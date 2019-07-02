Обострение на Донбассе: что обязан сделать Зеленский?

В понедельник российские оккупанты расстреляли машину военных медиков – двое врачей погибло. Событие, экстраординарное даже для этой затяжной войны России против Украины – маркированные медицинские машины расстреливали разве что фашисты, пишет на своей странице в Facebook вице-спикер, народный депутат Украины Ирина Геращенко.

Отмечается, что трагедия произошла накануне очередной встречи в Минске, после разведения войск в Станице Луганской (это другое направление фронта, но вопрос деэскалации должен решаться комплексно).

«Президент выразил соболезнования по поводу гибели героев. Хотя, по моему мнению, эта трагедия требовала более жесткой реакции. Как минимум заказать телефонный разговор с лидерами нормандского формата, канцлером Меркель и президентом Макроном, проинформировать их об этом и требовать давления на Путина немедленно прекратить огонь», – пишет Геращенко

Если мы хотим не имитации, а реальной деэскалации, то это требует в первую очередь прекращения огня на фронте – на всех участках и по всей линии соприкосновения. Разведение войск без прекращения огня – имитация.

«И я не открою тайны, если скажу, что и на мариупольском направлении, и на луганском – стреляют. Я уверена, что украинская делегация в Минске как группа опытных переговорщиков должна добиваться именно этого. И требовать от СММ ОБСЕ наконец открыть постоянно действующие наблюдательные пункты», – подчеркнула Геращенко.

В понеділок російські окупанти розстріляли машину військових медиків, двоє лікарів загинуло. Подія, екстраординарна… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Maandag 1 juli 2019

Но без публичной позиции президента, серьезной и даже жесткой работы с нашими партнерами это все будет имитация, а не реальная деэскалация.