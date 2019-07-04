«Оккупация» Медведчуком информационного пространства Украины на деньги и в интересах Кремля

После новостей об очередных приобретениях Виктора Медведчука на медиа рынке Украины – телеканалы «Интер» и «ZiK», актуальным опять становится вопрос, откуда идут такие баснословные финансовые средства, учитывая природную жадность кума Путина, который никогда не потратит своей гривны, на монополизацию информационного пространства Украины.

Также, кроме скупки украинских медиа активов, которые сразу же начинают играть в унисон с российской пропагандой, огромные финансы тратятся на популяризацию Медведчука на страницах ведущих мировых СМИ, как «миротворца» и единственного политика способного решить украинско-российские проблемы, в рамках масштабной информационной кампании под кураторством Москвы.

Поэтому, чтобы немного приоткрыть завесу происхождения таких средств, а также места и роли российских спецслужб, а именно ФСБ/СВР, в патронате над Виктором Медведчуком, стоит прочитать статью Адама Смита «Троянский конь Медведчука в Украине», которая в прошлом году вышла в голландских СМИ и была перепечатана в переводе некоторыми российскими ресурсами.

Стоит отметить, что материал остается актуальным и по сей день.

В данном материале, а именно в его выводной части говорится, что средства, используемые от контрабанды нефтепродуктов и сжижженного газа в Украину, а также часть прибыли от деятельности «Glusco» и ряда других компаний – подставных и легальных, используется Виктором Медведчуком для финансирования в Украине политических и радикальных движений, отдельных политических деятелей, в том числе таких, как Вадим Рабинович, а также проведения информационных кампаний и формирования общественного мнения через свои медиактивы, в интересах Кремля и его политики на украинском направлении.

При этом в схеме участвуют многие беглые украинские олигархи, приближенные в прошлом к режиму Януквоича, а сейчас осевшие в Москве. В частности в «нефтяной» схеме активно участвует беглый олигарх Курченко, имеющий покровительство со стороны российской спецслужбы ФСБ и в паре с Виктором Медведчуком организовавший топливную бизнес-схему, по которой российское дизельное топливо отправляется в Венгрию, но нелегально оседает в Украине и попадает на украинские АЗС.

Так уж сложилось, что в Украине любой прибыльный рынок поделен между олигархами, часть которых до сих пор напрямую связана с кремлевской элитой и крупным российским бизнесом, что в большинстве случаев одно и то же. Не является в Украине исключением из правил условный рынок СМИ, приносящий не только доход, а еще и влияние на народные массы.

Поэтому, еще с начала двухтысячных, неподдельный интерес всегда вызывала тема смены руководства или собственности украинских телеканалов и прочих влиятельных медиа. Это же очевидно: при переходе любого вещателя – особенно крупного – в руки нового хозяина меняется направление освещения событий отдельно взятым СМИ, следовательно, его редакционная политика. Это особенно заметно на примере так называемых новостных телеканалов, которых сейчас предельно много на медийном рынке Украины.

И пускай эти телеканалы не являются столь влиятельными, как флагманы, среди которых «Интер», «1+1» или «ICTV», они также являются формирующими мировоззрение населения Украины, которые все чаще ищут альтернативу старожилам украинского рынка.

За последние несколько месяцев на украинском медийном поприще нельзя было не заметить активных действий со стороны олигарха Виктора Медведчука, который одновременно является кумом Владимиру Путину, и с недавнего времени стал главой политсовета партии «За жизнь» Вадима Рабиновича.

Такая активность связана с покупкой Медведчуком телеканала 112.Украина, специализирующегося на информационно-новостном вещании и формате news and talk. Но этому предшествовал ряд других не менее важных приобретений со стороны близкого окружения Медведчука.

Так, покупка народным депутатом Украины от «Оппозиционного блока» Тарасом Козаком телеканала «News One» на первый взгляд не должна существенным образом изменить политику вещателя, который давно является оппозиционным и критикует каждый шаг – будь – то достижение или промах – президента Украины и руководства Украины.

Однако при нынешней ситуации, когда уже никто не скрывает конечного бенефициара этого канала, а именно Виктора Медведчука – украинского политика, очень приближенного к президенту РФ Владимиру Путину, можно с уверенностью сказать: канал из просто оппозиционного вероятнее всего превратится в обыкновенный рупор кремлевской пропаганды и информационный инструмент Кремля на территории Украины.

И продажа канала – это всего лишь еще одна рокировка и попытка спрятать концы в воду, особенно, на фоне постоянной критики News One в Украине из-за его явной оппозиционной позиции по отношению к действующему Президенту. То есть фактически, канал из одного кармана Виктора Медведчука перекочевал в его другой карман, которым и является Тарас Козак.

К слову, именно Виктор Медведчук, будучи главой Администрации президента во время президентства Леонида Кучмы, ввел понятие «темник» для украинских масс-медиа. Темник – это ежедневная в 2001—2004 годах закрытая ди⁠ректива руководству украинских СМИ от администрации президента Украины Леонида Кучмы, которая содержала подробные инструкции относительно того, каким образом необходимо освещать в новостях политические события в Украине. Название «темник» происходит от начальной названия этого документа: «Темы недели». Формат темников существует в Российской Федерации и по сей день.

Имя Тараса Козака давно стало нарицательным в украинской политической и журналистской среде. Ведь, по информации украинских СМИ, это не просто человек, которого не раз подозревали в отмывании крупных финансовых средств, в создании коррупционных схем, помогавших компаниям его родственников и друзей обходить налоговые преграды и безгранично обогащаться. Это не просто человек, которого подозревали в покушении на жизнь другого депутата украинского парламента и в убийстве двух человек. Это имя стало нарицательным по другой причине – из-за прямой его связи с Виктором Медведчуком, которого в Украине еще называют «кумом Путина» и «троянским конем Москвы».

Испытание таможней

Согласно информации украинских СМИ, история карьерного взлета Тараса Козака начинается в далеком 1993 году, когда он только зашел обычным ревизором-инспектором в налоговую службу во Львове. Уже тогда, как вспоминают местные журналисты, будущее доверенное лицо Медведчука занималось откровенным рэкетом – совершал набеги на львовские рынки, брал под контроль малый и средний бизнес.

Прошло несколько лет, и Козака заприметил Сергей Медведчук (брат Виктора Медведчука),который в то время возглавлял Львовскую городскую, а в последующем стал первым заместителем областной налоговой инспекции. Далее, не без помощи на тот момент уже главы администрации президента Украины Виктора Медведчука и его брата, Тарас Козак становится сначала начальником Западной региональной таможни, а с июня 2004 года – совмещает эту должность с постом заместителя главы Государственной таможенной службы.

Во время своего пребывания на столь весомой для Украины по финансовым меркам должности Тарас Козак (и на этот счет, у украинских правоохранительных органов есть свидетельства его подчиненных) занимался откровенным разворовыванием денег, получением крупных взяток за налаженный поток прохождения машин и контрабанды через таможенные посты.

Следует сказать, что партнер и друг Медведчука настолько боялся, что его обворуют свои же подчиненные, что организовал и поставил на пунктах пропуска специальных наблюдателей, которые тогда назывались «Таможенным дозором». Они должны были следить, чтобы все теневые и коррупционные деньги направлялись и доходили к непосредственно к Тарасу Козаку.

«За смену (12 часов) собираем с поста от 30 до 80 тысяч долларов США, в зависимости от количества транспорта. В месяц получается 60 смен. Умножать умеешь? Давай возьмем в среднем: 60 умножим на 60. Сколько получается? Правильно – 3 миллиона 600 тысяч долларов!!! Наличными!!! Каждый месяц, при минимальных затратах», – рассказывал тогда один людей Козака, стоявший на пропускном пункте Шегини, украинскому журналисту.

При пособничестве Тараса Козака, которого подчиненные называли просто «учителем», его брат, Богдан – уже тогда имевший общий бизнес с Сергеем Медведчуком, – провозил беспрепятственно любую продукцию через Западную таможню как из Европы, так и в обратную сторону – контрабанда была поставлена на конвейер.

За время руководства Тарасом Козаком этого таможенного отделения, пропускной пункт Шегини приобрел статус самого коррумпированного в Украине. Даже, как отмечают украинские источники, Кучма – на тот момент президент Украины, который пребывал под явным влиянием своего главы администрации Виктора Медведчука, и то не выдержал и уволил Козака, подписав один из последних своих президентских указов.

Как раз с того времени Тарас Козак полюбил дорогие самолеты. Первым приобретением стал самолет Як-42, за который, согласно материалам украинского следствия, два брата, Тарас и Богдан Козаки, не уплатили пошлину. Сам же ремонт осуществлялся на территории Смоленска, Российская Федеарция. Провели эту махинацию через принадлежащую семье Козак фирму «Керамбуд» (владельцы: брат Тараса Козака – Богдан и брат Виктора Медведчука – Сергей).

Через эту же структуры, как позднее в своем обращении напишет украинский депутат Кендзер, «при помощи теневых схем фактически за бесценок скупались земли Министерства обороны Украины, тем самым государству был нанесен значительный ущерб».

Самолет Як-42 по тем меркам стоил 2 миллиона долларов США, однако это был далеко не самый дорогостоящий борт, который приобрел Тарас Козак в собственное пользование.

Далее, уже в 2008 году (когда уголовное дело закрыли) Козак приобретает на то время самый дорогой в своем классе бизнес-джет – «Gulfstream G150». Его цена тогда составляла порядка 10 миллионов долларов США. Со дня покупки этого самолета Тарас Козак летал на работу из Львова в Киев еженедельно, а иногда и каждый день.

Сейчас же, согласно имеющейся информации, Козак купил себе новое воздушное судно. На сей раз это «Gulfstream G450» c бортовым номером T7BRG. Этот самолет, как и предыдущий не проходят официально как собственность Тараса Козака. Однако с 2017 года, как этот джет «поселился» в киевском аэропорту «Жуляны», главным его пассажиром стал именно Тарас Козак. Во всяком случае, об этом говорит персонал украинского аэропорта.

Этот самолет оценивается в 40 миллионов долларов США, но наибольший интерес вызывает другое: этот джет чаще всего совершает рейсы из Киева в Москву.

Дела политические

В 2005 году против Тараса Козака открывают уголовное дело в связи с покушением на убийство украинского депутата Писарчука. Причина была проста: необходимость отобрать у этого депутата контроль над львовским рынком.

Тогда же началось и расследование о покупке Як-42. Какое-то время Козак скрывается от следствия, но уже в 2006 году он идет на выборы под 15 номером от «Блока Наталии Витренко», который имеет непосредственное отношение и финансирование со стороны российских спецслужб.

Тогда же в одном списке с ним шел покойный собственник гостиницы «Premier Palace» – криминальный авторитет Максим Курочкин. После далеко неслучайной смерти последнего от руки профессионального киллера, который совершил выстрел из снайперской винтовки при выходе Курочкина из суда, собственником заведения стал генерал ФСБ и поверенный Путина – Александр Бабаков.

После назначения премьер-министром Януковича, Козак восстанавливается на своей должности – заместителя начальника государственной таможенной службы. Снова участвует в различных махинациях и коррупционных схемах. Однако спустя короткое время, в 2010 году, Козак избирается депутатом в Львовский областной совет. Затем он пытается пробиться в украинский парламент, даже выбирает для себя родной округ своего родственника – Олега Сало. Тот на момент 2010 года уже был губернатором Львовской области. Более того, оба ранее проходили по тому самому делу Писарчука.

Тарас Козак банально пытается купить голоса избирателей в своем округе, однако безрезультатно: люди подарки принимали с радостью, но потом проголосовали за другого.

И вот в 2014 году друг и партнер Виктора Медведчука, наконец-то, заходит в украинский парламент по спискам «Оппозиционного блока». Понятно, что после вышеизложенного уже ни у кого не остается сомнений: Тарас Козак – фигура Виктора Медведчука и его квота в этом политическом проекте.

Кстати, следует обозначить, что ранее депутат Козак также работал заместителем председателя «Центр» Правовое государство», которое возглавляет сам Медведчук.

Также интересно посмотреть и на крымские дела Тараса Козака. Ведь известно же, что Виктор Медведчук стоит на той позиции, что Россия легально провела так называемый референдум и аннексировала Крымский полуостров.

Если открыть электронную декларацию депутата Козака, там будет указан в строке «собственность» земельный участок в Ялте. Его площадь составляет 43636 м.кв., стоимость – 17 миллионов 397 тысяч украинских гривен. Собственником же указано третье лицо – ООО «Добробут-Инвест».

Этой же структуре принадлежит незавершенная постройка – пансионат в Ялте. Несмотря на то, что собственник лицо третье, декларант, то есть Тарас Козак, имеет полное право получать доход от деятельности пансионата и совершать действия, тождественные тем, которые может совершать непосредственный собственник.

Дальше – больше. Во все той же декларации указано, что именно Козак является конечным бенефициаром ООО «Добробут-Инвест».

Сама структура была зарегистрирована еще 23 января 2001 года. Основной вид деятельности, согласно уставу, организация различных видов отдыха и развлечений (довольно размытое определение). Уставной капитал – 25 миллионов украинских гривен. Но адрес основателя указан на Кипре. Это акционерное общество «Hakail Limited», конечным бенефициаром которого снова-таки значится Тарас Козак. Более того, то самое ООО «Добробут-Инвест» также зарегистрировано и в России. В 2017 году ее чистая прибыль составила 10 миллионов российских рублей.

Это означает, что один из украинских депутатов продолжает вести бизнес на аннексированной Россией территории, то есть он работает и отчисляет налоги государству, которое развязало войну и оккупировало часть территории на востоке его страны.

Делает он это предельно осторожно – через подставные оффшорные компании. Благо у него их во владении предостаточно: «Turul Investments Limited» (Кипр), «Hakail Limited» (Кипр), «Revelon Investments LTD» (Британские Виргинские острова), «Migover Trading LTD» (Кипр), «Havanor Management Limited» (Кипр) и т.д. Скажем так, это просто огромнейший пласт еще не начатойработы для журналистов-расследователей, занимающимися вопросами отмывания и легализации на Западе финансовых средств с постсоветского пространства, полученных незаконным и преступным путем.

Также, по информации из украинских СМИ, известно, что Козак время от времени спокойно посещает аннексированный Россией Крым.

Когда ты партнер – Медведчук

Бизнес самого Виктора Медведчука, в связи с введенными против него американскими санкциями, записан на его жену, известную в Украине телеведущую Оксану Марченко.

Буквально недавно сам Медведчук в одном из интервью для своего канала News One признал и подтвердил факт расследования журналистов о его компаниях, которыми на сегодняшний день владеет Оксана Марченко.

А также заявил: «Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои любимые в кавычках американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны все особенности бизнеса, который принадлежит сегодня моей семье».

Напомним, что недавно стало известно о том, что жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко владеет компанией, которая получила право на разработку Гаврикивского нефтяного месторождения в России. Это одно из трех наибольших нефтегазовых месторождений. Его запасы превышают 40 млн. тонн. Как отмечают, некоторые российские либеральные журналисты в Москве, Владимир Путин такие подарки с «барского плеча» никогда не дает просто так и за просто так.

Кроме того, она же является конечным бенефициаром не менее десяти компаний, которые занимаются недвижимостью и строительством, работают в сельском хозяйстве, поставляют лес, проводят инженерные исследования, занимаются финансами и работают в медиа и шоу-бизнесе.

Одна из этих компаний – «Спорт-Тур». Это один из сооснователей другой структуры – «Таврия-Север», над которой и стоит кипрская оффшорная структура, заполучившая во владение долю в том самом Гавриковском месторождении. Вот такая сложная схема.

Любопытно, что народный депутат Тарас Козак с 2013 года арендует дом в 609 кв. м. у фирмы «Спорт-Тур», конечный собственник которой – Оксана Марченко.

Нужно вспомнить и об общем бизнесе брата Тараса Козака – Богдана, с братом Виктора Медведчука – Сергеем.

Им принадлежит ранее упомянутая компания «Керамбуд» – та самая, через которую закупался для Тараса Козака самолет Як-42. Эта структура, по информации украинских СМИ, имеет промысел по добыче песка на Великопильском месторождении в Львовской области. Фирма имеет специальное разрешение на добычу до 2034 года.

Предприятие также добывает глину и суглинок еще на двух месторождениях в Городецком районе той же области в Украине – в Восточном (16,5 га) и Западном участке площадью (22,2 га). При этом, на Западном участке добычей занимается дочернее предприятие «Керамбуд» – фирма «Эней».

В тоже время, несмотря на то, что бизнес Виктора Медведчука записан на его жену – Оксану Марченко, управлением всеми его активами уже давно занимается семья Козаков. Сюда же относятся и такие крупные активы, как сеть заправочных станций «Glusco».

Сеть заправочных станций «Glusco» (ООО «Глуско Украина) и Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, которыми владеет Виктор Медведчук через подставного бизнесмена Нисана Мойсеева, являются одним из самых крупных активов Медведчука в Украине.

Интересно, что компания «Glusco» сама по себе является подставной, ведь всем известно, что до начала вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году, российская государственная корпорация «Роснефть» владела сетью заправочных станций (ТНК, «Золотой гепард», «Formula»), которая сегодня и объединена под брендом «Glusco».

Таким образом, «Роснефть» в очередной раз сменила вывеску своей компании в Украине для прикрытия своей деятельности на украинской территории во избежание санкций и для дальнейшего получения прибыли. Более того, российская корпорация до сих пор (через подставную структуру «Glusco») продолжает поставлять свои нефтепродукты на украинский рынок, которые в том числе реализуются через эту сеть заправок. А кем же в этом случае является Виктор Медведчук? Очередным прикрытием для российского капитала, при помощи которого непосредственно финансируют как военные действия в Украине, так и другую подрывную деятельность Москвы на территории Украины.

Компания Glusco Energy S.A. официально зарегистрирована в Швейцарии (rue De-Candolle 14, 1205 Женева) в 2013 году как дочерняя компания Proton Energy Group S.A. (Place de I’Universite 4-6, 1205 Женева). Она занимается торговлей сырьем, злаками и растительным маслом.

Украинская же дочка компании, «Глуско Украина» (03110, г. Киев, ул. Соломенская, 11), занимается преимущественно эксклюзивными поставками на территорию Украины сжиженного газа производства «Роснефти» объемом приблизительно 400 тыс. тон. Также она поставляет дизельное топливо объемом 1 млн. тонн в год через трубу в Новоград-Волынский, получая приблизительно 20-30 долларов США прибыли с каждой тонны.

Всего же Виктор Медведчук владеет целым перечнем компаний, которые занимаются поставками и реализацией светлых нефтепродуктов, интегрированных в эту российскую схему, среди которых: ООО «Оптимус Ойл», ООО «Анвитрейд», ООО «Терминал Ойл», ООО «Мартин Трейд», International Trading Partners AG и так далее, а также вышеуказанная ООО «Глуско Украина», которые управляются Тарасом Козаком и его гражданской женой Натальей Лавренюк.

Также, деятельность этих фирм, очень тесно связана с контрабандными поставками нефтепродуктов и сжиженного газа из России, за которые непосредственно отвечают компании «Оранж Ойл» и «Трайтон Фьюелз Украина», входящие в сферу ответственности Козака.

А теперь давайте вернемся к уже упомянутому подставному бизнесмену – так называемому владельцу компании «Glusco» Нисану Моисееву. Этот человек, как мы уже упоминали, «владеет» швейцарской компанией «Proton Energy Group», дочернее предприятие которой в 2016 году приобрело у «Роснефти» сети из около 140 АЗС.

С 2016 года «Proton Energy Group S.A.» занимается поставками в Украину дизельного топлива «Роснефти», о чем мы уже упомянули. Осуществляется это по нефтепродуктопроводу «Самара – Западное направление», проходящего через Украину в Венгрию протяженностью 1433 км. Однако есть одно «но»… Сама труба, которая до 2016 года принадлежала России, сейчас находится в собственности еще одной швейцарской компании – «International Trading Partners AG». Ею владеет некто Анатолий Шефер.

В 2015 году Анатолий Шефер получил у антимонопольного комитета РФ разрешение на приобретение части проходящего по Украине нефтепродуктопровода «Самара – Западное» (ГП «ПрикарпатЗападТранс»). И российский монополист всех магистральных нефтепроводов России «Транснефть» продал трубу (100% акций ОАО «Транснефтепродукт», в которую и входит ГП «ПрикарпатЗападТранс») этому самому Шеферу.

Как ранее сообщали украинские СМИ, за Шефером и «International Trading Partners AG» стоит Виктор Медведчук. Исходя из расследования украинских журналистов, связующим звеном между Медведчуком и Шефером является уже известный Тарас Козак.

Так что, можем предположить, что в этой схеме Козак должен договариваться с украинскими таможенными органами на западе Украины. А он, как вы сами понимаете, может это сделать очень легко с учетом его предыдущей коррупционной деятельности на этом направлении и оставшихся связей.

Проблема заключается в том, что к этой схеме причастен еще один очень известный игрок в Украине со времен экс-президента этой страны Виктора Януковича – беглый олигарх Курченко, который осел в Москве и которого украинские и российские СМИ связывают с российской спецслужбой – ФСБ. Именно с ним Виктор Медведчук организовал топливную бизнес-схему поставки российского дизельного топлива по схеме «оборванного транзита», когда целевой продукт, направленный на Венгрию, нелегально оседает в Украине и попадает на украинские АЗС.

Кроме того, как стало известно, есть и другие схемы поставок нефтепродуктов от «Роснефти» на территорию Украины, в которые интегрированы компании Виктора Медведчука. Так, по информации российских аналитиков в нефтегазовой сфере, в сентябре этого года департамент производственного планирования и поставок «Роснефти» предоставил управлению экспортного контроля федеральной службы с технического и экспортного контроля России списки конечных потребителей и объемы нефтепродуктов для получения разрешения на их поставки в интересах украинских компаний.

При этом, покупателем этих нефтепродуктов у «Роснефти»является швейцарская компания «ITC Industry Trading Company SA», а конечными потребителями 26 украинских компаний.

Так что, как отмечают журналисты, поездки Медведчука в Россию совсем неслучайны и там он решает отнюдь не вопросы, связанные с освобождением политзаключенных, а получает новые указания и договаривается о своей выгоде в рамках новых и старых незаконных бизнес-схем. И поэтому с ним всегда рядом на этих встречах в Москве двое – Тарас Козак и Нисан Моисеев.

Средства, используемые от контрабанды нефтепродуктов и сжижженого газа в Украину, а также часть прибыли от деятельности «Glusco» и ряда других компаний – подставных и легальных, используется Виктором Медведчуком для финансирования в Украине политических и радикальных движений, отдельных политических деятелей, в том числе таких, как Вадим Рабинович, а также проведения информационных кампаний и формирования общественного мнения через свои медиактивы, в интересах Кремля и его политики на украинском направлении.