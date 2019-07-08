Десять вопросов президенту Зеленскому. Ответит ли гарант на них своими делами?

Прошло уже более сорока дней, с тех пор как Зеленский вступил в должность президента. За это время возникло несколько вопросов о выполнение им предвыборных обещаний.

Президенту Владимиру Зеленскому задали десять вопросов о выполнение им предвыборных обещаний; о сомнительных, с точки зрения национальной безопасности, кадровых назначениях; и другие вопросы. Вопросы к президенту опубликовал на своей странице в Facebook журналист и публицист Сергей Руденко.

«Господин Владимир Владимирович Зеленский, поскольку другой возможности задать Вам вопрос сейчас у меня нет, воспользуюсь Facebook», – пишет публицист.

«Надеюсь, Вы, как человек диджитальна, ответите на все вопросы. Ладно?» – добавил Руденко.

Итак, следом идут 10 вопросов к президенту:

1. Во время избирательной кампании Вы обещали продать два из трех самолетов, которыми пользуется президент Украины. Вы говорили, что будете пользоваться рейсовыми самолетами. Скажите, выставлены уже на аукционы эти самолеты и сколько раз за последние 50 дней Вы летали рейсовыми самолетами?

2. Когда Вы избавитесь кортежей, которые затрудняют движение по городу?

3. Вы обещали прийти только на один президентский срок. До окончания 4 года и 10 месяцев. Скажите, стоит ли в таком случае начинать грандиозный переезд Администрации президента в Украинский дом? Или Вы сейчас готовите Офис уже для своего преемника?

4. Когда к ответственности будут привлечены Свинарчук? Что мешает вашей власти это сделать?

5. Вы обещали открытые конкурсы для чиновников. Несмотря на все предостережения Вы без всяких конкурсов назначили Виталия Комарницкого и Павла Кириленко головами прифронтовых областных государственных администраций – Луганской и Донецкой. Первый – представитель Партии регионов с солидным стажем, человек, который мечтает славянским союзом и носит откровенно сепаратистские взгляды. Второй имеет брата, который служит в «ДНР». Вас заставило подписать указы по Комарницкому и Кириленко? Или несете Вы персональную ответственность за них?

6. За последний месяц Виктор Медведчук взял под контроль третий информационный канал в Украине. Один из проектов кума Путина – телеканал «NewsOne» готовит телемост вместе с телеканалом «Россия 24», который запрещен в Украине. Готово подконтрольное Вами СБУ помешать этой информационной провокации? Когда будут лишены лицензии телеканалы, которые работают на врага?

7. Во время избирательной кампании Вы обещали, что СБУ не будет больше заниматься экономическими преступлениями. Впрочем, несколько дней назад ведомство Баканова провело обыски на двух табачных фабриках – в Винниках на Львовщине, и в Желтых Водах на Днепропетровщине. Что делали там СБУшники, не скажете ли?

8. Когда Вы, как и обещали, будете требовать от гарантов Будапештского меморандума гарантий безопасности для Украины?

9. Вы обещали ввести одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. Вы говорили, что каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы, а полученные средства направить тем, кто не способен оплатить коммунальные услуги. Готов уже законопроект об этом? Вы можете с ним ознакомить общественность?

10. Не хотели бы Вы принять участие в эксперименте и как пенсионеры прожить на пенсию 1,5 тыс в месяц – такому эксперименте, который Вы предлагали президенту Порошенко?

10 запитань до президента ЗеленськогоПане Володимире Володимир Зеленський, оскільки іншої можливості поставити Вам… Geplaatst door Сергій Руденко op Zondag 7 juli 2019

«Друзья, сделайте, пожалуйста, репост. Буду безмерно благодарен!», – просит в заключение Руденко.