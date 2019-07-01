Реванш соратников Януковича. Четыре причины участия Клюева в выборах в Верховную Раду

На фоне возвращения триумфального Андрея Портнова, «мирных» инициатив президента Зеленского, откровений главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке, оптовой скупки Виктором Медведчуком телеканалов, гарантий его попадания в следующий парламент и тому подобного решение суда о том, что Клюев-старший имеет право баллотироваться в нардепы по округу №46, что в прифронтовом Бахмуте (бывший Артемовск) на Донетчине, не выглядит слишком уж удивительным, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Тем не менее фигура Клюева как одного из наиболее давних и приближенных соратников Виктора Януковича из так называемых «старых донецких» выглядит куда масштабнее всех остальных «возвращенцев», в том числе и одиозного Портнова. Ведь именно Клюев находится в числе главных подозреваемых как в организации разгона студентов на Майдане в ночь на 1 декабря 2013-го, так и расстрела Небесной сотни 20 февраля 2014-го.

Его возможное возвращение в Украину в статусе народного депутата будет означать только одно — реванш экс-«регионалов» после победы Зеленского на президентских выборах окончательно состоялся, и можно будет ждать возвращения и других представителей «старых донецких», включая и самого Николая Яновича Азарова.

Решение Верховного суда о том, что беглец Клюев последние пять лет проживал на территории Украины, а значит, нет юридических оснований не допускать его к участию в выборах, оставим на совести судей. Адвокатам Клюева все же нужно отдать должное, ведь они нашли достаточно ловкую лазейку в законодательстве.

По их словам, Клюев якобы все эти годы жил в оккупированном Донецке, а раз Донецк — это Украина, то и сомнений в том, что соратник Януковича находился на родине, быть не может. Правда, поскольку Донецк не контролируется украинским государством, факт того, что именно там проживал Клюев, доказать юридически невозможно. Однако суд этот факт, видимо, посчитал не слишком существенным.

Интереснее все же другое: каковы шансы Клюева избраться народным депутатом, решится ли он вернуться в Украину либо для участия в избирательной кампании, либо уже потом в статусе избранного нардепа? И самое главное — зачем Клюеву в его нынешней ситуации все это нужно?

Что касается шансов, то они выглядят очень даже неплохими. По 46-му округу в настоящий момент зарегистрировано шесть кандидатов помимо самого Клюева. От партии «Слуга народа» баллотируется некий Родион Вощанов 1993 года рождения, коммерческий директор ТОВ «Комекс групп», баллотировавшийся четыре года назад в Киевраду от «Демальянса». От ахметовского «Оппоблока» — безработный Дмитрий Рева, от «Оппоплатформы — «За життя» — предприниматель Федор Христенко и в качестве самовыдвиженца — действующий нардеп Константин Матейченко.

Последний был избран по списку «Народного фронта» как командир батальона «Артемовск». Как видим, слишком серьезной конкуренции у Клюева не будет ни в финансовом плане, ни в плане узнаваемости. Не нужно забывать, что именно на этом округе несколько кампаний подряд, в том числе и на последних выборах в 2014 г., неизменно побеждал родной брат и бизнес-партнер Андрея Клюева — Сергей.

Касательно мотивов Клюева заполучить себе депутатский мандат, то их может быть сразу несколько.

Во-первых, это, конечно же, моральная сатисфакция за вынужденное бегство и лишения. Клюев вряд ли последние пять лет чувствовал удовлетворение от жизни. Мало того, что ему пришлось бежать из страны после свержения Януковича, при этом, по информации СМИ, Клюев даже был ранен в ногу в столкновении с майдановцами, но эта информация не подтверждена.

Через год пришлось бежать из страны и его брату, с которого сняли депутатскую неприкосновенность и возбудили коррупционное уголовное дело. В этой ситуации даже само по себе решение Верховного суда может быть для Клюева некой сатисфакцией, не говоря уже о факте избрания народным депутатом.

Во-вторых, депутатский мандат для Клюева мог бы очень помочь в решении всех его с братом юридических проблем. Кроме того, что имя Клюева в качестве возможного организатора фигурирует в делах об избиении студентов на Майдане и о расстреле майдановцев, против него расследуется несколько дел по обвинению в финансовых преступлениях.

Еще в 2014 г. Клюев был объявлен в розыск, в том числе и в международный. И если Интерпол снял Клюева с международного розыска еще в 2017 г., то в Украине экс-чиновник официально разыскивается до сих пор. Избрание народным депутатом и получение депутатской неприкосновенности позволило бы ему окончательно отбелить свое имя в Европе и избавиться от уголовного преследования в Украине.

Тут, разумеется, существуют определенные риски, ведь у депутатов всегда будет возможность в случае возвращение Клюева на родину снять с него неприкосновенность, как это случилось с его братом, и позволить его арест. Но, судя по тому, как вольготно чувствуют себя сегодня Портнов, Елена Лукаш, Неля Штепа и другие «жертвы преследований киевского режима», этот риск не слишком высок.

В-третьих, избрание народным депутатом позволит Клюеву решить свои проблемы в бизнесе, возникшие после Революции достоинства. Братьям Клюевым, как известно, принадлежит около трех десятков предприятий, в том числе несколько заводов в Бахмуте, где Андрей Петрович намерен баллотироваться.

Самым известным и крупным из активов Клюевых является промышленно-инвестиционная корпорация «Укрподшипник», которая, в свою очередь, является владельцем акций других предприятий. У всей этой бизнес-империи после бегства собственников начались серьезные проблемы как в Европе, где в отношении братьев Клюевых были введены санкции, так и в Украине, где его компании оказались под арестом.

Как и в случае с международным розыском, санкции в отношении Клюевых в ЕС со временем отменили, но в Украине все несколько сложнее. Главный актив Клюевых — «Укрподшипник» — сейчас проходит процедуру банкротства через долги. При этом в СМИ звучат версии, что банкротство «Укрподшипника» — это некая схема, благодаря которой можно будет снять арест с большой части активов братьев.

Дескать, в рамках банкротства собственность «Укрподшипника» нужно будет продавать, чтобы рассчитаться с кредиторами, и Клюевы через подставные фирмы смогут выкупить свои же предприятия, но они уже не будут под арестом. Как бы то ни было, и руководить бизнесом, решать проблемы с арестом и кредиторами, будучи в статусе народного депутата намного легче, чем в статусе беглеца, подозреваемого в уголовных преступлениях.

Ну, и в-четвертых, возможное возвращение Клюева в украинскую политику, может быть связано с играми «башен Кремля». Не секрет, что в последнее время в качестве главной пророссийской силы в украинской политике набрал серьезный политический вес Виктор Медведчук, который в Кремле даже несколько оттеснил советника Путина Владислава Суркова. В этой ситуации Клюев может рассматриваться некими силами в Кремле как противовес и возможная альтернатива Медведчуку.

С последним, кстати, сейчас в союзе Сергей Левочкин, с которым у Клюева далеко не самые теплые отношения со времен президентства Януковича. И хотя эффективность Клюева в качестве альтернативы Медведчуку, даже если он сможет вернуться и стать депутатом, крайне сомнительна, но теоретически он мог бы объединить вокруг себя часть экс-«регионалов» и хотя бы попытаться не дать Медведчуку подмять под себя весь пророссийский фланг.

Как видим, причин стремиться к возвращению у Клюева, как и у других бывших «регионалов», более чем достаточно, тем более что в России их ничего не ждет, кроме пенсии и попыток изображать «комитет спасения Украины» в изгнании. Как воспримет украинское общество возвращение Клюева, пока неясно, но, если общество проигнорирует этот тревожный сигнал, очень возможно, что именно Клюев станет тем пробным шаром, за которым в Украину начнут возвращаться и другие соратники Януковича.