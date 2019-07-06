Антиамериканское лобби. Коломойский и Медведчук ссорят Киев с Вашингтоном

В интервью «Новому времени» олигарх, которого в общественном сознании накрепко привязали к президенту Владимиру Зеленскому и его команде, выдал очередную порцию скандальных заявлений. По его словам, конфликт на Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией», пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Российская техника на Донбассе есть и будет, это «реалии из жизни», но у нас там есть американская техника. «Джавелины» есть у нас? Это чья техника?» – вопросил Коломойский. При этом он добавил, что американцам выгодно предоставлять Украине технику, поскольку они хотят и впредь поддерживать санкции против Москвы.

Олигарх признал наличие в ОРДЛО российских военнослужащих, которые поехали в «отпуск» или в «командировку», – выполнять интернациональный долг. Но есть, по его словам, в Украине «интернационалисты» также из Западной Европы и США.

Интересно, кого он имел в виду? Известно, что в ВСУ есть инструкторы из стран НАТО, но они не принимают участия в военных действиях. А еще Коломойский вспомнил про Дональда Трампа. Мол, его точка зрения в нынешней ситуации отличается от позиции предшественника, но как выйти из такой ситуации – он не знает. Да и в преддверии выборов в США торопиться не будет.

Заявления Коломойского вызвали справедливое негодование в Украине и, очевидно, не в лучшую сторону отобразятся на рейтинге президентской партии «Слуга народа». Он и раньше говорил о «гражданском конфликте» на Донбассе, однако так откровенно в адрес наших заокеанских партнеров не высказывался. Вероятно, антиамериканская риторика объясняется не тем, что он вдруг стал рупором кремлевских интересов, а персональными проблемами олигарха в США.

Напомним, в апреле издание The Daily Beast сообщило, что ФБР ведет расследование против Коломойского в связи с возможными финансовыми преступлениями, в том числе и отмыванием денег. В мае стало известно, что дело якобы открыто по заявлению бывшего бизнес-партнера олигарха Вадима Шульмана.

Сам Коломойский в успех следствия не верит. Но после того, как Верховный суд Австрии дал добро на экстрадицию в США другого украинского олигарха, Дмитрия Фирташа, неверие Коломойского в длинные руки ФБР, пожалуй, неуместно. При большом желании расследование дела против него в США могут ускорить.

Есть ли такое желание? Здесь можно вспомнить другую историю – информационные атаки на бывшего собственника Приватбанка со стороны адвоката Трампа Руди Джулиани. На сегодняшний день их поставили на паузу, и это может свидетельствовать о том, что окружение американского президента либо добилось своего на данный момент – Зеленский отдаляется от Коломойского, – либо тему просто не педалируют в преддверии анонсированной в прессе встречи двух президентов.

Тем самым давая понять Банковой, что разговор с Трампом возможен, но Вашингтон пока внимательно следит за ситуацией в Украине и особенно за тем, насколько будет влиять на эту ситуацию Коломойский. А его заявления об американской роли в украинско-российском конфликте отнюдь не ускоряют встречу Трампа и Зеленского.

Но проблема Зеленского не только в антиамериканской риторике Коломойского, а в том, что она совпадает с риторикой еще одного влиятельного персонажа – Виктора Медведчука. Который на предстоящих выборах получил шанс вернуться в большую политику не серым кардиналом, находящимся вне парламентских стен, а народным депутатом, который, к тому же в перспективе может получить пост вице-спикера.

Напомним недавнее заявление Медведчука в эфире российского телевидения: «Киевом сегодня управляют – внешнее управление коллективного Запада и в первую очередь Вашингтона». При этом он прямо обвинил посольство США в Украине во вмешательстве в наши внутренние дела.

Можно почти безошибочно предположить, что Медведчук продолжит в том же духе или даже усилит нападки на Штаты в статусе народного депутата. И здесь у него появился, казалось бы, неожиданный партнер – Коломойский. У них разные причины не любить Америку, но выпады обоих в сторону Вашингтона не пройдут за океаном незамеченными.

В итоге Зеленскому, чтобы не допустить охлаждения отношений со Штатами, придется постоянно оправдываться за слова тех, кого он не сможет заставить замолчать. Что только на руку антиамериканскому лобби, которое будет усиленно качать тему внешнего управления.