Медведчук снимает сливки с кумовства с Путиным. Судьба украинских пленных и политузников в России

Как известно, сейчас развернулась беспрецедентная компания по информационной дискредитации СБУ, организованная спецслужбами РФ и охватившая медиапространство от самой России до Франции. Причем, с каждым днем эта «компания» становится все более ожесточенной и, я бы даже сказал, профитной, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Так, сегодня, 27 июня, ожидается освобождение нескольких пленных военнослужащих ВСУ, захваченных террористическим образованием «Л/ДНР». Причем анонсировал это, возможное освобождение, никто ни будь, а один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович, в эфире пророссийского канала «112 Украина», принадлежащего Виктору Медведчуку. И, по словам Рабиновича, освобождение это будет возможным благодаря стараниям Виктора Медведчука, который встретится с так называемыми лидерами непризнанных республик», – пишет военный обозреватель

А теперь, возвращаемся к той многоходовочке, которую мы можем наблюдать на протяжении последних полутора недель и которую я не единожды описывал, дополняя новыми звеньями.

«Так называемое «МГБ «ДНР» вбрасывает в информационное пространство фейк о том, что СБУ повинно в устранении пахана «ДНР» Александра Захарченко, после чего Виктор Медведчук в интервью ВВС говоря о том, что прекращение обмена пленными произошло после убийства Захарченко, намекает на вину СБУ», – подчеркивает Коваленко.

Сразу после публикации этого интервью, из пыльного ящика достают позабытого всеми старого французского «разведчика», Поля Барриля, который на деле не более чем военный преступник и уголовник (что мало кого из аудитории поглощающей фейки особо интересует), обвиняющего в ликвидации Захрченко все ту же СБУ. Спустя буквально несколько дней, помойка именуемая «пресс-службой МВД «ДНР» делает еще один вброс, вторящий бреду предыдущих, а теперь, через аффилированные Кремлем информационные ресурсы и персоны, анонсируется обмен пленными, который со 100% гарантией состоится.

«Почему со 100%-й? Да потому, что и так понятно, что с этой спланированной операции партия Медведчука должна будет снять сливки – собрать ягодки. Или, проще говоря, через дискредитацию СБУ, добавить Медведчуку и его партии баллов, выставляя его влиятельным миротворцем, который может все и даже больше», – отмечает военный обозреватель.

К слову сказать, подчеркивает в своей статье Коваленко, буквально вчера, многие украинские СМИ писали о том, что новый указ президента РФ Путина позволит осуществлять транзит украинских товаров через территорию России, причем немалая заслуга в этом Виктора Медведчука. Но, на деле, Украина не получила никаких привилегий, поскольку таки же условия имеют и другие страны, в том числе и введшие санкции против РФ, а значит и заслуга Медведчука в данном случае – нулевая.

«Но это было небольшое отступление, для демонстрации того, как кураторы одной украинской политической силы, пытаются вытянуть ее рейтинг до максимально возможных высот», – уточняет Коваленко.

И все же, это еще не финал истории, и даже не апогей. Апогей наступит тогда, когда в высокодуховную клоаку, именуемую «ДНР», умудрятся вытащить одиозного француза Поля Барриля.

«Как говорится – ждемс!», – пишет Коваленко в заключении.