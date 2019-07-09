Утопить Зеленского: «тарифная победа» Тимошенко в судах подконтрольных Коломойскому

Благодаря Шестому апелляционному админсуду Юлия Тимошенко получила в свои руки не только козырь в политической игре на «тарифном поле», но и дополнительную возможность топить рейтинг президента Владимира Зеленского.

Решение Шестого апелляционного административного суда, который 8 июля оставил в силе решение Окружного административного суда о незаконности постановления Кабинета министров Владимира Гройсмана о повышении тарифов на газ от 27 апреля 2016 года, стало настоящим подарком для Юлии Тимошенко накануне досрочных парламентских выборов, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Не воспользоваться таким подарком Юлия Владимировна, конечно же не могла, и тут же начала информационную кампанию о своей очередной выдающейся победе над «тарифным геноцидом» украинского народа.

Дело в том, что иск, по которому Окружной админсуд еще в марте (в аккурат накануне первого тура президентских выборов) признал незаконной постановление о повышении тарифов, был подан лично Тимошенко совместно с ее же общественной организацией «Тарифная мобилизация». Так что у Юлии Владимировны есть все основания утверждать, что это лично она добилась признания незаконными «грабительских тарифов», что должно стать неплохой политической рекламой для «Батькивщины».

Однако практические последствия «тарифной победы» Тимошенко выходят за рамки одного только политического пиара, поскольку судебное решение о незаконности тарифов открывают ряд юридических возможностей. Правда нужно оговориться, что пока эти возможности только потенциальные.

Во-первых, потому что суд отклонил только апелляцию Кабмина на решение Окружного админсуда, и у правительства есть возможность подать кассационную жалобу, в во-вторых, даже после успешной для Тимошенко кассации останется последняя судебная инстанция – Верховный суд.

Кроме того, не нужно забывать, что незаконным признано недействующее на сегодняшний день постановление Кабмина, принятое в апреле 2016 года и утратившее силу 19 октября 2018 года, вследствие принятия следующего постановления о повышении тарифов.

Таким образом, действующие тарифы на сегодняшний день тарифы вполне законны и решение суда, если оно будет оставлено в силе вышестоящими судебными инстанциями, не может быть прямым основанием для отмены тарифов. В то же время, вступление судебного решения в силу открывает возможность для пересчета коммунальных платежей, сделанных на протяжении двух лет действия постановления.

Именно на этом и делает сейчас акцент Тимошенко, заявляя, что теперь «каждый может пойти в суд и отсудить себе деньги». Более того, Юлия Владимировна обещает гражданам в регионах практическую помощь в этом вопросе и призывает их обращаться в региональные отделения «Батькивщины», которая поможет составить иск в суд и вернуть деньги.

О последствиях таких судебных переделов коммунальных платежей Юлия Владимировна, разумеется, не упоминает, но учитывая число домохозяйств и долгий срок действия «незаконных тарифов», окончательная сумма потерь для бюджета может исчисляться миллиардами.

Но для лидера «батькивщины» сегодня это не самое главное, главный свой посыл Тимошенко адресовала президенту Зеленскому, призвав того прямо сейчас «наложить вето на все постановления Кабмина» о повышении тарифов, поскольку после решения апелляционного суда он, якобы имеет на это «полное законное право» и может таким способом снизить тарифы буквально «за один день».

И этот призыв к президенту только во время одного подхода к прессе в Верховной Раде Тимошенко повторила несколько раз. При этом Юлия Владимировна несколько слукавила, полномочия главы государства и правда позволяют Зеленскому останавливать действие актов Кабмина, но только по мотивам несоответствия этих актов Конституции и исключительно одновременно с соответствующим представлением в Конституционный суд.

Так что это право президента очень слабо может быть применимо к вопросу тарифов на газ, а судебное решение по иску Тимошенко вообще никак не влияет на возможность заветировать постановление Кабмина.

Однако рядовому избирателю все эти правовые тонкости в большинстве своем неизвестны, и если Тимошенко будет часто повторять свой призыв к Зеленскому снизить тарифы, раз уже две судебные инстанции признали их незаконность, а президент этот призыв проигнорирует, что вполне прогнозируемо ввиду необходимости продолжать сотрудничество с МВФ, то у избирателей может сложиться впечатление, что именно Зеленский виновен в том, что тарифы до сих пор не снижены.

При этом до выборов осталось всего две недели и Тимошенко, можно не сомневаться, будет использовать тарифное решение суда по максимуму, тем самым повышая рейтинг себе и понижая его Зеленскому. При этом делаться это будет со всем уважением к главе государства и исключительно с целью «подставить плечо».

Но самое интересное в истории тарифным судами даже не стремление Тимошенко таким образом подставить Зеленского. Об опасности навязчивого желания Юлии Владимировны помогать молодому и неопытному президенту говорилось и писалось уже много.

Учитывая, что судебные решения по таким важным и чувствительным политическим вопросам, как коммунальные тарифы, с очень малой вероятностью появляются просто так, от любви судей к социальной справедливости, есть основания предположить, что получить два вердикта суда в очень удобное для себя время, непосредственно перед выборами, Тимошенко помогли люди, имеющие серьезное влияние на судейский корпус.

А таких людей сегодня в Украине не слишком много. Это в первую очередь глава офиса президента Андрей Богдан и его давний друг Андрей Портнов. И оба эти человека имеют свою историю отношений с олигархом Игорем Коломойским.

Собственно, и Окружной админсуд и Шестой апелляционный админсуд уже не единожды принимали решения явно в интересах Коломойского. Именно первый удовлетворил иск о незаконности приватизации Приватбанка, а второй – отклонил апелляцию на это решение. Все получается на удивление синхронно.

Так что есть некоторые основания предполагать, что с получением полезных судебных вердиктов Юлии Владимировне помогли Коломойский и его друзья. Как тут не вспомнить о встречах Тимошенко с олигархом еще до президентских выборов, о комплиментах из уст Игоря Валерьевича в ее адрес и о вброшенных в СМИ записях их разговоров.

Казалось бы, зачем Коломойскому давать в руки Тимошенко оружие против своего же протеже Зеленского? Дело, видимо в том, что сегодня называть нового президента «марионеткой олигарха» не совсем правильно.

Влияние Коломойского на Зеленского и правда присутствует, но и президента это влияние скорее всего некоторым образом тяготит, и он явно не против свести его к минимуму. Да и американцы, у которых отношение к Коломойскому далеко не позитивное, неоднократно давали Зеленскому понять, что тому лучше от олигарха избавиться.

Ну а Коломойскому совсем не с руки давать возможность Зеленскому становиться слишком независимым, что очень может случиться после досрочных парламентских выборов. Так что Игорь Валерьевич кровно заинтересован в том, чтобы в будущем парламенте правило не монобольшинство «Слуги народа», а было как можно больше «противовесов» для президента, в том числе и в лице склонной к сотрудничеству Тимошенко.

Так что вполне вероятно, что Коломойский вполне осознанно помогает Юлии Владимировне, давая ей возможность несколько это получится сбивать рейтинг Зеленского.

Собственно, все последние действия людей из окружения Зеленского, связанных с Коломойским, выглядят не слишком полезными для рейтинга президента. Тут и скандальные заявления Богдана о русском языке, и интервью самого Коломойского о «гражданском конфликте» на Донбассе, и решения судов о регистрации кандидатами в депутаты Клюева и Шария, за которыми вполне может стоять Портнов. Похоже «Слуга народа» и как президент и как партия, оказался на этих выборах под огнем и чужих, и своих.