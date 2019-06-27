Диктатура Зеленского в действии. О чем говорят обыски у Бирюкова?

ГБР провело обыск в доме волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова. В партии Порошенко назвали это политическим давлением. Что на самом деле означают эти события?

ГБРовцы показали постановление Бориспольского горрайонного суда на обыск в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении властью и служебным положением. Интересовались деньгами и тендерной документацией. Изъяли флешку и два черновика справок Министерства обороны, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Игорь Петренко.

Напомним, Юрий Бирюков до мая этого года занимал пост советника президента Порошенко. Также работал помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины с октября 2014 года. Сейчас Бирюков баллотируется в Верховную Раду как №32 избирательного списка партии Порошенко «Европейская солидарность».

На своей странице в Фейсбуке он написал: «…начался реванш. И он начался у армии». «Обыски идут у «пиратов» Дмитрия Марченко, обыски идут у офицеров, которые 4 года ломали схемы, раскрывали поставки дерьма в армию, находили кражи топлива и писали ТУ… которые теперь ищут следователи. Далее, как я понимаю, займутся продовольственным обеспечением и пайками – «старожилы» поставок ненавидят новую систему питания, а следователи ГБР у нас … странные. Странные и не знают подследственности», – добавил Бирюков.

Эээ… в общем, странное утро, неординарное. И вообще, слово "странно" меня сегодня весь день преследует.24 июня меня… Geplaatst door Юрий Бирюков op Woensdag 26 juni 2019

Он предположил, что целью следственных действий было запугать его. И назвал причастного, по его мнению, к скандалу – одного из видных юристов Виктора Януковича, заместителя главы его администрации Андрея Портнова, который после победы Владимира Зеленского на президентских выборах вернулся в Украину.

Вчера в своем Телеграмм-канале Портнов передал «привет» бывшему президенту Порошенко: «Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела проста – вы воровали бюджетные деньги и зарабатывали на поставку бронежилетов, из корыстных побуждений обеспечивая украинских солдат некачественными средствами защиты».

С одной стороны, следует признать, СМИ не раз писали о сомнительных схемах материально-технического обеспечения армии. Называлась и фамилия Бирюкова. И все же эта история ощутимо попахивает политикой.

Сам факт обыска в кандидата в нардепы, умноженный на заявление Портнова, можно истолковать как звоночек, который свидетельствует о подготовке к более жестким формам уголовного преследования оппонентов новой власти. И начаться это «охота на ведьм» может вскоре после парламентских выборов.

21 июля будет избран Совет девятого созыва, «новые лица» примут присягу, далее произойдет короткий или длительный (будет зависеть от результатов выборов и количества голосов, которые получат партия «Слуга народа» и другие лидеры гонки) процесс формирования парламентской коалиции. И если новый президент и те, кто вокруг него, почувствуют, что власть в их руках надежно и надолго, – можно будет начинать преследование оппонентов.

Тогда имеем шанс стать очевидцами не просто обысков, а парада громких задержаний, посадок, судебных процессов против представителей власти времен Порошенко. Сама логика политической эволюции Зеленского и его окружение толкает их к этому сценарию, который будет реализовываться под лозунгом «Потому что люди хотят» – гремучая смесь социального популизма, желание политического реванша и банальной мести. Ведь наш народ хочет справедливости, непонятно, какой и относительно чего – но справедливости.

Правоохранителям у нас не привыкать выполнять волю власти, а судебная система, реформу которой так и не удалось завершить за пять лет, несомненно, примет нужные решения. И дальше тех политиков и чиновников, которым не удастся спрятаться за депутатской неприкосновенностью (относительно ее отмены есть значительные сомнения), начнут «догонять» портновы и другие представители властных элит времен Януковича. Которыми, в свою очередь, движет желание мести за пятилетку «скитаний» и вынужденной эмиграции.

Между прочим, этот путь является характерным для начальных этапов становления диктатур. Именно с этого они начинают: с преследования оппонентов по мотивам «восстановления справедливости», с сужения свобод в своих странах, на которые радостно согласятся многие жители, если им пообещают «справедливость».

Сам Зеленский движений в плоскости преследование окружения вчерашнего оппонента на президентских выборах пока делать не будет. На этом этапе для него более важно сформировать собственное большинство в парламенте.

Здесь желательно не распугать потенциальных политических партнеров из условно демократического лагеря – ту же партию Святослава Вакарчука «Голос» – которые могут возмущаться из-за слишком явного реванша экс-«регионалов».

Также нежелательно накануне выборов поднимать волны возмущения в обществе. Разве что запускать пробные шары, как в истории с назначением Портнова профессором Киевского нацуниверситета имени Шевченко и протестами студентов по этому поводу. Мол, не прошло здесь и сейчас – попробуем в другом месте. Вернем ряду киевских улиц старые названия. Дождемся реакции активных граждан. Их реакция покажет, как действовать дальше.

Поэтому глава государства пока просто отмалчивается по важным вопросам. Тем временем работают суды. За последние недели недореформированной Фемидой принято столько сомнительных решений, что пора заводить рубрику «хроники реванша».

И это только прелюдия. Самое интересное начнется после выборов. Где-то к моменту установления их результатов, как ожидается, Конституционный Суд может отменить весь или отдельные нормы закона об очищении власти (в просторечии – закон о люстрации). И уже ничто не будет мешать чиновникам старой власти возвращаться на должности. Ничто – в юридической плоскости.

Помешать могут массовые уличные протесты. Но возможность их организации, результативность и реакция нынешней власти зависят от многих обстоятельств. За последний месяц с небольшим, который прошел с тех пор, ситуация весьма обострилась.

Но есть у команды нового президента одно облачко на горизонте. Судя по последним рейтингам, уровень поддержки избирателями «Слуги народа» перестал расти, более того – перешел к снижению. Поэтому проект «монопартия» в новой Раде может не реализоваться. И это однозначно хорошо для страны.

Участникам коалиции, куда войдут больше партий, чем одна, не обойти политических торгов по поводу вопросов парламентской повестки дня. Эти торги, назовем их дискуссиями, уменьшают угрозу монополизации власти и нивелируют соблазн авторитаризма.

И по состоянию на сейчас угроза попытки установления диктатуры в Украине сохраняется. В эту сторону власть толкают как бывшие «регионалы», такие решения одиозных судов, того же Окружного админсуда Киева, которые еще с апреля штампуются пачками. Один из признаков этой потенциальной диктатуры – попытки замаскировать «выполнением воли народа» давление на оппонентов и их зачистку политического поля через уголовные преследования.