Дыхание нового Майдана. Когда Зеленского свергнут за Бандеру и Шухевича?

Сегодня вечный украинский вопрос заострился, как никогда. Малороссия против независимой Украины. Если результат первого раунда будет устанавливать Окружной административный суд, то последствия могут быть непредсказуемые.

В соцсетях опять девятый вал. Украинцы активно комментируют информацию об отмене Окружным административным судом Киева переименования проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича на Московский и Ватутина. «Вперед! Назад! В светлое будущее, которое будет похлеще темного прошлого».

Бандера и Шухевич – политические деятели, боровшиеся за свободу Украины. Тут никто не спорит. Даже те, кто хотел бы, чтобы их имена были забыты.

У этих людей сама мысль, что Украина может быть свободна от восставшей из ада российской метрополии, вызывает верноподданнический скрепный зуд. Антиукраинские силы служат чужой стране. Тут тоже никто не спорит. Даже они. Их расчет прост. Они надеются, что московский царь, после того как они подточат Украину изнутри, оставит им гауляйтерство в кормление.

Как это было с пророссийскими украинскими политиками и судьями в оккупированном Крыму. Все при деле. Все при барышах. Тут все дело в Ницше. Рабы не хотят свободы, они хотят иметь своих рабов. Пытаясь вычеркнуть из украинской исторической памяти героев, которые боролись за независимость Украины, реваншисты стараются пересмотреть итоги победы тысяч и миллионов украинцев.

Потому что они, как никто другой, понимают, что в Украине прямо сейчас создается самостоятельное государство со своей героикой, национальным мифом, культурой, языком и будущим. Сегодня вечный украинский вопрос заострился, как никогда. Малороссия против независимой Украины. Если результат первого раунда будет устанавливать Окружной Административный суд, то последствия могут быть непредсказуемые.

Дело о переименовании проспектов тянется с октября 2016-го для Бандеры и с июля 2017-го для Шухевича. «Незаконное» решение Киевского городского совета оспаривают общественные организации «Антифашистское правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа», представительницей которых в суде выступает Елена Бережная.

Однако мало кто знает, что решения судьи ОАСК Олеси Чудак могло бы и не быть. 26 декабря 2017 г. Высший совет правосудия согласовал Указ президента Порошенко о ликвидации ряда судов, в том числе и легендарного Окружного админсуда Киева. Но через пару дней, когда президент подписал Указ, ОАСК из него куда-то испарился.

Иными словами, имеем суд Шредингера, который теперь переименовывает улицы, переводит стрелки на двадцать восемь лет назад, утверждая на территории Украины советскую, а не украинскую героику. Огромная часть ответственности лежит на ушедшей власти, которая играла в демократию, вместо того чтобы утверждать ее с помощью широкомасштабной судебной реформы.

Тем не менее не стоит забывать, что судьи в Украине – это отдельная ветвь власти, которая должна очищать сама себя. Чего вот уже пять лет не происходит. Отдельные случаи проявлений судебной чести только подтверждают общую картину. Судебную реформу провалили все.

Подконтрольные судьи перекрасились и рады стараться, скажите вы. Все не так просто. Недолюстрованные суды в Украине полностью независимы. Сложно представить, что судье Чудак звонили из первого кабинета с настоятельной просьбой «вернуть все как было». Скорее всего, осознавая смену настроений в стране, она сама решила больше не стесняться. Возможно, у нее был интерес в этом деле.

Кто знает? Самое ужасное, что суды могут принимать любое решение, и, если оно будет неправосудно, граждане могут попытаться оспорить его, подав аппеляцию или кассацию. Или в Европейский суд по правам человека. Абсурд в том, что судья судит именем Украины, а значит, никакой личной ответственности за принятые решения не несет.

Судебная система в Украине давно стала корпорацией узаконенного беззакония. Да, она подчинялась власти. Но не потому, что вынуждена бояться. А потому что сама готова была платить лояльностью за право на безнаказанность судей.

Оказывается, что для того чтобы развернуть Украину на 180 градусов и погнать ее на второй круг национально-освободительной борьбы, достаточно просто ничего не делать. Для придания ситуации театральных эффектов, можно фантазировать декларациями и «обеспокоенностями» по ключевым вопросам внешней и внутренней политики.

Одиозные решения украинских судов свидетельствуют о том, что слабая украинская государственная система пошла в разнос. Этим в полной мере пользуются такие «авторитетные» правоведы, как Андрей Портнов и Виктор Медведчук. Помните лозунг президентской кампании: «Не обещаний, не прощений»? В оригинале песни Виктора Павлика (кстати, он не хочет подать в суд о нарушении авторских прав?) припев звучит так: «Не обещаний, не прощений, все случилось само собою».

Мы с вами наблюдаем «само собою» в полной мере. Во всех судах страны. Проблема не в том, что новый президент давит на чиновников, проводя антиукраинскую политику. А в том, что он бездействует, пока реваншисты тянут страну в имперское стойло.

До рассмотрения апелляции официально Московского проспекта и проспекта Ватутина в Киеве не будет. Но тот факт, что украинский суд идет на встречу пророссийским силам, а государство в лице президента бездействует, сам по себе является угрозой национальной безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что реванша не будет.

«Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича… И, во-вторых, на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов», – написал он.

Об апелляции заявляет и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Вот только что будет, если очередной судья решит именем Украины узаконить свое частное советское мнение и оставит решение ОАСК в силе? Улица? Майдан? Противостояние власти и народа? Сегодня президент делает вид, что не контролирует произвол судов, и не говорит, что судебную реформу, перезагрузку нужно начать немедленно.

А что он будет делать завтра, когда необходимо будет сохранять контроль над хаотизированной страной? Надо просто перестать прикидываться невовлеченным в процесс арбитром, господин президент. И посчитать, на что у вас больше шансов повлиять. В свете открывающихся перспектив. На судебный реванш, или на народ на площадях? Особенно на народ, который чтит память борцов за украинскую независимость.