Одесский «приговор» Зеленскому. Суд оправдал скандального мэра Труханова

«Дело Краян» – о покупке здания для «Новой мэрии» в Одессе – слушалось в суде больше полугода. Сегодня суд вынес приговор – Геннадий Труханов не виновен. Что будет дальше?

Малиновский суд выносил приговор четыре дня. Это сопровождалось выступлениями активистов, где ключевым лицом был экс-глава Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Юрий Васильченко.

Прокуратура просила наказать мэра Одессы двенадцатью годами тюрьмы с конфискацией имущества. Для Павла Вугельмана просили 11 лет, Алексею Спектору, Владимиру Родионову и Василию Шкрябаю – по 10 лет (также с конфискацией имущества). Бизнесменам Игорю Кравченко, Петру Загодиренко и оценщице Галине Богдановой, которые проходили обвиняемыми по делу, прокуратура просила назначить реальные сроки – 11, 10 и 7 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь адвокаты Труханова настаивали на том, что следственные органы допустили нарушения при сборе доказательств. И вообще – это дело не что иное, как политический заказ. В конце концов, суд занял их сторону. Что в определенной степени можно считать и очередным поражением антикоррупционных органов.

Активисты во главе с Саакашвили пытались повлиять на решение судей, прорвавшись в зал. Полицейским пришлось потрудиться. Можно предположить, что на этом все не завершится, ведь оправдательное решение суда в период предвыборной кампании будет на руку многим.

Во-первых, самому Труханову, который теперь сможет заявлять, что его, невиновного человека, хотели посадить ни за что, но он доказал свою честность.

Во-вторых, Саакашвили, который сделал войну с Трухановым одним из главных элементов кампании своей политсилы.

В-третьих, партии Труханова-Кернеса «Доверяй делам», которая воспользуется судебным решением в качестве дополнительного козыря для избирателей. Другое дело, сколько очков это прибавит довольно невысокому рейтингу этой партии.

В-четвертых, моральную сатисфакцию получит не только оправданный мэр Одессы, но и олигарх Игорь Коломойский, которого называют одним из главных партнеров «Доверяй делам».

Впрочем, учитывая резонанс и самого дела, и сегодняшнего решения, можно предположить, что это еще не все. Ведь бегло, но достаточно неприятно, оно бьет по новому президенту и его команде. В их адрес и без того звучит много упреков из-за вала непонятных судебных постановлений.

До сих пор в Зе-команде вину за все эти решения возлагали на предшественника, мол, такова судебная реформа Порошенко. До поры до времени такая технология будет действенна, однако всему когда-то приходит конец. Нетрудно догадаться, что противники Труханова будут апеллировать лично к Зеленскому, который влиять на суд не может, но кого это интересует во время избирательной кампании.

Напомним, в каком именно деле Труханов стал победителем. 14 февраля прошлого года он был задержан в аэропорту «Борисполь» детективами НАБУ и прокурорами САП по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины («Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением»).

На сайте НАБУ изложена вся фабула дела. Если коротко, то, по данным следствия, одесский городской глава в сговоре с группой лиц обеспечил принятие депутатским корпусом городского совета решения о даче согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной общины здания ОАО «ХК «Краян» по заведомо завышенной цене – в размере 185 млн грн. В марте 2018 г. эти средства передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в июне материалы по делу были открыты, а 5 октября обвинительный акт в отношении восьми человек, среди которых – действующий городской председатель Одессы, направлены в Малиновский районный суд города Одесса.

Однако вернемся в февраль прошлого года. На следующий день после задержания Труханова выпустили на волю, на поруки народного депутата Дмитрия Голубова, а его заместителя Павла Вугельмана на поруки взяли еще два депутата – Юрий Мирошниченко и Александр Пресман.

Заседание Соломенского суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения мэру Одессы и его заместителю, сопровождалось драками. Когда из зала начали выходить так называемые «титушки», которые поддерживали Труханова, между ними и националистами завязался конфликт.

Вмешалась полиция, началась давка, стычки и задержания. После этого националисты устроили разборки с правоохранителями с требованием отдать их представителей. В результате этого получил ранение нацгвардеец. Но, несмотря на недовольство улицы, суд отпустил обоих фигурантов дела на поруки.

История повторилась, но уже в Малиновском суде Одессы. Сейчас на передовой войны с Трухановым уже не националисты, а Саакашвили. В правоохранителей, слава Богу, никто не стрелял.

Однако мэр Труханов снова вышел сухим из воды. Как будут развиваться события дальше? Апелляции и тому подобные вещи, которые сопровождают судебные процессы, будут.

Но главное для одесского градоначальника и его партнеров на сегодняшний предвыборный момент то, что оправдательный приговор существует. А дальше Труханов и компания будут решать свои проблемы по мере их появления.

Конец этой эпопеи будет зависеть от того, насколько мощной окажется в парламенте группа поддержки таких лиц, как Труханов. Согласно социологическим опросам – численность вырисовывается достаточно значительная.