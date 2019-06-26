Ударные силу украинского хаоса. Судьи в роли всадников апокалипсиса

Решение Окружного административного суда Киева о возвращении столичным проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича наименований советского времени – это не просто демонстрация реваншистских настроений в судебной системе.

Это, прежде всего, доказательство того, что именно судебная система будет использоваться как орудие хаоса. В первую очередь хаоса, а не реванша, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Уже приходилось отмечать, что российского президента Владимира Путина не интересует успех или поражение нового украинского президента Владимира Зеленского.

Нет, Путина, который уже готовится к возвращению нашей страны в российскую «сферу влияния», в первую очередь интересует именно хаос. Потому что только хаос может помочь ему убедить Запад, что Украины как государства не существуют, что все украинские государственные институции – от судов до офиса президента – всего лишь декорации, за которыми скрываются банальные клановые интересы.

Именно поэтому уже между первым и вторым туром выборов президента страны, когда победа Зеленского стала очевидной, судебная система внезапно заработала как хорошо отлаженный механизм принятия алогичных решений.

Но внезапным такое «перевоплощение» украинских судей может назвать только очень неопытный и неинформированный наблюдатель. На самом деле эта внезапность – часть плана по хаотизации Украины. И этот план успешно воплощается в жизнь.

Дело вовсе не в Бандере, Шухевиче, Ватутине. Дело в том, что специально выискиваются болевые точки, которые могут расколоть украинское общество и радикализировать настроения.

Которые должны убедить одних, что новая власть – это власть реванша бывших регионалов, а Зеленский – новый Янукович ( и тогда решение суда логично, ведь после избрания Януковича суд отменял указ Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины), других – что Зеленский на самом деле «предатель», который не хочет целовать ботинки Путина, третьих – что «националисты» не сдаются и готовы бороться с «выбором народа», четвертых – что «пятая колонна» готовится к полному захвату власти и капитуляции перед Москвой, пятых…

Это и есть создание хаоса, в котором Украина должна завязнуть, лишиться и воли к сопротивлению России, и способности к развитию. Превратится в арену беспощадной схватки всех против всех.

А украинские судьи своими решениями должны этому поспособствовать.