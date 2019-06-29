Кто стоит за терактами в Европе?

Россия, развязав в 2014 году против Украины вооруженную агрессию, стала вне закона и получила пакеты соответствующих санкций, которые больно ударили по ее экономике, а в качестве выхода из данной ситуации начала операцию по «принуждению к миру» прежде всего европейских стран.

У любого здравомыслящего человека не вызывает никаких сомнений о роли спецслужб России в прямой или косвенной организации волны терактов в Европе в 2014-2017 годах, с основным пиком в 2016 году и практическим их прекращением начиная с 2018 года, пишет редакция секции «Браво» группу «Информационное Сопротивление» на страницах портала группы.

Если даже не учитывать постоянно остающиеся «хвосты» такой деятельности Кремля (перехват разговоров, непрямая поставка оружия, аресты людей, симпатизирующих «красной идее», как пример) сама хронология событий прямо указывает на того «кому это выгодно».

Россия, развязав в 2014 году против Украины «гибридную войну» и аннексировав Крым, с точки зрения международного права сама стала вне закона и получила пакеты соответствующих санкций, которые больно ударили по ее экономике, а в качестве выхода из данной ситуации начала операцию по «принуждению к миру» прежде всего европейских стран. В качестве механизмов были выбраны следующее:

– не имея достаточных экономических ресурсов, РФ начала развязывать вооруженные конфликты по всему миру, первыми в этом списке стали Донбасс и Сирия, потом довольно долгий список и, последний на сегодня (но не вообще т.к. данная политика не меняется) – содействие (пусть будет считаться, что косвенное) росту напряженности в Ормузском проливе;

– миграционный кризис – бомбардировки в Сирии привели к миллионному потоку мигрантов в Европу. Утверждать, что все из них были завербованы российскими спецслужбами не будем, но процент агентов среди них очень высок.

Поскольку предложение для беженцев было сказочным – подпиши бумагу и практически беспрепятственно проедешь в Европу, ведь основной поток миграции проходил через Балканы – вотчину российских спецслужб. Не верите? Самым вопиющим примером такой деятельности стал трафик афганских беженцев.

Представьте себе людей всю жизнь проживших в горном ауле и которым удалось беспрепятственно (в основном зимой!!!) пересечь все страны Средней Азии, всю Россию и через пограничный переход в Мурманской области, на предварительно купленном велосипеде!!! (пункт пропуска предусматривает пересечение только на транспорте) проникнуть в Норвегию и грамотно сформулировать причины желания получить политическое убежище. По некоторым данным, количество граждан Афганистана неожиданно для себя захотевших жить в Норвегии составило около 40 тысяч человек;

– использование ИГИЛ в своих целях для чего было организовано массовое внедрение в организацию «своих людей» – выходцев из Средней Азии и Кавказа, а речь идет о тысячах человек. В то время самым громким скандалом стал факт выдачи загранпаспортов и беспрепятственного выезда из РФ на Ближний Восток лиц имеющих полукриминальное или сомнительное прошлое.

Попробуйте выехать из России, не заплатив штраф за нарушение правил дорожного движения – граница будет на надежном замке, но здесь, видимо, не тот случай. Кроме того, перед началом второго этапа войны в Сирии (до середины 2013 года) в СМИ всплывала информация о подготовке в Чечне людей для отправки в эту страну.

В данном контексте надо понимать, что основная масса самого руководства ИГИЛ это бывшие члены партии БААС, которые находятся в очень теплых отношениях с Россией еще со времен ирано-иракской войны.

После окончания этапа подготовки, появившиеся возможности были активно задействованы, а основной сферой их применения стало ослабление Европы за счет повышения популярности находящихся на финансировании Кремля популистов-радикалов. Одним из важнейших механизмов обеспечения этих процессов стала волна терактов, которая должна была показать среднему европейцу отсутствие у него личной безопасности, а правительство неэффективным, которое надо менять.

Так, в 2015 году в Европе произошло 8 терактов, в 2016 – 13 в основном в Германии, Франции и Бельгии, а вот в 2017 году основной удар пришелся на Великобританию. Объяснение этому достаточно простое: начиная с 2017 года, два европейских лидера начали проводить в отношении РФ нейтральную политику, в отличие от Лондона, который продолжал оставаться последовательным.

Видимо постоянные предложения РФ: «давайте вместе бороться с терроризмом» все-таки были непублично реализованы с некоторыми странами континентальной Европы. А вот полностью волна терактов сошла на нет после жесткой реакции на отравление Скрипалей – видимо в Москве поняли, что как минимум надо немного «переждать». Как следствие – за 2018 год всего один теракт, совершенный террористом-одиночкой.

Именно данное наблюдение подразумевает повод дать совет правительствам ФРГ и Франции: может быть имеет смысл назвать вещи своими именами? Кто стоит за личиной ИГИЛ (хотя само «государство» уже давно не на слуху, что, кстати, совпало с прекращением терактов в ЕС), кто гнал беженцев в Европу, кто поднимал рейтинги и финансировал европейских популистов и самое главное: кто действительно виноват в гибели сотен граждан Европейского союза?

Только в этом случае и при условии согласованного действия европейских спецслужб по нейтрализации кремлевской агентуры, Европа будет застрахована от повторения ситуации с терактами в 2015-2017 годах.

Кроме того, она сможет уберечься от повторения ситуации с вмешательством РФ в референдум в Нидерландах, «Брекзита», причастности к организации событий в Каталонии и «желтым жилетам»…если вдуматься то данные действия это тоже терроризм, только в относительно «мягкой» форме.

В случае продолжения политики «договорняков» и умиротворения, «дамоклов меч» угрозы терроризма надолго зависнет над Европой, а в наибольшей «зоне риска» в настоящее время находится тихая Дания, которая не дает разрешения на строительство в своих территориальных водах «Северного потока – 2». Не знаем, в каких формах, но кажется, что план «принуждения к миру» этой страны в московских кабинетах уже разрабатывается.