не любят дорогого Владимира Владимировича. Они просто не желают счастья России. Постепенно символом для миллионов россиян стал Путин. Самое интересное, что тогда тоже была война. В Чечне. Которая тоже называлась «установлением мира».

Владимир Зеленский, как некогда Владимир Путин, воюет с украинскими символами. Парад, язык, герои – все это должно быть отправлено в прошлое, вслед за постмайданной властью. Показательно, что Зеленский не пытается заменить украинский парад пророссийской «проходкой» или советской демонстрацией «трудящихся за мир». Он собирается заменить украинские символы собой.

Для полноты картины не хватает только фишечек. Не удивлюсь, если на День независимости Украины будет назначено приведение к присяге новой Верховной Рады, в которой большинство возьмет партия президента. Это окончательно противопоставить друг другу народ и новую власть. А вы говорите – парад.