Роль Лещенко, Найема и Залищук в голландском референдуме против Ассоциации Украины с ЕС

Известно с какими трудом проходило подписание соглашения об Ассоциации Украины с ЕС в Нидерландах. Но мало кто знает об истиной роли в формировании антиукраинских общественных настроений украинских еврооптимистов.

В Нидерландах вопрос подписания Евроассоциации Украины был вынесен на референдум. Но самому голосованию предшествовала очень грязная и лицемерная антиукраинская компания с непосредственным участием в ней украинских еврооптимистов Светланы Залищук, Мустафы Найема и Сергея Лещенко, пишет в своем Twitter живущая в Нидерландах украинка Наталия Белова.

«Расскажу про референдум в Нидерландах и как еврооптимисты били нашу диаспору в под дых. Кампания за референдум раскрутилась желтой прессой, которая вдруг стала весомым носителем информации. Кампания была грязная. Ноги росли из Раши, потому что не понятно, откуда скандальный журналист взял деньги на такую рекламу», – пишет в своем первом твитте Белова.

За короткое время из референдума сделали самый популярный в Нидерландах топик. Что интересно, в итоге – большинство голландцев связывало ассоциацию Украины с расширением ЕС. На этом начали играть голландские националисты и евроскептики. Отмечается, что как черт из табакерки появился Тьерри Боде, симпатичный, энергичный, молодой лидер и основатель политической партии «Форум за демократию», выступающей на позициях евроскептиков.

«Все это начали разводить откровенным враньем про Украину: первая страна в мире по педефилии, Порошенко убивает своих граждан, Украина сбила Боинг, страна страшнее Сирии. На теме популярности темы подключились зеленые и леваки», – подчеркнула Белова.

Ошибка правительства Нидерландов была в том, что они к развернувшемуся в стране антиукраинскому трешу относились с насмешкой, как любой думающий человек. Но, снежный ком набирал обороты. В Нидерландах появились грязные бигборды «Украина убивает кур неправильно», «Порошенко – убийца и коррупционер», «Нам не нужны нахлебники» и т.д.

«Никогда не забуду эфир, когда позвали российских ватников и украинских активистов. Ватники брали горлом, наши аргументы не было слышно через из крик. Пригласили говнюка из Харькова, который рассказывал про переворот и что, правительство Яныка, было на много лучше Порошенко», – подчеркивает Белова.

Далее происходила накрутка антиукраинского общественного мнения в Нидерландах. При этом ключевым «врагом» делали действующую в Украине власть в лице президента Петра Порошенко.

«Враг не в Кремле. Враг в Киеве» Тогда я первый раз эту фразу услышала. Накручивали, как могли. Но, самое ох###ное было, когда правительство наконец-то расчехлилось и вызвало на дебаты противников ассоциации», – отмечает Белова.

Вот, как раз, перед этими дебатами, украинские еврооптимисты написали письмо, в котором просили не давать Украине безвиз, потому что «президент Украины Петр Порошенко – враг народа». Это был 2014-й год! На дебатах, противники ассоциации зачитывали статьи Лещенко и Наема, как подтверждение оголтелой коррупции, ужаснее чем при беглом экс-президенте Украины Викторе Януковиче.

«Это был страшный треш. Все доводы Рютте разбивались об эти статьи «украинских антикоррупционеров». И вот, в Амстердаме, за день перед референдумом, Лещенко, Наем и Залищук, приложившие руку к дискредитации Украины, начали изображать из себя патриотов и агитировать голландцев проголосовать «за», – пишет Белова, отмечая роль украинских еврооптимистов.

Лицемерие антиукраинской компании в Нидерландах просто зашкаливало уровнем своего цинизма.

«Такого лицемерия я не встречала в своей жизни. Я тогда читала их посты и ох####ла», – подчеркнула Белова.

День референдума. Люди, накрученные пропагандой, шли голосовать против ЕС. Так они понимали этот референдум. Какое-то страшное Сомали, с убийцей своего народа, начнет требовать у нас денег. Граница была 30%. Если 30% процентов пришло голосовать, значит саму тему отклоняют

«Это стало уроком для местного правительства. Но… На Рютте давили, партии между собой ругались, нацики и пропутинцы наседали. Я думала, что не подпишут. Внесли изменения. Нацики и пропутинцы с зелеными(которые за кур переживали), возмущались: Это воля народа!», – отмечает Белова.

И тогда Порошенко дал интервью, которе показали по ТВ. Наталья Белоова не знает, как и что Петр Порошенко пытался делал кулуарно, но у него получилось.

«Я это все наблюдала из середины, поэтому понимаю, каких сил это стоило. И да, после этого злосчастного референдума, я считаю Лещенко, Наема, Залещук и прочих «антикоррупционеров» кончеными, лицемерными мразями», – подчеркивает Белова.

И еще. Тогда как раз появились панамские бумаги с оффшорами. Никто не вникал, что оффшор Петра Порошенко составлял 3000$, но все запомнили оффшор.

«Я помню, как я своим друзьям, знакомым и коллегам каждый раз договаривала за эти сраные 3 тыщи, и что у любого украинца, в матрасе, больше», – пишет в заключении Белова.