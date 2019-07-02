Марш реванша пророссийских сил: Клюева и Шария по суду допустили до выборов

ЦИК регистрирует на выборы все больше сомнительных личностей с явно пророссийскими взглядами и действующих в интересах Кремля.

Буквально на прошлой неделе в статье «Кремлевская хаотизация Украины. Как Путин планирует использовать украинские суды?» Александр Коваленко описывал то, как российская агентура в Украине может провоцировать хаотизацию. В том числе упоминая, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко неоднозначные и спорные решения судебной системы, как нате-пожалуйста!

«ЦИК во исполнение судебного постановления Верховного суда зарегистрировала пророссийского журналиста, вещающего в основном через свой видеоблог на видеохостинге YouTube, Анатолия Шария, кандидатом в народные депутаты Украины. Так называемая «Партии Шария» включена в избирательный список под номером один. Мало? А вот еще», – написал обозреватель «Одесского Курьера».

Сегодня же ЦИК приняла решение зарегистрировать экс-главу Администрации президента Украины, времен Виктора Януковича, Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты, по мажоритарному округу № 46 в Донецкой области.

«С учетом таких финтов возникает вопрос, а когда Януковича зарегистрируют, ну, или хотя бы Азарова?», – подчеркнул Коваленко.

Собственно, сказать что у «Партии Шария» есть шансы, нельзя – это явный аутсайдер. С другой стороны, он является элементом провокации и, увы подчеркивает Коваленко, – но лакмусовой бумажкой тех процессов в стране, которые мы можем наблюдать последние несколько месяцев.

«Процессов реванша и розыгрыша возможного сценария хаотизации страны, через игру на болезненных темах и паралича тех структур, которые должны эти процессы пресекать. Тем более, что данная партия уже проводит свои акции в форме «троллинга» предвыборных мероприятий других политических сил – именно так вечером 1 июля было в Одессе», – отмечает Коваленко.

Ну и самое главное, отсутствие консолидации в здравомыслящей прослойке сообщества, рассредоточенного среди своих локальных политических авторитетов, явно сыграет на руку пророссийским силам.