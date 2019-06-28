Политика манипуляций сознанием и эмоциями: пленные украинцы, как объект достижения целей

К сожалению, тема наших заложников и пленных становится одной из топовых тем этих выборов, написал в Facebook народный депутат Украины Вадим Денисенко, комментируя запись выступления лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко, выложенное на YouTube-канале политика, в котором он разбирает деятельность Виктора Медведчука в Украине.

«Там, где пиар превалирует над действиями, ничего хорошего ждать нельзя. Ни для наших заложников, ни для нашего государства», – написал народный депутат.

Если попробовать сформулировать коротко, подчеркивает Денисенко: все что сейчас происходит, укладывается в примитивные одноходовки, которые теоретически могут дать быстрый пиарный выхлоп, но в перспективе даже нескольких недель, не говоря уже о месяце, приведут к ухудшению наших позиций как государства. А соответственно и к ухудшению нашего уровня жизни.

«Я всегда всем привожу пример Харьковских соглашений, когда Янукович и его окружение искренне считали, что, дав Путину Севастополь и флот, получат крепкого союзника, который не будет больше ничего требовать от Украины. За этот примитивизм мы поплатились и Крымом, и войной, и тысячами погибших», – отмечает Денисенко.

Сейчас вся пиар-кампания Медведчука сводится к тому, что только он сможет освободить заложников и если слушаться его советов, то будет мир. Но, как правильно вчера отметил Игорь Смешко, это позиция рэкетира, который сначала делает тебе проблему, а потом ее решает. А как только решит одну проблему, создаст тебе следующую. Пока твой бизнес не будет отжат.

«К этому я могу добавить лишь то, что этот рэкетир считает нас всех идиотами и навязывает примитивные решения сверхсложных проблем. Почему он так делает? Потому что считает нас, украинцев, идиотами», – подчеркнул Денисенко.

Примітивізм, як ключова тактика Віктора МедведчукаНа жаль, тема наших заручників і полонених стає однією з топових тем… Geplaatst door Vadym Denysenko op Vrijdag 28 juni 2019

Напомним, что Виктор Медведчук проводит все свои манипуляции сознанием и чувствами украинцев с непосредственного одобрения со стороны своего кума Владимира Путина и