Одиннадцать друзей патриарха Кирилла. РПЦ проводит операцию «Атака на Константинополь»

Итак, Филарет, с головой окунувшийся в войну против Вселенского патриарха Варфоломея, продолжает угождать своим Московским кураторам и выдавать «на гора» перлы, от которых у «высокодуховного сообщества» стынет кровь в жилах, а у здравомыслящих людей возникает диссонанс, ввиду абсурдности заявлений, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Да, я имею ввиду самые свежие высказывания уже как «не почетного» патриарха о том, что сотрудничество с КГБ не грех, а так же о том, что Украина расплатится с Варфоломеем за предоставление Томоса об автокефалии церквями и храмами», – пишет обозреватель «Одесского Курьера».

Что же, Филарет свою роль «спасителя» православного мира отыгрывает «на ура» и буквально вчера еще бывший токсичной персоной №1 для СМИ РФ, сейчас он уже «герой» и в стенах Данилова монастыря его ждут с нетерпением. Тем более что его появление там будет входить в общий план по монополизации православия Москвой.

«Как известно, для Москвы сейчас принципиально важно внести раскол в православный мир и активная фаза этого процесса будет начата в ходе так называемого Всеправославного Собора, который регулярно пиарится как в гибридных, так и аффилированных ими СМИ. Кроме того, разного рода официальные и полуофициальные лица от московского экзархата постоянно акцентируют внимание на праве Москвы собирать такого рода собор», – подчеркивает Коваленко.

Например, намедни, заместитель председателя Внешних связей Московского Патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что Всеправославный собор будет созван, в том числе и для решения «украинского вопроса». Аналогичное мнение высказывала другая говорящая голова РПЦ, митрополит Московского Патриархата в Украине Антоний Паканич, при этом, не стесняясь называть действия Константинополя «неканоническими».

«В свою очередь, так называемый Всеправославный собор приобретает и своих сторонников, представителей православия из стран, традиционно испытывающих периферийный трепет перед Москвой. Причем часть из них уже себя проявили в ходе празднования юбилея Онуфрия, что было своеобразной репетицией намечающегося псевдо-собора», – отмечает Коваленко.

Так, поздравить Онуфрия приехали представители 11 поместных церквей из разных стран, среди которых представитель Болгарии, митрополит Ловчанський Гавриил (сравнивший Онуфрия с Владимиром Великим), Польши, Сербии и т.д.

Это мероприятие так же позволило по поводу и без оного высказаться некоторым высокопоставленным священнослужителям и по вопросу псевдо-собора.

Так, представитель Сербской Церкви епископ Моравичский Антоний в интервью порталу СПЖ заявил, что украинский вопрос «Должны решать соборно», а виноват в сложившейся ситуации исключительно Константинополь. Представитель Кипрской Православной Церкви митрополит Киккский Никифор вторил этому нарративу, так же поднимая вопрос о «неканонических действиях Константинополя».

«Таким образом, подытоживая, что мы имеем?», – пишет обозреватель «Одесского Курьера».

Не имеющий сколь-нибудь существенной поддержки в Украине патриарх Филарет проводит откровенно антигосударственную компанию по дискредитации не только ПЦУ, но и Константинополя, регулярно вторя российской пропаганде и декламируя тесты из Данилова монастыря.

«Защита КГБ, фейки о храмах и церквях для Варфоломея явно еще не вершина айсберга информационных посылов, которые этому персонажу нужно будет излить в медиапространство, для обеспечения полнейшей благосклонности в Москве. Тут не удивлюсь, даже если Филарет начнет отбеливать имя Сталина, в соответствии с идеологией православного коммунизма РФ», – подчеркивает Коваленко.

Между тем, этот сумбур и хаос, который выливается потоком из его уст, ничто иное, как информационная подготовка полномасштабного удара по Константинополю и расколу православия. По крайней мере, в Даниловом монастыре патриарх Кирилл уже обзавелся своими «друзьями» и готовится к полномасштабному наступлению.