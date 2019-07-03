Проблема слабости президента Зеленского. Гражданское общество обязано влиять на власть

Вчерашние протесты на Майдане, как и недавнее возмущение у администрации президента Украины, демонстрируют, что гражданское общество живо и готово защищать страну.

И в ситуации, которая сложилась в Украине после президентских выборов и которая неминуемо сложится после парламентских, это не просто его право, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Это обязанность гражданского общества, это один из самых важных рычагов для сохранения государства. Потому что когда электоральный рычаг используется не для создания эффективной сильной власти, а для усиления позиций популистов и проходимцев, для создания в обществе атмосферы хаоса и недоверия, спасти страну может только перманентный протест.

Мы видим, что проблема страны – отнюдь не только в неопытном президенте. Отнюдь не только в его команде, у представителей которой диаметрально противоположные представления о будущем Украины.

Проблема страны – в неэффективных институциях, которые зачастую работают не на ее интересы, а на интересы олигархов и чиновников из домайданного прошлого. Украинских судей назначал не Зеленский – но слабость, неопытность и некомпетентность президента дает им возможность установить в стране режим судебного произвола.

Кандидатов в ЦИК предлагал не Зеленский – но стремление членов комиссии попасть в новый, до конца неясный мейнстрим заставляет их принимать парадоксальные с точки зрения даже не права, а обычных фактов решения.

А теперь только представьте, какой хаос начнется в стране после парламентских выборов! Сколько Остапов Бендеров с депутатскими значками, сколько наспех найденных «новых лиц» с ближайшего района захочет использовать новые возможности, чтобы жизнь у них удалась!

Воспрепятствовать этому сползанию страны к неуправляемости, хаосу и реваншу пророссийских сил можно только контролем и протестом. При этом контроль и протест могут предотвратить необходимость очередного национального восстания, которое может оказаться губительным для государства и привести к потере очередного региона на востоке страны.

Нужно понимать, что сегодня мы имеем дело отнюдь не с режимом Януковича, у представителей которого были ясные и четкие представления об архитектуре власти и ее ориентации на Кремль. Мы имеем дело со слабым руководством без какого-либо понимания собственных намерений, действий, планов.

По сути – с пустотой. Эту пустоту дезориентированного государства каждый пытается заполнить, как может – посмотрите на точные действия реваншистов, от покупки каналов до регистрации на выборах.

А задача украинского гражданского общества – с помощью консолидации и перманентного протеста заполнить эту пустоту украинским содержанием.

Они не пройдут.