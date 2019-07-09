Связной Кремля. Кто продвигает российские интересы в Украине

Что общего между карманными судами Портнова, олигархом Коломойским, журналистом Дубинским, главой президентского офиса Богданом и самим президентом Зеленским?

Как Портнов и Коломойский и их совместные дела связаны с журналистом-провокатором Александром Дубинским, который считает лозунг «Слава Украине» – нацистским приветствием, и который планирует вскоре стать депутатом от «Слуги народа»? Журналисты Олеся Горяйнова и Дмитрий Беднин представили результаты своего расследования деятельности провокатора Александра Дубинского и его связи с одиозным соратником Януковича и олигархом.

Андрея Портнова называют автором диктаторских законов от 16 января 2014 года, после принятие которых в Украине развернулись кровавые события на Майдане. В тот период Портнов был заместителем главы администрации беглого экс-президента Януковича и курировал судебную реформу.

«Андрей Портнов, ему приписывают авторство диктаторских законов. Портнов был замглавы администрации президента Януковича, руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, а также членом Высшего совета юстиции», – рассказывает Олеся Горяйнова.

Андрей Портнов вместе с другим одиозным соратником Януковича Киваловым курировал вопросы судебной реформы в Украине. Фактически именно Портнов с Киваловым формировали украинский судебный корпус. Судьи, назначенные при непосредственном участии Портнова и Кивалова на посты в тот период до сих пор работают в судебной системе.

«Вместе с Сергеем Киваловым, который тогда возглавлял парламентский комитет по вопросам правосудия, они курировали реформу судебной системы. Да, это с тем самым Киваловым, который фальсифицировал президентские выборы для Януковича в 2004 году», – подчеркивает Дмитрий Беднин, рассказывая о роли Кивалова и Портнова в судебной реформе в Украине.

С другой стороны Портнов тесно связан с олигархом Коломойским, которого все называют основным спонсором и кукловодом президента Владимира Зеленского и его команды. Олигарх неоднократно подчеркивал свое давнишнее знакомство с Портновым и получение достаточно регулярных консультаций по юридическим вопросам от одиозного соратника Януковича.

«Портнова видел сегодня. Кофе выпили. Был один юридический вопрос, связанный с зарубежными делами и процессами. Он мне помогает кое в чем. Он мне юридически помогает уже двадцать лет, я к нему всегда обращаюсь», – заявил Коломойский в одном из своих интервью, отвечая на вопросы о знакомстве с Портновым.

Кроме этого журналисты в своем расследовании выявили и другие – деловые – контакты Портнова и Коломойского. Коломойский поспособствовал избранию Портнова народным депутатом Верховной Рады Украины в 2005 году, дав свою рекомендацию скандально известному Михаилу Бродскому.

«Вот когда он был народным депутатом, которым он стал в 2005 году, я этому поспособствовал. Ну я порекомендовал их в штаб, они в БЮТ попали. Бродскому порекомендовал…», – заявил олигарх в другом своем интервью, говоря о своих связях с Портновым.

Глава администрации президента Украины Зеленского Андрей Богдан, который является личным адвокатом олигарха Коломойского, тоже когда-то был помощником тогдашнего народного депутата Андрея Портнова. Это легко проверить, если сделать запрос в поисковой системе Google.

«Я не считаю Портнова апологетом режима. Он просто выполнял свою работу», – отмечает Коломойский в своем интервью.

Но тесно связан с Андреем Портновым и еще один человек из близкого окружения Игоря Коломойского – журналист-провокатор Александр Дубинский. Последнего называют «медийным киллером» Коломойского, который на канале олигарха «1 + 1» в своей авторской «программе «Гроши», так называемых «журналистских расследований», занимается обливанием грязью противников своего патрона и людей с ним тесно связанных.

В последнее время Дубинский подключился к кампании по отбеливанию репутации Портнова. Сам Дубинский заявляет, что уважает Портнова и считает очень хорошим специалистом. В частности, Дубинский активно подключился к конфликту, вызванному восстановлением Портнова профессором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, защищая своего «уважаемого человека».

«Я, Портнова очень сильно уважаю», – заявил Дубинский в эфире авторской программы Романа Скрыпина.

Олеся Горяйнова далее подчеркивает, что есть одна важная деталь, целиком характеризующая Портнова и которую следует знать про него.

«У всех более-менее здравомыслящих людей, которые были рядом со мной, было одно желание – чтобы, как можно скорее выгнали», – откровенничает сам Портнов в интервью Дубинскому.

Отметим, что Портнов является сторонником пророссийского курса Украины, о чем он сам неоднократно заявлял. Портнов считает что «Украина должна возобновить отношения с Россией».

«С Россией необходимо возобновить отношения», – заявил Портнов, откровенничая в интервью Дубинскому.

Отметим, что накануне и сразу после выборов и сам Коломойский отметился резким пророссийским креном – начал делать заявления о непричастности России к войне на Донбассе, называя ее «гражданским конфликтом».

Объединяет всю эту историю профессионализма Портнова и его влияние на сотворенную им самим судебную систему, которую он сам и собирался узурпировать – существующий Окружной административный суд Киева. Это суд был создан в 2010 году, при президенте Януковиче, для проведения в жизнь необходимых его режиму политических решений.

«Наш любимый Окружной административный суд Киева, специально созданный режимом Януковича в 2010 году для получения потребных политических решений», – подчеркивает Дмитрий Беднин.

В этом суде до сих пор работают 23 судьи, назначенные при президенте Януковиче, при этом кадры подбирали лично Кивалов и Портнов. Нынешний глава Окружного административного суда Павел Вовк был когда-то помощником Кивалова, подтверждение чего можно также найти, воспользовавшись поиском в Google.

Именно этот самый суд и принимает решения по искам олигарха Коломойского. Так, 18 апреля Окружной административный суд Киева вынес решение в пользу Коломойского о «незаконности национализации «Приватбанка». В результате, олигарх может требовать с Украины компенсацию в размере 2 млрд долларов, что приведет к краху банковской системы страны.

Кроме этого, Окружной административный суд Киева отменил решение Нацбанка Украины, которым устанавливался список связанных с «Приватбанком» компаний и физических лиц, через которые Коломойский вывел из страны 5,5 млрд долларов.

Это решение фактически отменяет расследование дел по незаконному выведению Коломойским финансовых средств «Приватбанка» из Украины. Учитывая связи и влияния Портнова на судебный корпус Украины – соратник Януковича просто помогает олигарху красть деньги украинских граждан.

В результате вырисовывается четкая цепочка Коломойский – Портнов, в которой журналист-провокатор Александр Дубинский выполняет роль медийного прикрытия темных дел его патрона и близкого окружения беглого экс-президента Януковича.

«Именно по этому Дубинский идет в парламент по 94 избирательному округу Киевской области от партии «Слуга Народа», – говорит Олеся Горяйнова.

А еще один упомянутый член этой цепочки – Андрей Богдан, который заявил о необходимости проведения референдума по языковому вопросу. Так что пазл сложился, цепочка появления пророссийских идей у президента Украины вырисовывается более чем четко: Портнов – Коломойский – Богдан – Зеленский.