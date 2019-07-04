Политика

Всадники пророссийского хаоса. Безумство решений украинских судов

Украинские суды выступают в роли всадников пророссийского хаоса, словно подыгрывают кремлевской пропаганде, провоцируя патриотические и радикальные сообщества.

Итак, очередной украинский самый гуманный суд в мире, а именно, Окружной административный суд Киева, отличился отменив штраф в размере четырех миллионов гривен, выписанный телеканалу «Интер» за то, что ведущий (к сожалению, одессит Андрей Доманский) сего медиаресурса высказался о переименовании улиц в контексте «именами фашистских преступников», пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Так, суд полностью нивелировал позицию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который и выписал штраф «Интеру», признав высказывание Доманского разжиганием вражды, призывом к развязыванию войны или ее пропаганды», – пишет Коваленко.

Что же, похоже, украинские суды исправно играют свою роль в разыгрываемом сценарии хаоса, а именно, подталкивают общество к протесту и радикальным действиям.

«Оккупация» Медведчуком информационного пространства Украины на деньги и в интересах Кремля

«Ведь если собрать вкупе все те решения, которые были приняты за последнее время, я имею ввиду отмену декомунизации, переименование проспекта Степана Бандеры, битва за Жукова, допуск к выборам Шария и Клюева, возвращение Портнова и так далее, так далее…то мы с вами видим явную провокацию и нагрев общества до состояния накала», – подчеркнул обозреватель «Одесского курьера».

Что же, российские агенты уже провели весьма успешную акцию по хаотизации ситуации в Грузии, где спровоцировали масштабные акции протеста патриотов. Но, Грузия сейчас Кремлю не так интересна как геополитическая арена, а скорее как испытательный полигон. А вот где геополитический интерес для Кремля и вправду имеет место быть – это Украина с ее предвыборной баталией.

«И именно в контексте выборов запуск сценария управляемого хаоса, основанного на, вроде бы как, антироссийских настроениях, вполне устроит Кремль в том случае если его ставленники, например такие «Оппозиционная платформа – За жизнь!» вместе с Виктором Медведчуком и Ко не создадут в Верховной Раде коалицию, а их люди не смогут претендовать на ключевые должности в исполнительной власти», – подчеркнул Коваленко.

Парад зависимости Минска от Москвы. В Беларуси гибнут люди из-за амбиций Путина

До того момента, страсти будут лишь накаливаться, но не детонировать. Детонация пройдет в случае фиаско реванширующих сил и невозможности диалога с действующей властью. Причем, как все мы прекрасно уже поняли, суды в этой детонации хаоса будут играть не последнюю, а главную роль.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
Тоже интересно
Политика

Чье гнездо на Банковой? Зеленскому давно пора научится искусству управления Украиной

Политика

Сторожевой пес украинской дипломатии. Сумеет ли Климкин обуздать Зеленского?

Политика

Суд отменил штраф телеканалу Интер. Теперь Шухевича и Бандеру можно ругать…

Политика

«Оккупация» Медведчуком информационного пространства Украины на деньги и в интересах…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Чье гнездо на Банковой? Зеленскому давно пора научится искусству управления Украиной

Сторожевой пес украинской дипломатии. Сумеет ли Климкин обуздать Зеленского?

Суд отменил штраф телеканалу Интер. Теперь Шухевича и Бандеру можно ругать «фашистами»

1 из 334