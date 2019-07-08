Ловушки миротворчества для Зеленского. Как Медведчук и Путин крутят президентом Украины

Желание президента Владимира Зеленского во что бы то ни стало перед досрочными парламентскими выборами стать «президентом-миротворцем» загнало его в капкан, расставленный Владимиром Путиным и Виктором Медведчуком.

Когда еще до президентских выборов Зеленский рисовал картину быстрого и эффектного завершения войны путем переговоров с агрессором с перспективой «сойтись где-то посередине», для не слишком искушенных поклонников политика-юмориста все выглядело просто, понятно и привлекательно, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

И мало кто тогда задумывался, что победа Зеленского на президентских выборах даст карт-бланш путинскому куму. И «договариваться посередине» будет не Зеленский, а путинский кум.

И сейчас, когда связанный с Медведчуком телеканал NewsOne анонсировал совместный с «Россией 24» и, что особенно цинично, Дмитрием Киселевым телемост между Украиной и Россией, Зеленский оказался в крайне щекотливом положении. Тут нужно подчеркнуть, что анонс телемоста состоялся одновременно с посещением Зеленским своего главного миротворческого проекта – Станицы Луганской, где Украина в одностороннем порядке осуществила отвод вооружений.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отрапортовал об успехе отведения и «отсутствии зрады», президент без галстука в компании Дональда Туска под телекамеры прошелся по Станице, заявив о планах восстановления разрушенного моста. Казалось бы, миротворческий успех налицо, но тут в историю вклинились Киселев с Медведчуком со своим телемостом, и возмущенная такой наглостью патриотическая общественность требует от Зеленского соответствующей реакции.

Даже Андрей Билецкий, который вместе со своими «Нацдружинами» приложил немало усилий для победы нынешнего президента на выборах, ставит главе государства ультиматумы. При этом в Киеве планируется очередная акция протеста, а череда событий с привкусом капитуляции воспринимается уже как нечто само собой разумеющееся.

При этом ответить на ход Медведчука и Киселева Зеленскому по большому счету нечем, ведь путинский кум делает все то, что обещал делать сам Зеленский. Возмущенная патриотическая общественность, конечно же, требует забрать лицензию у NewsOne, тем более что санкции против «России 24» в Украине пока никто не отменял. Но все понимают, что по большому счету предъявить каналу Медведчука нечего.

Особенно после того, как украинские суды отменяют штраф для «Интера» за куда менее «зрадный» концерт ко «Дню Победы», переименование улиц Бандеры и Шухевича в столице и разрешают одиозным чиновникам времен Януковича и не менее одиозным кремлевским блогерам баллотироваться в народные депутаты. Что преступного в том, чтобы простые люди из России и Украины поговорили в прямом эфире между собой, вспомнили об «общей истории и ценностях». Все ведь исключительно ради мира и добра.

Как бы не отреагировал Зеленский на скандальный телемост, для него эта история станет началом конца. И хотя 73% еще никуда не делись, а социологи рисуют лишь незначительное проседание рейтингов «Слуги народа», перспективы для шестого президента вырисовываются не слишком радужные. Осуди Зеленский киселевско-медведчуковские потуги, и весь имидж миротворца и переговорщика с Россией начнет валиться, не осуди – будет падать поддержка на западе страны и сыпаться имидж «объединителя Украины».

При этом для Кремля любое дальнейшее развитие событий только в плюс. С одной стороны, баллы ватного избирателя будет набирать политическая сила Медведчука «Оппозиционная платформа – За життя», с другой – будет нарастать внутренний конфликт в Украине на фоне аморфности новой власти и парализованных силовых структур.

При этом, даже если общественность, националисты и патриотические политики смогут заставить Медведчука свернуть затею с телемостом или даже физически заблокируют возможность его провести, вряд ли откажутся от подобных дестабилизирующих акций. Ведь лишить NewsOne лицензии юридически не за что, да и канал у кума Путина в распоряжении не один, а у кремлевских креативщиков явно есть еще несколько подобных идей в запасе.

Так что, скорее всего, большинство украинцев так или иначе окажутся вовлечены в эту кремлевскую миротворческую игру, причем как ватных, так и патриотичных. Если телемост все же состоится, рейтинги его явно будут зашкаливать, ведь интерес к нему будет изрядно подогрет за неделю политическим и общественным шумом.

Для Украины было бы правильнее всего попытаться перехватить инициативу в этой истории. Например, запретить частному NewsOne проводить подобные акции, а перевести телемост на «UA:Перший», что позволит перевести разговор с темы «мы все хотим мира» на тему ответственности России за ее преступления.

Но, учитывая перманентный хаос политического безвременья, сегодня такой сценарий практически невозможен. Остается надеяться, что украинское государство и общество имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать это время с минимальными потерями.