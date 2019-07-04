Всадники пророссийского хаоса. Безумство решений украинских судов

Итак, очередной украинский самый гуманный суд в мире, а именно, Окружной административный суд Киева, отличился отменив штраф в размере четырех миллионов гривен, выписанный телеканалу «Интер» за то, что ведущий (к сожалению, одессит Андрей Доманский) сего медиаресурса высказался о переименовании улиц в контексте «именами фашистских преступников», пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Так, суд полностью нивелировал позицию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который и выписал штраф «Интеру», признав высказывание Доманского разжиганием вражды, призывом к развязыванию войны или ее пропаганды», – пишет Коваленко.

Что же, похоже, украинские суды исправно играют свою роль в разыгрываемом сценарии хаоса, а именно, подталкивают общество к протесту и радикальным действиям.

«Ведь если собрать вкупе все те решения, которые были приняты за последнее время, я имею ввиду отмену декомунизации, переименование проспекта Степана Бандеры, битва за Жукова, допуск к выборам Шария и Клюева, возвращение Портнова и так далее, так далее…то мы с вами видим явную провокацию и нагрев общества до состояния накала», – подчеркнул обозреватель «Одесского курьера».

Что же, российские агенты уже провели весьма успешную акцию по хаотизации ситуации в Грузии, где спровоцировали масштабные акции протеста патриотов. Но, Грузия сейчас Кремлю не так интересна как геополитическая арена, а скорее как испытательный полигон. А вот где геополитический интерес для Кремля и вправду имеет место быть – это Украина с ее предвыборной баталией.

«И именно в контексте выборов запуск сценария управляемого хаоса, основанного на, вроде бы как, антироссийских настроениях, вполне устроит Кремль в том случае если его ставленники, например такие «Оппозиционная платформа – За жизнь!» вместе с Виктором Медведчуком и Ко не создадут в Верховной Раде коалицию, а их люди не смогут претендовать на ключевые должности в исполнительной власти», – подчеркнул Коваленко.

До того момента, страсти будут лишь накаливаться, но не детонировать. Детонация пройдет в случае фиаско реванширующих сил и невозможности диалога с действующей властью. Причем, как все мы прекрасно уже поняли, суды в этой детонации хаоса будут играть не последнюю, а главную роль.