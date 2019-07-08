Смехом по кремлевской пропаганде. Телемост Медведчука – Путина должен быть осмеян

Огромной ошибкой большинства аналитиков является желание свести телемост Медведчук–Киселев к банальному предвыборному пиару, в котором Медведчук переигрывает Зеленского, а «Оппоблок» откусывает очередные проценты от «Слуги народа».

Действительно, телемост является элементом предвыборной битвы. И действительно, Зеленский потеряет, причем не только на востоке, но и на западе, если промолчит. Однако этот телемост – часть куда большей российской игры, пишет на страницах «Деловой Столицы» народному депутату Украины Вадиму Денисенко.

«Я не хочу долго и пространно писать о технологии телемостов и общении между «простыми людьми». Это применял СССР, в эти игры играли в ряде других стран. Если очень просто – эта технология построена на примитивистском понимании сложных процессов большой массой людей», – пишет нардеп.

На самом деле этот телемост – это аналог эпизода фильма «Слуг народа», где простые шахтеры из Донбасса помогают простым ребятам из Львовщины и наступает мир и благоденствие. Это утопия, за которой стоит холодный расчет серьезных дядек (в данном случае в форме ФСБ).

В то же время он предложил поговорить о том, «что можно этому противопоставить и что с этим делать (особенно исходя из того, что официальные власти вряд ли будут вмешиваться)».

1. Возможно сорвать этот телемост?

«Я думаю, что без помощи парамилитарных организаций и без лояльности полиции сделать это невозможно. Пока в течение последнего месяца наши парамилитарные организации не спешили громко и активно участвовать в подобных мероприятиях», – отмечает Денисенко.

Готовы ли они будут сейчас вмешаться, сказать сложно. Есть еще второй вариант – собрать 5–6 тыс. человек, которые могли бы просто физически зайти на NewsOne (студию им. Довженко).

«Однако пока нет серьезного организатора, с одной стороны, и, что не менее важно, без серьезного спортивного кулака сделать эту акцию невозможно. Особенно учитывая то, что медведчуковцы могут подтянуть своих «спортсменов», – подчеркивает нардеп.

2. Правильно ли было бы проигнорировать телемост, исходя из той логики, что чем больше шума, тем выше рейтинг программы?

«Это было бы огромной ошибкой. Реванш расползается тогда, когда люди занимают именно такую ​​позицию. Пока реваншисты не испытывают сопротивления, до тех пор они будут захватывать все новые и новые плацдармы», – особо подчеркнул нардеп.

3. Что нужно делать сейчас?

Главная задача – доводить эти телемосты до абсурда и везде, где только есть возможность, вспоминать о распятых мальчиках, за которых «Россия 24» не извинилась и не собирается извиняться.

«Телемост перестанет работать, когда он будет смешным. Чем больше мы будем входить в логические доводы, тем хуже всем нам и лучше россиянам», – настаивает нардеп.

И последнее. Первый пункт минских сделок – вывести все российские войска и очистить границу от русских. Это именно тот пункт, которым надо долбить рабиновичей на эфирах. И против этого даже Макрон или президент Италии ничего не смогут сказать.