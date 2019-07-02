Украинский язык – главный враг русского шовиниста. Путин использует все возможности уничтожения Украины

Главным врагом Путина, как и любого российского шовиниста, остается даже не украинский народ, а украинский язык.

Без языка украинский народ превращается в фольклорное недоразумение, «хохлов», которые годятся только для того, чтобы отплясывать гопак перед «старшим братом» и лепить для него вареники с вишнями. Не случайно в Российской империи не существовало не только самих украинцев, но и прежде всего их языка, который считался смешным диалектом «настоящего», великорусского, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Не случайно великий русский литературный критик Виссарион Белинский, чутко чувствовавший каждую строку в произведениях Александра Пушкина, упрекал Тараса Шевченко в том, что тот написал свой «Кобзарь» на «диалекте». И в самом деле – зачем мужичков с толку сбивать? Пусть Пушкина на «правильном» языке читают! Пушкин – наше все!

Для современных русских их все – не Пушкин, а Путин. И отступать в борьбе против украинского языка и культуры российский президент не намерен. Именно поэтому Россия уже вторично требует рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о Законе об украинском языке – мотивируя это тем, что закон 16 июля начинает действовать.

Казалось бы, какое значение имеет вопрос функционирования украинского языка для международного сообщества? Но для Кремля – определяющее. Это закон, который ставит под сомнение самое будущее империи Путина.

Не будут украинцы говорить на своем языке – будет Российская империя. Вернутся они к родному языку – и она исчезнет, не сможет диктовать обширным регионам Украины свои правила выживания и конфронтации с цивилизованным миром.

Вот почему для Кремля так важно, чтобы украинцы оставались русифицированными, чтобы в Украине была денационализированная власть, которая не сможет защитить интересы украинского народа и его языка, чтобы любая возможность возвратить украинцам их собственную цивилизацию подменялась суррогатами.

И в этом своем стремлении остановить развитие Украины Москва готова обратиться даже к помощи Совета Безопасности ООН.