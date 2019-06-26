Украина против России: играем по циничным правилам этого мира

На демарш депутатов ПАСЕ Украина должна ответить не только словом, а комплексом конкретных действий, жестких и циничных.

Тема возврата российской делегации в ПАСЕ будоражит информационное пространство. Оценки произошедшего различные, но большинство выводов сводятся к негативным сценариям для Украины и Европы. Однако, постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook пишет о том, что Украине необходимо оказать сопротивление такому гибридному наступлению России.

«У меня есть много историй о ПАСЕ», – пишет украинский дипломат.

Истории о том как Дмитрия Кулебу в кулуарах ПАСЕ хлопали по плечу со словами «А скажи, классно мы придумали аргумент о 140 миллионах россиян, ради которых мы должны вернуть российскую делегацию в ПАСЕ? Это вы точно не перебьете».

«И о том, как дипломатично провести разговор, в котором тебе с улыбкой говорят: не надо заострять, тебе лучше смириться с российским возвращением и просто жить с этим. А ты с такой же дружеской улыбкой отвечаешь: нет, дорогой мой, это тебе придется с этим жить», – подчеркнул Кулеба.

Члены украинской делегации и сам постоянный представитель Украины при Совете Европы, специально выписывали тезисы, которые президент Владимир Зеленский озвучил на недавних встречах с Эммануилом Макроном и Ангелой Меркель, хотя оба лидера уже окончательно решили возвращать российскую делегацию в Ассамблею и дали все соответствующие команды своим представителям в Совете Европы.

«И про литовцев, латышей, эстонцев и грузинов, с которыми мы прошли этот путь несмотря на попытки нас разъединить. Одного посла обрабатывали аргументом – зачем вы поддерживаете украинцев, мы с ними все равно договоримся, они нам не откажут», – отмечает Кулеба.

А тем временем, сибариты и гедонисты из числа депутатов ПАСЕ вчера не разошлись, как обычно по ресторанам, а впервые в истории едва ли не все сидели до часу ночи в зале и послушно давили на кнопки во время голосования только ради того, чтобы сломать последние попытки украинских депутатов разрушить их сценарий. А члены украинской делегации в ПАСЕ – реально молодцы, подчеркнул Кулеба в своем сообщение.

«И о том, как вчера ночью в пустом коридоре ПАСЕ плакала помощница одного члена ПАСЕ, который упорно топил за россиян, потому что ей было стыдно за шефа», – подчеркивает Кулеба.

Постоянный представитель Украины в ПАСЕ рассказал, как один из членов ПАСЕ, который тоже упорно топил за россиян, сегодня удивленно отметил, что россияне приехали какие-то наглые и начали свое триумфальное возвращение с провокации – номинировали одиозного Слуцкого на вице-президента ПАСЕ.

«Короче, историй много. Но главное – будущее», – подчеркнул Кулеба.

Личная позиция постоянного представителя Украины в ПАСЕ заключается в том, что по его мнению Украина должна ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично.

«Сегодня министр Павел Климкин вызвал меня на консультации в Киев, где мы как раз будем завершать план дальнейших действий. Вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы – такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал», – пишет украинский дипломат.

В тоже время Дмитрий Кулеба не может дать точного прогноза на ближайшее будущее. Однако, он при этом настаивает, что три ключевых правила остаются как прежде неизменными:

√ Опираемся на реальность;

√ Нас бьют, мы бьем;

√ Играем до конца.

У мене є багато історій про ПАРЄ.І про те як мене плескали по плечу із словами "А скажи, класно ми придумали аргумент… Geplaatst door Dmytro Kuleba op Dinsdag 25 juni 2019

«А вы не беспокойтесь. Мир жесток. Это факт. Но другого мира у нас нет», – заметил украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба в заключении призывает просто быть сильным, иметь здравый смысл и выгрызать в этом мире свое. Особенно после того как что-то выгрызают из тебя.