Шаги деоккупации и реинтеграции. Вопросы коммуникации с оккупированным Донбассом

И результаты наших выборов, и лицо «политэлиты», и новые политические сказки – это все отражение в головах украинцев «главных кнопок» страны.

Телемост – прекрасное средство коммуникации между мирно существующими обществами, а не между воюющими сторонами, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«В Украине пятый год идет война с Россией. Представьте себе телемост между СССР и нацистской Германией в 1942 году – хоть телевизор и пошел в массовое производство позже. Скажете, что другие времена и другая война? Конечно. Но именно «телевизор» способен держать у власти десятилетиями режимы и уже давно стал оружием, которое попадает в мозги», – пишет украинский дипломат.

Поэтому ни о каком телемосте в условиях войны не может быть и речи. Это сознательная провокация и попытка разжечь костер ненависти. Такой телемост может привести к началу полномасштабной войны.

«Что нужно делать? Очевидно, что украинцы должны коммуницировать с гражданами Украины оккупированного Донбасса, а также патриотами, которые остались в АР Крым», – подчеркивает Бессмертный.

«Что должно быть предметом обсуждения? Прежде всего, программа и план отселения на материковую Украину, ведь ситуация на оккупированных территориях ежедневно ухудшается. Также к обсуждению – программы социальной поддержки определенных категорий населения, механизмы оказания медицинской помощи, правовой поддержки», – акцентирует он внимание на конкретных вопросах.

Одна из самых серьезных тем – эксгумация тел погибших. Только такое обсуждение может способствовать налаживанию механизма помощи населению. Это тяжелая и кропотливая работа, которая может длиться десятилетиями.

«Речь идет не о широком обсуждении (телемосты), а узкие темы (тропы). По каждому вопросу должны работать специалисты, а не рупоры-многостаночники», – отмечает Бессмертный.

Чи потрібен ТЕЛЕМІСТ? І про що говорити? Телеміст – прекрасний засіб комунікації між мирно існуючими суспільствами, а… Geplaatst door Роман Безсмертний op Maandag 8 juli 2019

«Телевизор остается очень сильным оружием. К сожалению, в Украине количество «ящиков», захваченных врагом, преобладает. Почему у врага больше денег? Куда смотрят АМКУ, Национальный Совет, Министерство информполитики, суды? И результаты наших выборов, и лицо «политэлиты», и новые политические сказки – это все отражение в головах украинцев «главных кнопок» страны», – добавил он.

Если раньше телевойна касалась исключительно внутренней дискуссии и политической борьбы, то теперь может охватить полмира.

«У лисы надо забрать спички», – пишет Бессмертный в заключении.