Тайна имени нового генпрокурора Украины. Кто станет Пшонкой у Зеленского?

Президент предлагает депутатам освободить Луценко с должности генпрокурора, но имя его сменщика – тайна, что порождает разные слухи: Богдан, Портнов и даже Пискун.

По закону отправить в отставку действующего генерального прокурора довольно сложно. Требуя отставки Луценко, в команде президента в качестве аргумента используют отсутствие у Юрия Витальевича юридического образования и минимального пятилетнего опыта работы в сфере права, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады», – парирует Луценко. А нынешний состав парламента вряд ли выразит ему недоверие. Но после избрания нового парламента это с высокой вероятностью случится, и на Резницкую, 13/15 придет другой руководитель.

Имени своего генпрокурора Зеленский не называет, и утечек с Банковой по этому поводу пока нет. Зато хватает догадок. Некоторые СМИ сватают в кресло Луценко Андрея Богдана, который на этой неделе подогрел интригу своими намеками, что может уйти с должности руководителя Офиса президента на какую-нибудь другую, например, в Кабмин. Кстати, имени будущего премьер-министра у Зеленского тоже не называют, так что все может быть.

В то же время некоторые эксперты считают, что Богдан куда гармоничнее смотрелся бы в должности генпрокурора. Он юрист, к тому же имеет опыт работы в госструктурах. За что и попал под действие закона об очищении власти.

Так что перед тем, как Богдан получит кресло генпрокурора или любое другое в исполнительной власти, Конституционный суд должен отменить ряд норм закона о люстрации. Такое обращение депутатов в КСУ лежит уже давно и, судя по последним довольно спорным решениям этого суда, отмена люстрационных норм – дело времени. После того как это произойдет, будет расчищен путь на разные должности многим деятелям времен Виктора Януковича. Например, Андрею Портнову.

Вернувшись в Украину после австрийской «ссылки», он плотно взялся за Петра Порошенко и его окружение, сделав орудием своей мести ГБР. Ведомство Романа Трубы расследует сразу несколько дел по обращениям Портнова. Но одно дело играть роль мстителя, стоящего над процессом, совсем другое – процессом руководить.

Впрочем, барьером для получения должности генпрокурора Портновым почти наверняка станет новоизбранный парламент. Во фракции «Слуги народа» найдется достаточно людей, отказывающихся нажимать зеленую кнопку за эту кандидатуру.

В СМИ называются и другие фамилии возможных сменщиков Луценко – Давид Сакварелидзе, Виталий Касько, Николай Голомша и даже Святослав Пискун, часто появляющийся на различных ток-шоу.

Впрочем, фамилия будущего Генпрокурора зависит не от былых заслуг или узнаваемости, а от задач, которые будут ему поставлены. Все идет к тому, что главной задачей нового генерального прокурора станут преследования и посадки представителей прошлой власти.

Этим зрелищем заменят хлеб, поскольку на экономические успехи новой власти вряд ли стоит серьезно рассчитывать. Потому Зеленскому понадобится на должности генпрокурора человек, который не побоится давать ход политически мотивированным делам. Эдакий Виктор Пшонка на новый лад. При котором, напомним, посадили Юрия Луценко и Юлию Тимошенко.

В итоге это плохо закончилось и для Пшонки, и для Януковича, но у каждой власти есть уверенность в том, что именно она пришла всерьез и надолго.