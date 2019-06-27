Нужно ли Украине стремиться в Евросоюз: что вскрыло возвращение России в ПАСЕ?

Украинскому обществу следует серьезно задуматься о тех вызовах, которые продиктованы существующими взаимоотношениями Украины с Европой. Ситуация с Россией и ПАСЕ – фактически следствие всех этих взаимоотношений.

Ситуация сложившаяся в ПАСЕ с возвращение в Ассамблею делегации России вскрывает ряд важных аспектов жизни современной Европы и ее взаимоотношений с Украиной. Вместо того что бы питать иллюзии украинцам следует внимательно присмотреться к тем вызовам, которые продиктованы взаимоотношениями Европы и Украины, пишет на своей странице в Facebook украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Давайте честно: ситуация с ПАСЕ показала, что мы любим Европу, которой на самом деле уже нет. И когда мы говорим, что хотим интегрироваться в ЕС, то имеем в виду, что хотим интегрироваться в ЕС конца 1990-х и начале 2000-х, когда идея интеграции новых членов с Востока Европы захватила умы. То есть в ЕС, которого тоже уже нет», – заявил посол.

Сегодня стали другими, как ЕС, так и остальная Европа. Та, которая не знает, что будет с ней завтра. Та, которая хочет все что угодно, но не быть знаменосцем хороших идей для мира.

Европа хочет иметь эти добрые идеи исключительно для себя, а весь остальной мир пусть решает, как хочет себя вести. И так, получаем, что для многих из этих европейцев украинская свобода почти такая же хлопотное проблема, как и для России. Потому границу «добрых идей» проводят для Европы на восточных рубежах Польши.

«Мы стоим, как проблема, между миром свободы и миром несвободы, которые хотят снова дружить, пожимать друг другу руки и главное – торговать, получать выгоду», – подчеркнул Щерба.

Это с одной стороны. А с другой – добро остается добром, даже когда его дух слабеет. Европейская идея – это добро и для нас. Не потому, что это альтернатива злу. И не потому, что добро это залог благосостояния. И надо понимать, отмечает Щерба, что зло тоже может быть залогом благосостояния.

«Европейская идея – это идея свободы и уважения к человеку как фундаментальной ценности. За эту идею тысячи украинский заплатили кровью – и мы от нее не отступим, что бы там ни решали в ПАСЕ», – подчеркнул посол.

Дело только за малым – чтобы Украина стала государством, основанным на этих самых ценностях. Европейская интеграция – это не интеграция в благосостояние.

«Это интеграция в ценности, на которых растет благосостояние. То есть – в верховенство права, свободу слова, ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством, толерантность, уважение к другим народам и нациям. Многие ли из нас могут искренне сказать: да, это мои ценности?», – задает вопрос посол.

Далее Щерба отмечает одно важное обстоятельство, о котором обычно никто в Украине не скажет, а знать и понимать это необходимо.

«Они у нас не верят. Они не видят в нас своих. Никто не имеет права им в этом упрекать», – подчеркнул Щерба

Во-первых, за эти почти три десятилетия независимости Украина и украинское общество сами сделали очень много, чтобы испортить свою собственную репутацию.

Во-вторых, подчеркивает Щерба, надо признать, что и сами украинцы часто не верят никому и сами в себя тоже не верят.

А в-третьих, отмечается, что Украина – действительно немножко другая Европа.

«В Польше, Чехии, Эстонии свобода проросла на подготовленном столетиями почве. У нас она пробилась сквозь асфальт», – уточнил Щерба.

Давайте чесно: ситуація з ПАРЄ показала, що ми любимо Європу, якої насправді вже нема. І коли ми кажемо, що хочемо… Geplaatst door Alexander Scherba op Donderdag 27 juni 2019

И это на самом деле, считает посол Украины в Австрии, самый серьезный аргумент для европейцев, чтобы держаться за Украину.

Как говорит профессор Тимоти Снайдер, «Украина нужна Европе, только Европа этого еще толком не поняла».