Чье гнездо на Банковой? Зеленскому давно пора научится искусству управления Украиной

Например, сейчас разворачивается жесткий эксперимент на тему: «Способна ли команда, блестяще выигравшая президентские выборы, сколько-нибудь эффективно управлять страной?». Это все является тестом реального времени для президента и его команды, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

«Полагаю, на Банковой уже убедились, что выигрывать и управлять – два разных функционала. Если до сих пор нет, то поясню», – пишет Кочетков.

Выигрывать избирательную кампанию можно на кураже, блефе, недосказанности, непредсказуемости. На той самой импровизации, которой заслуженно гордятся руководители Зе-команды.

«В общем, избирательная кампания – это ближе к свободному творчеству, где столь успешен Владимир Зеленский и «Квартал 95». Опять же, во время выборов шероховатости между членами команды, конечно, влияют, но несущественно. Потому что цель – вон она, рядом, можно и потерпеть», – отмечает Кочетков.

А управлять – это собрать объективную (!) и актуальную (!!) информацию об объекте управления, проанализировать ее, выбрать управляющее воздействие, сбалансировав желаемое и допустимое, сформулировать задание исполнителям, проконтролировать исполнение, откорректировать задание при изменении объекта.

«Это даже писать скучно, не то что исполнять. Тем более – людям импульсивно-творческим. В общем, управление – это таки технология. Внутри которой многократно усиливаются любые противоречия в команде», – подчеркивает политтехнолог.

Казалось бы, все проще, чем шаурма в фонтане. Есть задача, требующая решения. Собираем спецов, не заморачиваясь их политическим окрасом, и выслушиваем мнения. Потом близким кругом доверенных лиц (чтобы не было утечек) обсуждаем возможные пути решения проблемы, включая услышанные от экспертов. Когда все высказались, включается уникальная «чуйка» Зеленского, которая раньше подсказывала ему, какой проект станет успешным, а какой не взлетит, даже если педали приделать.

«Но как выяснилось, тематические совещания в Зе-команде – это как день рождения, который случается ну очень иногда. Более того, даже оперативные совещания в Офисе президента проводятся не каждый день. Так что какие эксперты, куда приглашать?», – задается вопросом политтехнолог.

При этом сам президент Зеленский не корчит себя ни «заоблачного гуру» Виктора Ющенко, ни «пахана» Виктора Януковича, ни «владельца Украины» Петра Порошенко.

«ВАЗ приезжает на работу в восемь утра и уезжает в восемь вечера. Постоянно находится в оперативном доступе для руководителей президентского офиса: можно согласовать возникший вопрос (кто понимает – оценит). И он не мешает своим работникам принимать самостоятельные решения», – отмечает Кочетков.

Но обратная сторона такой внутренней демократии – это то, что приходится дезавуировать неуместные заявления членов Зе-команды: то Андрея Геруса о тарифах, то Андрея Богдана о русском языке.

«Честно говоря, любые, даже личные, заявления главы президентского офиса должны быть выверены и не подлежать коррекции. Потому он по должности говорит только то, что думает, но не может по статусу сказать президент Украины», – подчеркивает политтехнолог.

В период кампании считалось, что в Зе-команде существуют три группировки: «люди Игоря Коломойского», «Квартал 95», «юристы». После победы выяснилось, что главное и болезненное противостояние происходит между теми, кто понимает в госуправлении, и теми, кто уверен, что госуправление уже отжило.

«Оно бы и ничего, но у меня ощущение, что пригодных к работе в государственном аппарате в Зе-команде, включая кандидатов в «Слуги народа», не просто меньшинство, там всего человек двадцать-тридцать. Остальные – сочувствующие, попутчики и прихлебатели», – пишет политтехнолог.

Поэтому проблемы управления возникают еще в исходной точке, когда надо осознать и сформулировать цель, а также то, что ей сопутствует и что мешает.

«Это вина президента Зеленского? Во многом да. Но значительно больше это его беда. И нас всех заодно», – подчеркнул Кочетков.

Причем в управленческом смысле не имеет значения, что Зеленский искренне намерен не воровать, не дать воровать другим и сделать Украину счастливой.

«С другой стороны, надо помнить, что своей геополитической должностью президент Украины овладевает не раньше, чем за полгода. Даже если до этого он поработал премьер-министром – совсем иной масштаб, уровень информированности и ответственности. За эти полгода из команды, пришедшей вместе с президентом, в офисе остается едва ли половина, несправляющиеся отсеиваются автоматически», – отмечает Кочетков.

Вопрос в том, есть ли у нас эти полгода на овладение и отсеивание?

P.S. Кочетков в послесловии напомнил, что «Александр Разумков любил повторять в первые месяцы президентства Леонида Кучмы: «Власть сложнее удержать, чем получить».

«Неужели он не успел поведать об этом своему сыну, а тот – пересказать Зе-команде?», – задает свой последний вопрос политтехнолог.