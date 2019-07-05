Угроза срыва выборов в Верховную Раду. «Поющий ректор» Поплавский устроил саботаж

Суд поставил перед Центризбиркомом, Радой и Кабмином сложную задачу: заново начать печать бюллетеней за две недели до выборов, а хватит ли на это времени, не знает никто.

Шестой апелляционный суд Киева удовлетворил иск партии Аграрной партии и обязал Центризбирком повторить жеребьевку для определения порядкового номера партий в бюллетене в связи с регистрацией кандидатов от «Руха новых сил Михаила Саакашвили». В результате возникла весьма серьезная проблема, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей

Сказать, что вердикт служителей Фемиды вызвал переполох в Центризбиркоме, да и не только в нем, – не сказать ничего. Лидер президентской партии Дмитрий Разумков даже заявил, что решение суда ставит под угрозу проведение выборов. Но обо всем по порядку.

Еще 27 июня Центризбирком по переговорной процедуре заключил соглашение с ГП «Полиграфический комбинат «Украина» на изготовление избирательных бюллетеней на сумму в 280 млн грн. Всего для выборов в многомандатном и мажоритарных округах было заказано более 63 млн бюллетеней разных размеров – примерно вдвое больше, чем на президентских выборах, ведь нужны бюллетени для мажоритарных округов.

Заказ без конкурса получил полиграфический комбинат «Украина» – его признали единственным, который может в отведенный срок напечатать нужное количество бюллетеней. По сути, процесс шел по плану, и бюллетени начали печатать 2 июля.

Тут нужно вспомнить, что еще 25 июня тот же Апелляционный админсуд удовлетворил иск «Руха новых сил», признав решение ЦИК незаконным, и обязал ее зарегистрировать кандидатов от РНС, это решение подтвердил Верховный суд. После решения суда ЦИК зарегистрировала избирательный список РНС из 88 человек – то есть Саакашвили и компания получили все, чего хотели, и продолжили активно готовиться к выборам.

Теперь же в ЦИКе начали паниковать, потому что уже напечатано более 5 млн бюллетеней, а резерва бумаги почти нет (всего нужно около 500 т). Кроме того, за 16 дней полиграфкомбинат может просто не справиться с перепечаткой.

Не последний тут и денежный вопрос – на перепечатку бюллетеней, который придется просто выбросить в мусорник, нужно около 24 млн грн. Сумма хоть и небольшая, но стоит учитывать, что распорядитель средств госбюджета – Кабмин, должен собраться на заседание и принять решение о перераспределении средств, которые можно перебросить из Резервного фонда, а это тоже время, которого уже нет.

Но и это еще не все сложности, которые создало решение суда на пути к выборам. Как известно, в законе не прописана процедура госзакупки для подобных случаев. Чтобы она появилась, решение должен принять парламент, которому до каникул осталось работать неделю.

В принципе, в том, чтобы поменять процедуру тендера, выделить деньги на допечатывание бюллетеней и найти бумагу нужного качества, большой проблемы нет. Основное препятствие – нужное на все эти процедура время, ведь двух недель может и не хватить. А украинским судам, как мы помним, останавливать избирательный процесс не впервой – во времена президентства Ющенко это происходило дважды.

Что делать с «бюллетеневой проблемой», пока не придумали ни в ЦИКе, ни в Офисе президента, где, видимо, питают надежды на то, что решение Апелляционного суда отменит кассационная инстанция – Верховный суд, ведь не может быть и речи об издании нового указа и перенесении даты выборов, такого «финта» не поймут ни в Украине, ни за ее пределами.