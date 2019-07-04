Суд отменил штраф телеканалу Интер. Теперь Шухевича и Бандеру можно ругать «фашистами»

Без пояснений, иногда без законных оснований, спустя продолжительный срок судьи просто поворачивают время и правосудие вспять. Итак, Окружной административный суд Киева отменил штраф в 4 млн грн ($150 тыс.) для телеканала «Интер» за слова ведущих во время концерта к 9 Мая, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Речь идет о штрафе за концерт 2018 г., когда ведущий заявил: «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников». Учитывая, что 25 июня, тот же Окружной административный суд отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича – все логично. Судейский произвол на марше? Ой ли.

После скандального концерта Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал, признав заявление ведущих разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды. Здесь надо сказать, что Нацсовет вполне мог бы и закрыть «Интер», как это произошло с «Радио Вести». Но вмешались «обстоятельства».

Дело в том, что концерт был не первым ляпом канала. Согласно правилам вещателю можно отказать в продлении лицензии за «многократное нарушение условий вещания». Если бы вопрос о концерте был рассмотрен вовремя, то в продлении лицензии было бы отказано.

Но четыре месяца Нацсовет не мог собраться, а когда это все же произошло, первым вопросом на голосование было поставлено продление лицензии «Интеру». А уже вторым, с чистого листа, штраф «Интеру» за высказывания ведущих на концерте, который произошел четыре месяца назад. Ловкость рук и никакого мошенничества.

Тогда разгневанную общественность уверяли, что штраф – это тоже «перемога». Что «Интер» нельзя закрывать, потому что, подчинившись нормам о языковых квотах, он понесет украинство на оккупированные территории. Ведь это чуть ли не единственный украинский телеканал, который можно там смотреть.

И вот, спустя год, Окружной суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих хоть и были «признаки оценочных суждений», однако они не являлись разжиганием вражды и призывом к развязыванию войны или ее пропагандой. Также суд посчитал, что в речах ведущих нет «пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины».

Но и это еще не все. Нацсовет был обвинен в создании «условий для распространения цензуры и присвоении информации об освещении исторических событий в Украине». Штраф для телеканала «Интер» отменили, а регулятора обязали возместить судебные расходы более чем на 1,5 тыс. грн. Оцените, как говорится, красоту игры.

Можно сколько угодно говорить, что недореформированный суд стал инструментом реванша. Можно пылать гневом на тех, кто сегодня возвращает себе утраченные позиции. Но дело ведь не только в этом. Как много людей вникали в подробности эпопеи по лишению «Интера» лицензии, которая превратилась в пшик со смехотворным штрафом? Я могу назвать десятки тем, активно раскрученных в свое время в СМИ и соцсетях, которые были поданы напрочь лживо.

Это и скандал с якобы лишением крымчан украинского гражданства, с помощью которого был сорван законопроект упрощающий механизм обнаружения у граждан Украины иностранного подданства; и российская версия «обмена моряков», под предлогом которой оккупант пытался принудить Украину признать оккупационную власть Крыма; и хайпы по поводу нападения на активистов, где удивительным образом исчезали важные нюансы, а кейсы были сваляны в кучу для того, чтобы создать иллюзию системности. Украинского потребителя информации отучают от деталей.

Журналистика больше «не усложняет». Все должно быть объяснено просто, весело и задорно. Как для клинических идиотов. Так стоит ли удивляться, что слова про переименование улиц именами «фашистских преступников» без сопротивления входят в сознание украинских граждан? Ведь информация о том, что Бандера сидел в нацистском концлагере, а ОУН-УПА воевала с гитлеровцами – это подробности, детали, сторониться которых украинцев приучают годами и десятилетиями.

Никой реванш был бы невозможен, если бы в Украине не был введен тренд на перекручивание реальности. Дезориентация – это только один из признаков деклассированного общества. Судьи принимают одиозные решения не только потому, что не боятся наказания. Они знают, что никакой общественной обструкции для них не будет.

Тысячи, конечно же, возмутятся. Сотни придут, чтобы выразить протест. Но миллионы сочтут беззаконие «другим мнением» и останутся в стороне. У массового зрителя аллергия на подробности, логика вызывает у него агрессию. Про что нужно думать и кто виноват ему рассказали по телевизору.

Дорогу реваншу открыли безразличие профессионалов и одобренное ими упрощение. Как в случае с отменой штрафа «Интеру». Ведь главный вопрос, а откуда вообще взялся этот штраф, если изначально после скандального концерта речь шла о прекращении токсичного вещания?