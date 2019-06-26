Смерть европейской солидарности. ПАСЕ мертв и Путину может безнаказанно убивать европейцев

В ПАСЕ окончательно умерла европейская солидарность, а в самой ассамблее дали негласное добро Путину убивать всех кого не лень: украинцев, грузин, молдаван, сирийцев и даже самих граждан ЕС.

Накануне голосования в ПАСЕ было много прогнозов и предпосылок тому, что заседание ассамблеи Совета Европы пройдет под знаком России. России, которую кремлевские лоббисты как могут внести на руках в зал ПАСЕ, так и воздвигнуть на пьедестал почета, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

Но, произошло нечто куда хуже…

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против проведения обсуждения расследования катастрофы MH17. И это не смотря на то, что следствие стало выдвигать прямые подозрения причастным лицам, а нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, потребовал выдвинуть России ультиматум относительно ее возможного возвращения в ПАСЕ.

Тем не менее, неприятная и неудобная тема сегодня оказалась для депутатов темой табу. Тема гибели 192 голландцев, 44 малазийцев, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, 10 британцев, 4 бельгийцев, 4 немцев, 3 филиппинцев, 1 новозеландца и 1 канадца оказалась темой табу…

Конечно, я бы мог сейчас вспомнить свои комментарии от 2015 и 2016 годов, когда говорил, что пророссийское лобби набирает в Европе все большую силу. Мог бы перечислить влияние Кремля на тех или иных парламентариев каждой страны, вспомнить лоббистские партии и их лидеров в ПАСЕ, кормящихся с кровавых рук Кремля. Но, это уже все делалось по стоку раз, что я даже сбился со счета…

Все, что я могу сейчас сказать, так это то, что для Европы настают темные времена. И настают они потому, что европейским представителям в ПАСЕ не важна жизнь европейцев. Я понимаю, что многим из них плевать на гибнущих на Донбассе украинцев, или ровным счетом нет дела до малазийцев или филиппинцев. Но сотни граждан ЕС стали жертвой преступного путинского режима, а этой теме не нашлось места для обсуждения.

Таким образом еще накануне самого голосования в ПАСЕ можно было констатировал факт полной деградации данного института власти в Европе. В некотором смысле эта деградация является лакмусовой бумажкой тех процессов, что сейчас наметились в Старом свете, уставшем бороться против врага, с которым намного выгоднее торговать, договариваться, получать профит.

Голосование же за изменение регламента наложения санкций, которое теперь позволит российской делегации участвовать в заседаниях ПАСЕ без ограничения голоса, это ничто иное, как смерть ассамблеи. Причем в самой удручающей форме, ведь когда умирает король, здравствуют нового короля. В данном же случае здравствовать некого.

В эпоху Холодной Войны европейское сообщество противостояло советской угрозе десятилетиями, и не сдавало ни шагу назад. Каждое десятилетие такая солидарность и поддержка приводили к тому, что та или иная страна скидывала с себя совковое ярмо. Венгрия, Чехословакия… Более полувека Европа не признавала оккупацию советским союзом стран Балтии. Более полувека на всех уровнях, политических и экономических, советам создавались препятствия и противник, обладающий безмерными ресурсами, изматывался.

Нынешнее же европейское сообщество не готово к такому противостоянию. Его хватило всего-то на пятилетку. Измельчал европейский дух, не то поколение.

Но, знаете, что меня больше всего беспокоит. Эта политическая уступка, я бы даже сказал, фиаско, это лишь вершина, всего лишь пик айсберга из предстоящих деяний пророссийского лобби в ЕС. И опасение, наибольшее из всех, это то, как себя поведут европейские коллеги Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, когда в этих странах начнется реализация того или иного гибридного сценария. А предпосылки таковых угроз были, есть и будут. Причем сейчас, на волне успеха в Молдове и в ПАСЕ, но удручающем и унизительном поражении в Грузии, реализация одного из сценариев в странах Балтии тактически очень даже приемлема.

А потому, я все больше убеждаюсь в том, что Европе сейчас нужен стратегический союз не по принципам и интересам, экономическим и политическим, а в первую очередь ради собственной же безопасности. Стратегический союз, который бы парировал как угрозы набравшего вес нефтегазового пророссийского лоббизма и был бы готов к угрозам иного формата.

И, увы, но в этом союзе я не вижу партнеров из Старого Света, но костяком которого должны стать как упомянутые выше Польша, Литва, Латвия и Эстония, так и неизменные и преданные союзники в борьбе в российским реваншизмом США и Великобритания.

Сегодня в ПАСЕ окончательно умерла европейская солидарность, а в самой ассамблее дали негласное добро Путину убивать всех кого не лень, украинцев, грузин, молдаван, сирийцев и даже граждан ЕС. Все это не только сойдет ему с рук, но и не станет важным даже для пяти минут обсуждения.