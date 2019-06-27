Политика

Нужно ли Украине стремиться в Евросоюз: что вскрыло возвращение России в ПАСЕ?

Украинскому обществу следует серьезно задуматься о тех вызовах, которые продиктованы существующими взаимоотношениями Украины с Европой. Ситуация с Россией и ПАСЕ – фактически следствие всех этих взаимоотношений.

Ситуация сложившаяся в ПАСЕ с возвращение в Ассамблею делегации России вскрывает ряд важных аспектов жизни современной Европы и ее взаимоотношений с Украиной. Вместо того что бы питать иллюзии украинцам следует внимательно присмотреться к тем вызовам, которые продиктованы взаимоотношениями Европы и Украины, пишет на своей странице в Facebook украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Давайте честно: ситуация с ПАСЕ показала, что мы любим Европу, которой на самом деле уже нет. И когда мы говорим, что хотим интегрироваться в ЕС, то имеем в виду, что хотим интегрироваться в ЕС конца 1990-х и начале 2000-х, когда идея интеграции новых членов с Востока Европы захватила умы. То есть в ЕС, которого тоже уже нет», – заявил посол.

Сегодня стали другими, как ЕС, так и остальная Европа. Та, которая не знает, что будет с ней завтра. Та, которая хочет все что угодно, но не быть знаменосцем хороших идей для мира.

Европа хочет иметь эти добрые идеи исключительно для себя, а весь остальной мир пусть решает, как хочет себя вести. И так,  получаем, что для многих из этих европейцев украинская свобода почти такая же хлопотное проблема, как и для России. Потому границу «добрых идей» проводят для Европы на восточных рубежах Польши.

Диктатура Зеленского в действии. О чем говорят обыски у Бирюкова?

«Мы стоим, как проблема, между миром свободы и миром несвободы, которые хотят снова дружить, пожимать друг другу руки и главное – торговать, получать выгоду», – подчеркнул Щерба.

Это с одной стороны. А с другой – добро остается добром, даже когда его дух слабеет. Европейская идея – это добро и для нас. Не потому, что это альтернатива злу. И не потому, что добро это залог благосостояния. И надо понимать, отмечает Щерба, что зло тоже может быть залогом благосостояния.

«Европейская идея – это идея свободы и уважения к человеку как фундаментальной ценности. За эту идею тысячи украинский заплатили кровью – и мы от нее не отступим, что бы там ни решали в ПАСЕ», – подчеркнул посол.

Дело только за малым – чтобы Украина стала государством, основанным на этих самых ценностях. Европейская интеграция – это не интеграция в благосостояние.

«Это интеграция в ценности, на которых растет благосостояние. То есть – в верховенство права, свободу слова, ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством, толерантность, уважение к другим народам и нациям. Многие ли из нас могут искренне сказать: да, это мои ценности?», – задает вопрос посол.

Далее Щерба отмечает одно важное обстоятельство, о котором обычно никто в Украине не скажет, а знать и понимать это необходимо.

«Они у нас не верят. Они не видят в нас своих. Никто не имеет права им в этом упрекать», – подчеркнул Щерба

Во-первых, за эти почти три десятилетия независимости Украина и украинское общество сами сделали очень много, чтобы испортить свою собственную репутацию.

Во-вторых, подчеркивает Щерба, надо признать, что и сами украинцы часто не верят никому и сами в себя тоже не верят.

А в-третьих, отмечается, что Украина – действительно немножко другая Европа.

«В Польше, Чехии, Эстонии свобода проросла на подготовленном столетиями почве. У нас она пробилась сквозь асфальт», – уточнил Щерба.

Давайте чесно: ситуація з ПАРЄ показала, що ми любимо Європу, якої насправді вже нема. І коли ми кажемо, що хочемо…

Geplaatst door Alexander Scherba op Donderdag 27 juni 2019

И это на самом деле, считает посол Украины в Австрии, самый серьезный аргумент для европейцев, чтобы держаться за Украину.

Как говорит профессор Тимоти Снайдер, «Украина нужна Европе, только Европа этого еще толком не поняла».

Автор Александр Щерба
Источник Facebook
Тоже интересно
Политика

Хроники кадрового реванша. О чем говорят последние назначения на должности у…

Политика

Диктатура Зеленского в действии. О чем говорят обыски у Бирюкова?

Политика

Экс-глава ЦРУ Петреус: Сильная и успешная Украина – главная угроза для Кремля

Политика

Продаться за миллионы сребреников. ПАСЕ перечеркнула европейский цивилизационный…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Хроники кадрового реванша. О чем говорят последние назначения на должности у Зеленского?

Диктатура Зеленского в действии. О чем говорят обыски у Бирюкова?

Экс-глава ЦРУ Петреус: Сильная и успешная Украина – главная угроза для Кремля

1 из 324