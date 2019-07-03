Молчание Зеленского открыло шлюзы для хаоса и реванша в Украине, – Черновол

Отсутствие реакции президента на возвращение в украинскую политику и в Украину сторонников беглого экс-президента Януковича стимулирует их продолжать свою деятельность.

Молчание президента Владимира Зеленского и членов его команды насчет возвращения в украинскую политику одиозных сторонников беглого экс-президента Виктора Януковича служит стимулом для дальнейшей активации их деятельности. Такое мнение высказала в эфире «5 канала» журналистка и народный депутат Верховной Рады Украины Татьяна, фрагмент передачи опубликован на YouTube.

Возвращение в украинскую политику и в Украину таких одиозных деятелей периода президентства Януковича, как Андрей Клюев или Андрей Портнов не вызывало никакой реакции со стороны президента Владимира Зеленского или членов его команды. А реакция на такие попытки реванша со стороны антимайдановских сил должна была быть жесткой, считает Татьяна Черновол.

«Если бы хотя бы кто-то из команды Зеленского просто заявил, что Клюев и другие янычары будут сидеть – они бы сюда даже не совались», – заявила народный депутат.

Такие политические деятели, как Клюев чувствуют себя в Украине достаточно уверено, более того есть подозрение, что их действия имеют негласное одобрение со стороны президентской команды. Не исключено, что на молчание Зеленского напрямую связано с особым влиянием на деятельность его команды такого одиозного соратника Януковича, как Портнов, который уже открыто мстит представителям команды Порошенко.

«Молчание президента открыло шлюз. Янычар поняли, что им ничего не будет за их преступления или даже наоборот – будет содействие, потому что у них есть приближенный к телу Портнов», – подчеркнула Черновол в своем выступлении.

В итоге, Украину буквально накрыла волна из авантюристов всех мастей, пытающихся развернуть свою бурную деятельность, генерируя общественно-политический хаос в стране. Ведь кроме одиозных соратников Януковича в страну возвращаются и другие проводники антимайдановской политики, например Анатолий Шарий, который так же пытается играть на политическом поле Украины, добившись по суду своей регистрации кандидатом в народные депутаты.

«Вообще, сейчас «Слуги народа» открыли шлюзы для авантюристов всех мастей, которые массово потянулись в Украину с желанием наживы. Ведь всегда можно урвать кусок в хаосе безвластия», – отметила Черновол.

В заключении следует напомнить, что одним из первых звоночков предвещавших эту волну хаотизации жизни страны стало возвращение в Украину и в политику Александра Онищенко. Решение суда позволившее этому символу украинской коррупции выдвинуть себя кандидатом в депутаты тоже не имело никакой реакции со стороны президента и его команды.