«Украину захватили рептилоиды». Журналист Бабченко призывает Зеленского и команду вернутся в реальность

Зеленский и его команда продолжают уверенное поступательное движение по всем мыслимым «граблям», демонстрируя полное отсутствие связей с реальным миром в Украине.

Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

Такое заявление прозвучало в интервью «РБК-Украина». Отмечается, что это может произойти с помощью референдума.

«Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – «да/нет». Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке», – сказал он.

Отвечая на вопрос, «а если так же захочет Харьков и Одесса», Богдан сказал: «Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области».

В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

«Я сам со Львова, у меня же там «бандеровцы», я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», – уточнил он.

«Я, когда читаю новости из АП, каждый раз невольно смотрю – а нет ли у этих людей хвостов? Перепончатых крылышек? Зеленой чешуи?», – пишет Аркадий Бабченко.

У журналиста совершенно стойкое ощущение, что к власти в Украине пришли «инопланетяне».

«Рептилоиды, блин. Неизведанные формы жизни», – саркастически подчеркнул Аркадий Бабченко.

Журналист отмечает, что как минимум люди, последние пять лет обитавшие где угодно – на необитаемом острове, на космической станции, на астероиде, на Нибиру, в дальнем космосе, в межгалактической сверхмассивной черной дыре – но точно не в Украине. Последних пяти лет в головах этих людей – как и не было.

В каком мире они существовали, какой информационный продукт потребляли – «фиг его знает, товарищ прапорщик», эмоционально констатирует Бабченко…

С 2014 по 2019 год Украина прошла все эти грабли. Вот ровно все. Пошагово. По пунктам. Попытки договориться с молодыми республиками. С Путиным. Перестать стрелять в одностороннем порядке. Развести войска. Провести референдум. Дать региональный статус русскому языку…

Тогда, пять лет назад, никто не знал, что делать. И как делать. Нет, ну один там беженец из Мордора трубил во все трубы, но его не слушали, потому что каждый свои шишки должен набить сам, видимо. Иначе опыт не приобретается.

И вот первые месяцы страна металась туда-сюда. Наступая на все грабли подряд.

Одностороннее прекращение огня.

«Фигак граблей по лбу! Горы погибших. Ага, не работает. Не надо идти в эту сторону. Развести войска», – пошет журналист.

«Фигак греблей по лбу! Еще горы погибших. Ага, и это тоже не работает. Надо как-то по другому. И вот так, пошагово, пограбельно, по пунктам, за пять лет, наконец этот бесценный опыт приобретен», – добавляет Бабченко.

Ценой проб и ошибок. Ценой прохождения по всем граблям. Ценой понимания, что на эти вот грабли наступать нельзя. А вот в этом направлении можно идти.

Ценой тринадцати тысяч жизней.

Каждый этот шаг, каждая эта ошибка, каждый этот опыт – оплачен чей-то жизнью.

Этот путь нарабатывался годами.

За огромную цену.

«И вот, спустя пять лет, прилетают, мммать, какие-то рептилоиды, и – вот тебе мочало, начинай сначала», – пишет журналист.

«А давайте попробуем прекратить стрелять и посмотрим, что будет? Блядь. Да пробовали уже. Херово будет. Не надо», – добавляет Бабченко.

«А давайте попробуем развести войска, и посмотрим, что будет? Блядь. Да пробовали уже. Херово будет. Не надо», – подчеркивает журналист.

Далее Бабченко отмечает, что у Зеленского предлагают «давайте начнем дискуссию про русский язык и посмотрим, что будет».

«Блядь. Рептилоиды. Послушайте. Пять лет уже прошло, пять лет назад пробовали уже, вы где были-то, блин? Не надо. Херово будет», – подчеркнул журналист.

Эту риторику можно было вести пять лет назад. Пять лет назад я бы и сам придерживался такой точки зрения – ну хотят они писать «Донецк» вместо «Донецьк» – да и черт с ними. Не класть же из-за этого людей. Не начинать же войну. Давайте попробуем избежать кровопролития.

Избежать не удалось. Война началась. Человеческие жизни были положены.

Их ценой, ценой этих жизней, выработана единственно правильная стратегия развития страны, у которой в соседстве находится Мордор – «Армия. Мова. Вера».

Если империя делает свой язык инструментом своей гибридной войны – все, разговоры про язык закончены. Разговоры про язык, про культуру, про наше все, про сериал «Сваты», про вконташу и яндекс, про культурный обмен, про выступления артистов – все, разговор закончен.

«Не о чем больше говорить», – подчеркнул Бабченко.

Пытались. Получили войну и оккупацию.

Все, перелом произошел. Он в сознании людей уже произошел. Он закрепился уже в сознании людей.

«И тут вылезает инопланетянин – а давайте…», – негодует Бабченко.

«Блин! Да заткнись ты уже со своими референдумами! Нет, не давайте! Все, проехали! Будут говорить на украинском! Время рассусоливаний прошло! Будет мова! Везде! По всей стране! Которая зовется Украина! Точка!», – добавляет он.

Бабченко призывает Зеленского и его компанию, возвратится уже в реальность. Перемотайте свою машинку времени.

«Выйдите, и зайдите как положено – в две тысячи девятнадцатом», – подчеркивает Бабченко.

Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Maandag 1 juli 2019

Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воююете не с Путиным, а с Порошенко – настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.

Но в попытках «поднагадить шоколадному барыге в тапки» на каждом шагу Зеленский и его команда раз за разом наносит удар по собственной стране.

«Все, нет барыги уже. Забудьте про него. Вернитесь в реальность», – призывает Бабченко.

В конце журналист подчеркивает, что пора «заниматься Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением».