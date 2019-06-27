Экс-глава ЦРУ Петреус: Сильная и успешная Украина – главная угроза для Кремля

Экс-глава ЦРУ Петреус не перестает удивляться силой и смелостью украинских военных, но при этом он подчеркивает, что Россия хочет не столько захватить Украину, сколько расшатать ее извне и изнутри.

Военная поддержка Украины со стороны США, укрепление обороноспособности страны – это важная задача. И в этом плане вклад США весьма значителен. Однако, без развития и укрепления собственной экономики не обойтись, ведь Россия нацелена прежде всего на дестабилизациюобщественно-политической обстановки, рассказал в своем интервью изданию «Новое Время» экс-глава ЦРУ, со-руководитель инвестиционного фонда «KKR» Дэвид Петреус.

«Я считаю позитивным шагом то, что нынешняя администрация президента США предоставила Украине противотанковые комплексы Javelin. Нужно сказать, что тут важна роль и предыдущей администрации, которая также повлияла на выделение средств для той задачи», – заявил экс-глава ЦРУ.

Далее Петреус объясняет, что бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И $200 млн вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, будет уже вполне серьезной суммой денег.

«Мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат», – подчеркнул Петреус.

При этом он отметил, что США и его союзники по НАТО должны убедиться, что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане. И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Результаты выборов, по мнению экс-главы ЦРУ, показывают чаяния украинцев – они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ.

«Как партнер одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов, который смотрит на возможности инвестирования в Украину, я тут был на конференции «YES» около трех лет назад», – рассказал экс-глава ЦРУ.

Петреус подчеркнул, что тогда надежд, что бизнес найдет хорошие возможности для инвестирования, особенно в сфере энергетики, реформы будут сопровождаться верховенством права. Это был период обещаний, а затем наступил период, когда надежды так и не материализовались, и это то, что сказали украинские люди своим голосованием на выборах. Это очень важное заявление украинского общества, подчеркивает экс-глава ЦРУ.

«У нас много разных конгрессменов, но есть ключевые фигуры, и они как раз, я вас уверяю, хорошо понимают, что происходит в Украине, и даже после печальной для всех нас смерти сенатора Маккейна, который пристально следил за событиями в Украине и оставался вашим преданным сторонником, все равно остаются люди, которые замечательно разбираются в украинском вопросе», – уточнил Петреус, говоря о поддержки Украины со стороны США.

Подчеркивается, что вот эти $200 млн, о которых упомянул Петреус, – отнюдь не тривиальная сумма. Человеческий капитал – не менее важный компонент обороноспособности, чем развитие технологий. Развивать профессиональные навыки военных – не менее важная задача, чем получать супертехнологичное вооружение, и при этом подготовка людей в разы дешевле. И здесь США также оказывают Украине помощь: несколько опытных американских генералов вовлечены в реформу украинской армии и «Укроборонпрома».

«На мой взгляд, сегодня обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии достаточно хороши, хотя, конечно, нужно усилить защиту и методы сдерживания», – отмечает экс-глава ЦРУ.

В тоже время Петреус заявил, что война на Донбассе – это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами – ежедневная рутина. Россия старается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее.

Запрос Украины должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы непрямого огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет. Но, опять‑таки, важно помнить, что оружие хорошо эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках. Поэтому экс-глава ЦРУ продолжает настаивать на значимости реформы персонала.

«Я также хочу упомянуть силу и решительность украинских военных – меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, не воевавшая десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии россиян. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы», – восхищается Петреус украинской армией.

Основываясь на своем практическом опыте экс-глава ЦРУ, считает, что главным для того, что бы Украина и дальше справлялась с российской армией – это взаимодействовать с США и другими странами. Нужно быть достаточно твердой, но не быть при этом провокативной. Россия действительно имеет военную мощь, намного превосходящую украинскую.

«Мы также видим, что Россия хочет не столько захватить Украину прямым вторжением, сколько расшатывать ее различными методами извне и изнутри. Для того чтобы она не пришла сюда окольными путями, важно создать сильные демократические институты, провести необходимые реформы, построить сильную экономику», – подчеркнул Петреус.

Более всего людей в Кремле пугает успешный пример Украины. Стоит вспомнить, как Польша и Украина после распада Советского Союза находились примерно на одном экономическом уровне, и все теперь могут увидеть, как далеко сегодня ушла Польша. Давайте представим себе такие же успехи Украины – это будет огромная идеологическая угроза для Кремля. Ведь признаем честно: экономика России отнюдь не блещет эффективностью несмотря на экстраординарные природные ресурсы.