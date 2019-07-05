Отмена люстрации в Конституционным судом. Когда ждать люстрацию Порошенко?

Реванш возможен до тех пор, пока общество не хочет реагировать активными действиями.

Заседание суда сопровождалось акцией протеста многих патриотических сил, в конце концов вероятно повлияло на судей Конституционного Суда Украины, которые отложили рассмотрение этого вопроса на неопределенное время. О вероятности отмены закона о люстрации и его последствия «Деловая Столица» спросила у народного депутата Вадима Денисенко.

– Конституционный суд отсрочил решение по закону о люстрации. Что это значит?

– Ничего. Решение будет принято и оно уже готово: суд признает закон неконституционным со всеми вытекающими последствиями.

– Какими будут эти последствия?

– Я думаю, здесь надо разделить этот вопрос на две части. Первая касается ближайшего окружения Януковича, которое хочет так или иначе получить доступ во властные кабинеты. И этого нельзя допустить. Более того, я считаю, что с точки зрения политической логики такие решения, если они будут, станут смертельными для рейтинга действующего президента.

Вторая часть касается массы людей, попавших под люстрацию исключительно из-за «революционного пыла» авторов закона. Там действительно есть и хорошие профессионалы, и хорошие специалисты. Хотя есть, конечно, и ничтожества, бездари и воры. Но вряд ли было делать столь широкий список тех, кто подпадает под люстрацию.

– Можно ли принять закон о люстрации-2, где сузить круг люстрованих лиц, например, к министрам Януковиче и руководства АП того периода?

Такое мнение у многих нынешних депутатов и, я думаю, это может быть одной из причин переноса решения Конституционного Суда, чтобы этот парламент не принял подобный закон. Правда, я хотел бы обратить внимание на то, что мы еще не видели само решение Конституционного Суда.

Мне говорят, что там будет заложена такая логика, которая может сделать невозможным создание закона о более узкий список для люстрации. Также я не исключаю, что может с «появиться отдельный законопроект о люстрации чиновников высшего эшелона времена президентства Порошенко. Хотя и сомневаюсь, что он станет законом.

– Почему люстрация не сработала в 2014-м?

– Люстрация в любой стране – это полное замещение элит и создание новых правил игры в обществе. У нас же замещение элит не произошло в 2014-м, и его сейчас нет несмотря на появление массы новых лиц. Коломойский, Пинчук, Ахметов, Фирташ и Левочкин, Медведчук как были у власти, так и остались.

Просто к ним добавились (подросли в действиях) несколько новых-старых лиц. Новые правила игры никто не создавал: просто старые схемы улучшались и совершенствовались. Поэтому люстрация была обречена на провал.

Единственное, что удалось сделать, так это просто выбить из активной игры несколько влиятельных фигур, место которых тут же заняли другие представители тех же старых элит.

– Возможен полномасштабный реванш, о чем сейчас много говорят?

– 2010 год показал, что реванш возможен до тех пор, пока общество не хочет реагировать активными действиями. Реванш – это не какое-то мифическое явление, это точечные истории с какими либо кто-то борется, или не борется. Именно от активности общества будет зависеть абсолютно все.