Лживый мир «Слуги народа». Профанация проекта Зеленского «LIFT»

Анкеты кандидатов в депутаты на сайте и весь этот «LIFT» никому реально не интересны. Окружение Зеленского формируется по принципу личной преданности новому «диктатору».

Партия «Слуга народа», которая запустила так называемый проект «LIFT», как выяснилась абсолютно не интересуется поданными заявками-анкетами участников. При этом политсила президента Украины Владимира Зеленского пытается навязать участником проекта удобные для целей политсилы роли, предлагая например потрудится для их пользы волонтерами, пишет на своей странице в Facebook директор рекламной фирмы «AdFactory» и соучредитель Гуманитарной организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Друзья, сегодня я по-настоящему счастлив! Прошу разделить со мной эту радость. Раньше я думал, что я известный и публичный человек, который имеет серьезные заслуги на Донбассе, но сегодня я получил подтверждение этих заслуг, которое переводит меня на иной уровень», – говорится в сообщении.

Далее Энрике Менендес приводит свой опыт общения с

Все началось с телефонного звонка с неизвестного номера.

– Здравствуйте, Вы Энрике Менендес?

– Да. А с кем я говорю?

– Меня зовут Ольга я из партии «Слуга народа». Вы оставляли заявку как волонтер на сайте партии по городу Бахмут, это 46-й округ. Нам сейчас очень нужна ваша помощь.

– Ну, вообще-то я оставлял заявку как потенциальный кандидат, а не как волонтер. Но чем могу помочь?

– Наш кандидат, Родион Вощанов, нуждается в вашей помощи. Может вы можете распространить наши листовки и газеты среди ваших соседей? А если вы придете в наш офис, то мы можем оговорить и другие варианты сотрудничества.

– Девушка, я прошу прощения, а в каком городе Вы живете? Вы знаете что-то о человеке, которому звоните?

– В Киеве. Нет, мне ничего не известно.

– Спасибо, мне все понятно. Я буду рад вам помочь. Всего доброго.

«Подведем небольшие, промежуточные итоги», – пишет Менендес.

Итак, подчеркивает автор сообщения, выделяя главные особенности работы команды Зеленского:

1) Анкеты кандидатов в депутаты на сайте и весь этот «LIFT» никто реально не рассматривал. Кандидатов назначили вручную из своих людей. Это и так было понятно, но зачем было публично говорить другое? Добро пожаловать в лживый мир самой обычной, старой украинской политики.

2) Не далее как позавчера состоялась презентация «Новой политики для Донбасса» от Зе!команды. В «лучших традициях Порошенко», это была закрытая тусовка для избранных своих людей. Когда команду собирают не по принципу компетентности, а по личной преданности и управляемости – это очень плохой знак.

3) Последние пять лет я борюсь за включенность – за то, чтобы людей с иной точкой зрения тоже слышали. На данный момент этого «не происходит точно так же, как и не происходило при Порошенко». На текущий момент можно однозначно сказать, что Зе-команда на Донбассе, это люди, которые вспомнили о проблемах Донбасса примерно две-три недели назад. До этого ничем особым отмечены не были.

Друзья, сегодня я по-настоящему счастлив! Прошу разделить со мной эту радость. Раньше я думал, что я известный и… Geplaatst door Энрике Анатольевич Менендес op Zaterdag 6 juli 2019

«ОК. Мне на данный момент все понятно. Не хотите сотрудничества? Продолжаете нас игнорировать?», – отмечает блогер.

Энрике Менендес подчеркивает, что это значит, что и отношение к гражданам будет соответствующим.

«Спасибо что порадовались со мной», – пишет Менендес в заключение.