Прощание с империей олигарха. Когда Медведчук наложит лапы на активы Фирташа

По ту сторону Атлантики олигарха обвиняют в даче $18,5 млн взятки индийским чиновникам за право добычи титановой руды, металл из которой предполагалось продавать в США. Теперь Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы, пишет на страницах «Фокуса» главный редактор журнала Евгений Гордейчик.

Да, для экстрадиции еще необходима подпись министра юстиции Австрии. Но, несмотря на очевидное нежелание австрийских властей выдавать пророссийского олигарха, вряд ли у них остались сколь-либо веские основания отказать в просьбе заокеанским партнерам.

Мог ли кто-то 15 лет назад предвидеть такую судьбу Фирташа? Тогда о нем говорили исключительно с придыханием: владелец РосУкрЭнерго, на которой завязаны все поставки газа в Украину, миллиардер, один за другим скупающий азотные заводы и облэнерго и диктующий правила игры на этих рынках.

Наконец, человек, сосредоточивший в своих руках рынок производства титановой губки – необычайно прибыльное и закрытое направление. Без титана нет авиации и космоса, поэтому владение титановыми заводами открывает доступ к самым высоким кабинетам мира.

Кризис 2009 года, подписание прямого договора о поставках газа между Газпромом и Нафтогазом и повышение цен на российский газ стали для Фирташа нокдауном. Из миллиардера он стал миллионером, но все же твердо стоял на ногах.

Сохранил Фирташ позиции и после Революции достоинства. Именно ему приписывают значительную роль в избрании Петра Порошенко президентом, а Виталия Кличко – мэром столицы.

Поговаривают, что «за заслуги», даже после оккупации россиянами Крыма и прекращения железнодорожного сообщения с полуостровом, для Фирташа создали «спецрежим» – оставили железнодорожную ветку, соединяющую «Крымский титан» с материком. Якобы по ней до конца 2015 года не прекращалось движение составов.

Но уже тогда раздались первые робкие голоса, дескать, можно ли вообще называть олигархом человека, состояние которого складывается преимущественно из кредитов российских банков и взятого в долг газа в качестве платы за лояльность к Кремлю и лоббирование прокремлевских интересов в Украине.

Вердикт австрийского суда показал, что нельзя. Хотя бы потому, что в случае выдачи США у Фирташа остаются два варианта.

Первый – унести с собой в могилу все сведения о сотрудничестве с Путиным и его влиянии на украинскую политику и остаток жизни провести в тюрьме.

Второй – сотрудничать со следствием, рассказать все, что знает, договориться о домашнем аресте и до конца жизни ожидать ассасинов из ФСБ.

Украинские же активы Фирташа, вероятнее всего, в скором времени найдут новых хозяев или обанкротятся. К ним подбираются давно, например, интерес к активам Фирташа проявляет кум нацлидера России Владимира Путина Виктор Медведчук.

Хотя разговор уже не о Фирташе, а о молодой поросли прокремлевских политиков, уверенно идущих по его следам. Сейчас им важно понять, что отношения с кремлевскими чекистами могут строиться исключительно на холодном расчете.

Перестал приносить пользу – в расход. Нет человека – нет проблемы. Нужно понять это и остановиться. Если еще возможно.