Живительные санкции против России. До Кремля доходит, что это очень затратно

Путина, наконец, озарило, что экономические санкции – это затратно.
В своем ежегодном телемарафоне «Прямая линия с Владимиром Путиным» российский президент сделал нечто неожиданное. Он впервые конкретизировал влияние западных санкций на Россию, обычно подающихся в качестве позитивного эффекта на экономику страны благодаря импортозамещению, пишет на страницах «Atlantic Council» шведский экономист, старший научный сотрудник Андерс Аслунд, перевод подготовлен изданием «Новое Время».
«По оценкам экспертов, в результате всех ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014-го, недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США – $17 млрд (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония – $27 млрд. Это же все отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в ЕС: они теряют наш рынок», – не очень связно заявил Путин.
Ни одна из этих цифр не несет смысла. Путин не уточнил, говорит ли он о торговле, или об экспорте. Также не сказал он и том, как были получены эти данные, как велись подсчеты, учитывались ли, например, скачки цен на нефть? Понятна только одна цифра – пять лет, начиная с 2014-го. Когда Путин упоминает неких неназванных экспертов, он обычно говорит о своем советнике Сергее Глазьеве и его коллегах, которые додумались до этих диких показателей. Для Глазьева нет ничего нереалистичного.
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Лучшей оценкой влияния санкций на экономику России остается заключение МВФ за 2015 год. В нем подытожили «…санкции и контрсанкции могут снизить реальный ВВП от 1 до 1,5%. Продолжительные санкции могут привести к совокупному снижению объема производства в среднесрочной перспективе до 9% ВВП, поскольку уменьшение накопления капитала и обновления технологий ослабляет и без того снижающийся рост производительности».
Основное влияние западных санкций на экономику России заключается в финансовых санкциях. Они сократили доступность международного кредитования общественного и корпоративного сектора России. За пять лет российский внешний долг сократился с $729 млрд до $468 млрд в марте 2019, по данным Центрального банка России. Это отображает соответствующий спад в инвестициях.
По информации МВФ, ВВП России в среднем составляет $1,58 трлн с 2014 до 2018 года. Это означает, что РФ в результате санкций теряла бы $16−24 млрд в год и $80−120 млрд за пять лет. Это в два раза больше, чем-то, о чем заявил Путин – в случае, если он говорил о ВВП.
Лучшее, по моему мнению, исследование, касающееся влияния санкций на Россию и контрсанкций направленных на западную экономику – это работа 2017 года авторства Дэниела Гроса и Маттиа де Сальво из Центра европейских политических исследований в Брюсселе. Они пришли к выводу, что влияние на экономику ЕС – незначительно. Это легко понять. Российский рынок небольшой и торговля с этой страной может с легкостью быть замещена другими рынками с минимальными потерями. Тут путинские цифры тоже не имеют смысла. США и Япония не могли пострадать. Торговля между США и Россией на самом деле возросла. Занятость населения также в значительной степени увеличилась во всех западных странах в этот период.
Вывод – нам лучше игнорировать цифры, произносимые Путиным. Тут интересно другое: он признал, что российская экономика страдает от санкций, а не выигрывает от них, как заявлял ранее. Следующий шаг? Он будет еще более рьяно пытаться убедить Запад ослабить санкции.
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Для сравнения, влияние российских санкций на Украину было гораздо большим. Россия урезала гораздо большую часть торговых отношений с Украиной – около 80% с 2012 до 2016. Кроме того, были введены новые торговые санкции в конце 2018 года и 1 июня 2019.
Российская доля в украинской торговле составляла больше одной четверти. Большая часть украинского экспорта в Россию, особенно вооружения, составлявшего треть рынка – не могла быть легко перенаправлена в другие страны. Российская военная агрессия на протяжении пяти последних лет отпугнула иностранных инвесторов от обеих стран. К тому же, Россия отобрала украинские территории, которые создавали 14% ее ВВП и повысила военные расходы Украины.
Путина, наконец, озарило, что экономические санкции – это затратно, даже очень затратно.