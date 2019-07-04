Сторожевой пес украинской дипломатии. Сумеет ли Климкин обуздать Зеленского?

Открытый конфликт между министром иностранных дел Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, вызвавший у главы государства истерику, может открыть перед Климкиным путь в большую политику. Во всяком случае министр на это всерьез надеется.

Сам конфликт, возникший из-за ноты украинского МИД российским коллегам, отправленной в ответ на предложение Кремля освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков на условиях признания Украиной совершенного ими преступления и гарантий отбывания наказания, назначенного российским судом, на территории Украины, привел Зеленского к открытому противостоянию со всем Кабмином Владимира Гройсмана, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Дело в том, что предложение России по пленным морякам, основанное на конвенции о правовой помощи, подписанной Украиной и Россией еще в 1993 г., содержало в себе достаточно очевидную ловушку.

Согласие Украины на условия России означало бы не только признание того, что моряки совершили уголовное преступление, с чем украинская сторона категорически согласиться не может, но и косвенно означало бы признание Киевом российского суверенитета над Крымом, поскольку украинским морякам вменяется в вину незаконное пересечение российской государственной границы.

Так что спорить с правильностью ответной ноты украинского МИД, в которой Москве напоминают, что решение Международного трибунала однозначное: Россия обязана немедленно и без условий освободить моряков и корабли, было бы несколько странно.

Тем не менее у Зеленского в данном вопросе есть своя логика. Перед парламентскими выборами действующему президенту очень не помешало бы продемонстрировать некий прорыв.

А в такие короткие сроки, которые сам Зеленский отвел под избирательную кампанию, прорыв возможен только на дипломатическом фронте вокруг темы войны с Россией. Не зря ведь у Зеленского так активно начали в одностороннем порядке «искать мира» на Донбассе. И передача украинских моряков, пусть и на невыполнимых условиях, могла бы стать отличным предвыборным козырем для «Слуги народа».

О дипломатических и юридических последствиях такого решения в Офисе президента пока либо не задумываются вообще, либо на все согласны, лишь бы провести в парламент собственное большинство. Так что истерика Зеленского из-за того, что Климкин ведет самостоятельную переписку с Москвой, понятна и объяснима.

При этом попытка президента отправить Климкина в отставку или хотя бы добиться от премьера неких дисциплинарных санкций в отношении министра иностранных дел была обречена на провал. И Рада и Кабмин в очередной раз президента проигнорировали.

Максимум, чего добился Зеленский, это решения Климкина уйти в «политический отпуск», пока не закончатся выборы и не будет сформировано новое правительство, где нынешнему главе МИД места уже не будет. При этом в свой отпуск Климкин уходит победителем.

Ведь получилось так, что министр иностранных дел оказался в нынешнее избирательное время единственным политиком, который не просто критикует Зеленского, но и фактически противостоит его действиям, которые большой частью украинцев расцениваются как капитулянтские. Ну а эмоциональная реакция президента на действия главы МИД сделала Климкина одним из главных героев СМИ этой недели, что может быть отличным стартом его дальнейшей политической карьеры.

После заявления об уходе в политический отпуск Климкин не сбавил медийных оборотов и дал несколько интервью СМИ, которые тут же разлетелись на цитаты. В этих интервью Климкин подтвердил, что рассчитывает на продолжение политической карьеры, при этом он намерен играть в долгую и на нынешних досрочных выборах баллотироваться в парламент не будет.

По словам министра, пока он сконцентрируется на формировании собственной команды, чтобы «делать политику» в будущем, но уже в качестве самостоятельного игрока. При этом Климкин аккуратно открестился и от экс-президента Петра Порошенко, в список партии которого министра активно сватали в свое время различные эксперты.

По словам Климкина, он никогда не планировал вступать в «Европейскую солидарность», поскольку не любит партии лидерского толка, а хотел бы стать частью некой команды, которая могла бы проводить реальные изменения. При этом Павел Анатольевич активно пользуется вниманием СМИ к своей персоне и настроениями в среде патриотической общественности, возмущенной тенденциями к пророссийскому реваншу последних дней, активно и публично критикуя президента Зеленского и становясь в глазах патриотов одним из главных оппозиционеров к действующему президенту.

Каковы же шансы Павла Анатольевича стать серьезной самостоятельной политической фигурой в обозримом будущем. Тут, разумеется, все будет зависеть от множества факторов и, несмотря на достаточно успешный старт «сольной» политической карьеры Климкина, какие-то далеко идущие выводы делать рано. Тем не менее некоторые тенденции можно обозначить уже сейчас.

В целом для украинских дипломатов не характерно эволюционировать в самостоятельных политиков всеукраинского масштаба. Из бывших глав МИД Украины в качестве самостоятельного политика отметился только Арсений Яценюк, но он скорее исключение, ведь министром иностранных дел Арсений Петрович стал после пребывания в должности министра экономики и в качестве пусть на тот момент и достаточно молодого и перспективного, но более-менее яркого и самостоятельного политика.

То же самое применимо и к экс-президенту Петру Порошенко, который также успел побывать в кресле главы МИД.

Остальные министры иностранных дел, вроде Анатолия Зленко, Бориса Тарасюка, Константина Грищенко или Владимира Огрызко, либо вообще не пытались стать самостоятельными политическими игроками, либо оказались на этом поприще не особенно успешными. Тем не менее у Климкина есть определенные шансы поломать этот тренд, ведь Павла Анатольевича не без оснований можно считать самым успешным министром иностранных дел за всю историю.

Но чтобы реализовать полученный на посту главы МИД политический потенциал, Климкину нужны две ключевые вещи – финансирование его будущего проекта и, собственно, команда, которой пока у министра нет. В вопросе финансирования Климкину вполне могут помочь его наработки в МИД.

Речь идет о налаженных контактах с западными партнерами, которые теоретически могли бы стать неким донором будущей политсилы Климкина. Для того чтобы серьезно развернуться в Украине и конкурировать с поддерживаемыми олигархами политпроектами, этого может быть и недостаточно, но для старта и наращивания первичного электорального капитала вполне может хватить.

При этом министру не обязательно сразу же создавать свою партию, вполне можно для начала обойтись созданием некоего аналитического центра при поддержке западных партнеров, а там можно и попытать счастья на выборах киевского мэра. Кстати, сам Климкин уже не исключает, что может побороться за пост градоначальника столицы.

Что же касается команды, то это сегодня один из самых сложных вопросов. С одной стороны, тренд на новые лица в политике, на котором на Банковую въехал Зеленский, продолжает быть актуальным, и Климкин вполне может набрать себе в соратники не слишком известных и молодых людей.

С другой стороны, разочарование в «новых лицах» раньше или позже обязательно наступит, и обществу захочется известных и опытных, но незапятнаных. И здесь Климкин может оказаться очень кстати, у него ведь есть и опыт, и успехи, но нет коррупционных скандалов, бизнеса и какого-либо другого компромата.

При этом уже сейчас Климкин начинает конкурировать со своим недавним непосредственным «начальником» – экс-президентом Петром Порошенко и его партией «Европейская солидарность», которая идет на выборы на багаже внешнеполитических успехов последних пяти лет и строит свою кампанию в том числе и на критике действующего президента Зеленского.

Однако за плечами у Порошенко не только успехи, но и шлейф коррупционных скандалов, чего нельзя сказать о Климкине. Так что в будущем он вполне может откусить часть электорального пирога экс-президента.

Сегодня же главная задача для Климкина – это не выпасть из информационного поля в ближайшие месяцы, а для этого ему придется стать внешнеполитическим «цепным псом» против Зеленского. Ну, а поводов для критики, можно не сомневаться, молодой украинский президент еще предоставит достаточно.