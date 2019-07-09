Последний аккорд интеграции Украина – ЕС? Итоги прошедшего в Киеве саммита

Может ли Украина всего за год стать неотъемлемой частью Европы или чего-нибудь еще?

Итак, 21-й саммит Украина-ЕС прошел в Киеве 8 июля, как и было запланировано. Были подписаны все подготовленные документы. Зеленский, Туск и Юнкер выступили с совместным заявлением, в котором было сказано об усилении взаимных обязательств, подтверждена поддержка ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также европейских устремлений Украины, закрепленных в Соглашении об ассоциации ЕС, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Была упомянута и необходимость в полной мере использовать потенциал соглашения, а также важность выполнения Украиной своих обязательств в рамках этого документа. Подчеркнуто значение украинской макроэкономической стабильности и реализации программ по поддержке децентрализации, гражданского общества, борьбы с коррупцией и других ключевых реформ. Участники осудили агрессию России, договорились о совместных гуманитарных и дипломатических усилиях для преодоления последствий войны в Донбассе и призвали Москву признать ответственность за катастрофу самолета рейса MH17.

Есть и приятные денежные новости. ЕС дополнительно выделит 10 млн евро на поддержку Донбасса и Приазовья: помощь беженцам, малым и средним предприятиям, развитие инфраструктуры и поддержка реформ в здравоохранении и образовании; еще 10 млн евро – на поддержку украинского гражданского общества и культуры; еще 22,9 млн евро – на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях. Насколько эффективно эти средства будут потрачены? Как всегда, вероятно…

Будут также привлечены 40 млн евро инвестиций для поддержки государственных инвестиционных проектов в объединенных территориальных общинах в рамках реформы децентрализации. Еще 44 млн евро выделят Украине в рамках программы технического сотрудничества на 2019 г.

Представители ЕС пообещали продление секторальных и «крымских» санкций против России на следующие 12 и шесть месяцев соответственно, подтвердив тем самым ранее высказанную позицию нового председателя Европарламента Давида Сассоли, даром что тот социалист и итальянец. В декларации также отмечена готовность Брюсселя предоставить второй транш размером в 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи, как только будут выполнены необходимые для этого условия. Правда, технически это возможно только после выборов в Раду, поскольку требует принятия законодательных актов – но, во всяком случае, ЕС готова продолжать.

На форум не попали заболевшая Франческо Могерини и вице-премьер по евроинтеграции Климпуш-Цинцадзе, вычеркнутая из списков участников. Пресс-секретарь правительства намекнул в «Фейсбуке», что в погоне за предвыборным пиаром Климпуш-Цинцадзе сама себя вычеркнула – и Гоголь с того света вгляделся в нее, ища сходство с унтер-офицерской вдовой. Глава же офиса президента Андрей Богдан высказался и тоже в FB скорее в духе пушкинского дяди, который самых честных правил: «Кабинет Министров, запомните! ПреЗедент руководит внешнеполитической деятельностью государства. Ст. 106 Конституции Украины»

Кабінет Міністрів запам’ятайте!ПреЗедент керує зовнішньополітичною діяльністю держави)))Ст.106 Конституції України Geplaatst door Андрей Богдан op Maandag 8 juli 2019

Но и этот скандальчик, связанный с желанием изолировать представителя «Европейской Солидарности» и Петра Порошенко от общения с делегацией ЕС не омрачил форум, а скорее придал живости новостям, разбавив перебранкой скучный официоз. Климпуш-Цинцадзе тоже не осталась в долгу и в эфире «Прямого» заявила, что в офисе Зеленского нет специалистов, обладающих профессиональными знаниями о евроинтеграции.

Сам же Зеленский, выступая на саммите, выразил надежду на то, что Украина за год войдет в Европу так глубоко, что сделается уже неотъемлемой ее частью, и 22-й саммит просто не понадобится. «Я и моя команда намерены действовать быстро и эффективно», – сказал он.

Зеленский также попросил ЕС делать вклады в борьбу с коррупцией по возможности не столько деньгами, сколько выдачей в Украину беглых в Евросоюз коррупционеров. Конкретные фамилии названы не были, но кому-то, наверное, икнулось. Однако, поскольку в нынешней чехарде, когда суды массово отменяют свои же решения, трудно бывает разобрать, кто еще или уже, – коррупционер, а кто уже или еще, – честный патриот и жертва преступного режима, списки с фамилиями одних и других, право, не помешали бы. Вероятно, они тоже будут составлены по результатам выборов в Раду.

Можно ли, по итогам сказанного, считать саммит успешным?

С формальной точки зрения все прошло как нельзя лучше. Правда, Туск и Юнкер – уже уходящие фигуры, но, судя по позиции Сассоли, курс ЕС на сдерживание российской экспансии будет сохранен. Однако два вопроса остаются открытыми.

Во-первых, насколько этот курс будет эффективен – с учетом стремления ведущих стран Евросоюза совмещать его с выгодами от торговли и экономического сотрудничества с Москвой? А во-вторых, насколько сама Украина сможет противостоять российскому напору? Оба вопроса взаимосвязаны, и если Украина сдастся и пойдет на широкие уступки Москве, ЕС прагматично исключит ее из списка направлений, на которых сдерживание России происходит в его нынешнем виде.

Такие тенденции уже проявляют США: устав реформировать олигархические режимы и впихивать невпихуемое в демократическое и правовое пространство, в Вашингтоне задумались над тем, чтобы сбросить этот балласт Москве, предоставив ей сомнительное удовольствие сражаться с местной олигархией, которая будет разрушать и расшатывать кремлевскую диктатуру в той же мере, в какой она расшатывает сегодня европейскую демократию.

С внешней стороны особых изменений при такой смене курса может и не быть. Те же лица, с тех же трибун будут произносить те же в целом речи. Будут как-то действовать какие-то санкции, пусть и не эффективные, но обозначающие границы западного неодобрения. И даже некоторая экономическая помощь будет продолжаться.

Изменятся лишь акценты: если сегодня Запад все еще пытается (он ведь еще пытается?) способствовать искоренению коррупции в Украине, чтобы сделать ее интегрируемой в ЕС, то в этом варианте нашего завтра Запад станет поддерживать всех, кто поднимет на щит формально-демократические лозунги, противостоящие советско-российским, даже если в роли демократов и правоборцев будут выступать те самые коррупционеры, к борьбе с которыми он призывает нас сегодня. Ведь эти коррупционеры, интегрированные в российские схемы, станут фактором, способствующим разложению уже России – и ее, а не Запада проблемой.

Такая смена акцентов может устроить и те из кремлевских башен, для которых Россия – лишь бизнес-площадка, в значительной степени уже выработанная и находящаяся в стадии закрытия проекта, так что тактический консенсус между Москвой и Западом вполне возможен.

Так вот, то, что мы наблюдаем сегодня в Украине, говорит о большой вероятности этого сценария. Наблюдаем же мы последовательный по всем направлениям откат назад, в 2013 г. В конце этого туннеля маячит вернувшийся из Ростова Янукович в новой шапке, отмена вынесенных в отношении него и его окружения судебных решений, причем теми же судьями, которые их выносили, и объявление Петра Порошенко и его команды виновными во всех наших бедах.

При этом устройство команды преЗедента, руководящего внешнеполитической деятельностью государства, согласно ст. 106 Конституции Украины, остается загадкой. Сам Зеленский явно ничего не решает: он не способен ответить по существу ни на один заданный ему вопрос, если ответ не выучен им заранее, а любые его заявления «из головы», распахивают бездну неосведомленности во всех областях человеческой деятельности.

С этим еще можно было бы смириться, если бы качество сценариев, написанных для президента анонимным режиссером было приемлемым. Но Зеленский озвучивает заявления либо далекие от реальности, либо не несущие конкретного смысла и поддающиеся в двоякой и троякой интерпретации. Их можно даже обратить в шутку, как обращены в шутку его предвыборные обещания, и, вероятно, как окажется шуткой еще многое из того, что он сказал и скажет. За последний месяц мы не раз убеждались в том, что бывших комиков не бывает.

В любом случае эти заявления ни к чему Зеленского не обязывают. Максима «Я вам ничего не должен» в сочетании с «Я президент, я с вами говорю, как хочу» отразила суть преЗедентской эпохи, подобно тому, как другие максимы, такие как «Государство – это я», «Деньги не пахнут», «Интеллигенция – говно» или «Пусть ненавидят, лишь бы боялись» несли в себе суть и смысл других эпох. Впрочем, нельзя исключить, что и эти установки будут взяты преЗедентом на вооружение в дальнейшем.

Если же говорить о дне сегодняшнем, то реально работающая президентская власть в Украине отсутствует, и это не случайность, а позиция того, кто направляет действия Зеленского. В сочетании с оживлением разного рода реваншистских и мышебратских сил, которых в Украине более чем достаточно, это породило эрозию украинской государственности, ставшую за последний месяц вполне очевидным явлением.

Сценарий, предсказанный Сергем Ильченко еще в апреле, реализовывается на глазах, в связи с чем прошедший, 21-й саммит ЕС-Украина действительно может стать последним. В полном соответствии с пожеланием преЗедента который, согласно 106 статье Конституции Украины, – ну, в общем, вы помните…