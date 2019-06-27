«Миротворец» Медведчук. Зеленскому пора определится, кто его главный враг

Однако проблема новой власти в том, что она пока не может достичь хотя бы такого результата с Россией. И это отразится на рейтинге «Слуги народа», пишет на страницах «Depo.Весь мир» Игорь Петренко.

Один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук снова примеряет на себя тогу переговорщика по гуманитарным вопросам. Сегодня в Минске он встретился с лидерами террористов Донбасса.

Результатом вроде стало освобождение нескольких пленных украинцев. Очевидно, реализуется предвыборная технология, призванная отобрать у партии Владимира Зеленского какую-то часть голосов главным образом юго-восточного электората в пользу «Опоплатформы», которая показывает себя как более эффективную в переговорах с боевиками и Россией структуру.

По результатам переговоров с руководителями незаконных вооруженных формирований оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Денисом Пушилиным и Леонидом Пасичником Виктор Медведчук планирует на День Конституции Украины, 28 июня, в Минске принять участие в освобождении и возвращении домой четырех пленных украинцев, которых должны привезти ему главари боевиков. Освобождение будет односторонним – украинская сторона никого взамен не передает.

Известны фамилии тех, кого планируют освободить. Это украинские военные Дмитрий Великий (находится в плену с 2016 года), Яков Веремийчик (пленный с 2018 р.) И Максим Горяинов (с мая с.г.), а также Эдуард Михеев, задержан «МГБ «ЛНР» 2017 года. О том, что это за люди и как они попали в плен, рассказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Медведчук ради пиара "Оппоплатформы" решил по договоренности с кумом освободить четырех украинских пленных – трех… Geplaatst door Юрий Бутусов op Donderdag 27 juni 2019

Это не первая попытка кума Владимира Путина позиционироваться как политик, успешный в обмене пленных. 10 апреля тогдашний президент Украины Петр Порошенко назвал неэффективным участие Медведчука в работе Трехсторонней контактной группы по освобождению украинских заложников на оккупированных территориях и в тюрьмах России.

Напомнив, что «де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина», и что «это был единственный канал связи с Путиным», Порошенко обратился в Службу безопасности Украины о целесообразности дальнейшего использования Медведчука для освобождения заложников. Напомним последний обмен пленными между Украиной и поддерживаемыми Москвой боевиками Донбасса произошел еще в декабре 2017 года, после чего процесс остановился.

Интересно, что в этом вопросе единомышленником Порошенко является Владимир Зеленский. Его команда даже пикировалась с Медведчуком относительно участия-неучастия последнего в процессе освобождения пленников Кремля.

О необходимости вывести кума Путина из числа переговорщиков у Зеленского заявляли в апреле. Среди обнародованных в СМИ перед вторым туром выборов президента первых шагов кандидата Зеленского речь шла о его готовности к переговорам с РФ с участием международных партнеров, исключался вариант прямых переговоров с боевиками, а также было запланировано отказаться от посредничества Медведчука в коммуникации Украины и России.

Сам лидер «Опоплатформы» возможность своего отстранения от переговоров опроверг, говоря, что занимался переговорами по Донбассу «в интересах страны, а не ее президента». Мол, его не назначали переговорщиком, а «просил лично Порошенко», поэтому вывести его из переговорного процесса невозможно. И уточнил, что сейчас переговоры с руководством РФ ведет исключительно как глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Позже, уже после победы на выборах, команда Зеленского еще раз подчеркнула неизменность позиции по Медведчуку. Кандидатура кума президента России как переговорщика от Украины не рассматривается президентской администрацией, заявил в эфире телеканала «1 + 1» глава АП Андрей Богдан.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор», – заявил он.

Очевидно, что на поле контактов с Кремлем и контролируемыми им бандитами путинский кум находится в прямой конкуренции с командой Владимира Зеленского. Ведь у молодого главы государства пока нет ни инструментария, ни людей, ни четкого понимания того, каким образом могут принести результат переговоры с россияными по освобождению заложников и восстановлению мира.

На этой ситуации играет Медведчук, который не забывает регулярно напоминать электорату: Зеленский разочаровал, мира в Донбассе с ним не добьешься. Временные ограничения на ввоз украинских товаров Россия сняла только благодаря «Оппоплатформе» и Медведчуку, и тому подобное.

После сегодняшней встречи в Минске российское агентство «ТАСС» цитирует такие слова украинского политика: «Власть Украины не настроена на мирное урегулирование ситуации в Донбассе и проведение полного освобождения всех удерживаемых лиц». По результатам переговоров представитель «Опоплатформы» благодарил лидеров террористов и подчеркивал, что обмен должен стать «серьезным сигналом для нынешней власти».

И действительно, отвод сил в Станице-Луганской и разминирования – это пока главный аргумент Зеленского. Который, к тому же, в Украине многие назвали изменой и сливом Донбасса.

И ключевым моментом для понимания всей сложности ситуации, в которой оказался украинский президент, является то, что на самом деле успех Медведчука, как и результат любых переговоров по Донбассу, напрямую зависит от одного фактора – желания Владимира Путина. Ведь следует понимать Медведчук участвует в переговорах только потому, что этого хочет лично хозяин Кремля.

По большому счету, так Россия помогает своему фавориту на наших выборах: домой путинский кум вернется с «призом» в виде четырех заявленных украинцев, и это принесет новые голоса избирателей «Оппозиционные платформе». И без того сейчас наращивает электоральную базу и имеет шанс завести в Совет вторую по численности фракцию.

А Зеленский с его отсутствием четкой позиции в отношениях с Россией может столкнуться с перетеканием рейтинга его партии «Слуга народа» к более понятным избирателю политических структурам. Собственно, этот процесс уже начался.

И чтобы его остановить, команда президента должна не отмалчиваться, а четко расставить акценты: кто для нее главный оппонент – Порошенко с его «ЕС», все же Медведчук и вся эта пророссийская компания.