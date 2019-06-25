Подмоченная репутация Европы. Когда ожидать снятия санкций с России?

Ответственность за скандальное голосование в ПАСЕ по российской делегации лежит не только на Франции или Германии.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в ночь на вторник, 25 июня, приняли резолюцию на основании доклада «Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в том, что касается прав и голосования» авторства представителя Бельгии Петры де Суттер, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Ключевым является закладываемый механизм де-факто ослабления возможностей Ассамблеи вводить санкции в отношении тех или иных национальных делегаций. Принятие соответствующих решений переносится в более узкий круг – в зону ответственности Комитета министров СЕ и генсека Совета Европы.

Хотя, следует признать, резолюция все же позволяет отказывать в подтверждении полномочий делегаций и утверждение точечных ограничительных мер. К тому же украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации.

На формирование соответствующей резолюции у мониторингового и регламентного комитетов ПАСЕ есть сутки. С другой стороны, общая тенденция не способствует оптимистическим ожиданиям.

Еще весной стартовала кампания под лозунгом «во благо Совета Европы и российских граждан», что подразумевает участие всех делегаций в заседаниях и голосовании по кандидатурам на пост генсека СЕ. Второй главный аргумент сторонников возвращения РФ: если ее исключить или она сама покинет СЕ, то граждане РФ останутся без доступа к такому важному инструменту, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Благородно. И притянуто за уши. Во-первых, российским судам позволено не признавать решения ЕСПЧ. Во-вторых, судей выбирают делегаты ПАСЕ. И тут возникает вопрос: а что, собственно, помешает формированию ЕСПЧ с «правильными» судьями (хотя бы несколькими), учитывая, что России прямо или косвенно удалось переманить на свою сторону столько европейских политиков?

Ответов от этих политиков, естественно, получить не выйдет. Права граждан РФ и общая миссия СЕ стали мантрой, прикрывшей сначала принятие 10 апреля резолюции №2217. Та еще не гарантировала возвращения делегации РФ, но приоткрыла для нее окошко.

Уже 17 мая 30 из 47 членов Комитет министров СЕ одобрили послабления, а 3 июня свое «да» сказал и Регламентный комитет ПАСЕ. Точка была поставлена уже на летней сессии в Страсбурге, когда резолюцию поддержали 118 человек. 62 делегата выступили против и еще 10 – воздержались.

Как голосовали

Позиция стран по резолюции проиллюстрирована результатами голосования на сайте Ассамблеи.

За: Андорра, Австрия, Азербайджан, Ирландия, Исландия, Испания, Кипр, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Турция, Франция.

Частично за: Армения, Бельгия, Германия, Дания, Италия (один воздержавшийся), Молдова, Нидерланды, Португалия, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария,

Против: Грузия, Латвия, Литва, Украина, Эстония.

Частично против: Великобритания (двое «за», трое воздержались), Польша, Швеция.

Против/за 50х50: Лихтенштейн, Румыния (от обеих стран по два делегата в ПАСЕ).

Воздержались: Словения (один делегат).

Отсутствовали: делегации Венгрии и балканских стран – Болгарии, Греции, Албании, Северной Македонии, Черногории.

Что занятно, представители крупнейшей группы в Европарламенте – Европейской народной партии, позиционируемой как друзья Украины, по большей части голосовали «за». В то же время против было большинство из ALDE (Альянса либералов и демократов за Европу).

В понедельник, 24 июня, в том числе и поздним вечером, в Страсбурге царило оживление. Несмотря на спорность вопроса делегаты торопились с возвращением РФ и получением заветных взносов, и судя по всему, не только их.

К примеру, был отклонен запрос о проведении срочных дебатов на тему: «Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ платить членские взносы». И еще один запрос на проведение дебатов касательно расследования крушения Boeing Малайзийских авиалиний рейса MH17 на Донбассе.

Интересно, о чем думали тогда делегаты из Нидерландов, где накануне был представлен финальный доклад по катастрофе MH17. И в том докладе, напомним, были названы четверо ключевых подозреваемых, трое из которых – граждане России. Если и думали об этом, то возвращение РФ в ПАСЕ перевесило по значимости 298 душ.

Ассамблея так спешила с голосованием, что президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье даже не гнушалась нарушением регламента. Как рассказал член украинской делегации Борислав Береза, Паскье приняла решение, что изменить повестку дня можно простым большинством, а не двумя третями голосов, как должно.

Представители Украины, в свою очередь, пытались хотя бы застопорить рассмотрение 226-тью внесенными поправками. Еще один делегат, Леонид Емец, пояснил, какая цель преследовалась внесением поправок: «Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию».

Но рвение отдельных европейских делегаций и непосредственно руководства ПАСЕ явно недооценили. Ближе к голосованию выяснилось, что канцелярия не успела перевести текст документа на французский, а также у депутатов не было и оного и на английском.

Как результат, дебаты по резолюции прошли без рассмотрения внесенных изменений. С такой неразберихой, даже откровенным бардаком ПАСЕ больше напоминала Верховную Раду. Неудивительно, что россиянам и лоббистам их интересов удалось протолкнуть нужное решение.

Кто виноват

Ответственность за произошедшее 25 июня в Ассамблее в Украине многие сейчас возлагают на президента Владимира Зеленского. Отчасти это так. Зеленский с недавних пор начал активно копировать риторику Петра Порошенко, но не был столь убедителен.

Не в последнюю очередь из-за промедления с очерчиванием своей внешней политики (его позиция была неясна ни во время кампании, ни после инаугурации) и вызывающих вопросы и сомнения представителей его окружения. Потому присутствует стойкое ощущение, что президент только и делал, что ел шаурму, купался в фонтане и мысленно расставлял мебель в Украинском доме.

Да, Зеленский озвучил свои взгляды уже во время визита в Брюссель, а затем в Берлин и Париж. И опять-таки не был достаточно красноречив. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель услышали те же слова, которые им говорил пятый президент Украины, но, взглянув на шестого, решили, что его можно проигнорировать.

Добавило им уверенности и, как верно заметил украинский делегат Владимир Арьев, самоустранение Зеленского от происходящего в ПАСЕ. Мало того, по словам вице-спикера ВР Ирины Геращенко, Банковая и президент оставили без ответа просьбу делегации о срочной встрече для обсуждения ситуации в Ассамблее.

Вероятно, Зеленский решил, что было достаточно одного его заявления на встрече с Макроном, когда он не согласился с французским президентом в вопросе россиян в Ассамблее. Его сегодняшний как будто вымученный и апатичный комментарий в расчет брать не стоит.

Молчание же «разочарованного» главы государства в целом можно объяснить обидой на Верховную Раду. Зеленский не сумел или банально не захотел вообще хоть как-то консолидироваться с парламентом там, где это крайне необходимо. Украинская делегация в ПАСЕ – это не только вызывающий у Банковой аллергию БПП, но и представители всех фракций Верховной Рады.

Включая тех, кто уже несколько раз напрашивался в коалицию со «Слугой народа». Потому со стороны президента это как-то по-детски, что ли. Ведь есть вопросы, которые должны выходить за рамки внутриполитической грызни.

Что должно понимать лицо, выбранное на пост главы государства и обещавшее мир на Донбассе. А ПАСЕ – одна из ключевых площадок для работы в этом направлении. Зеленский, видимо, этого или не понял (не исключено, что вообще путает ПАСЕ и ЕП), или же его отговорило окружение, занятое сейчас переделом потоков и договорняками с олигархами.

И все же не все шишки Зеленскому. В большей степени ответственность за голосование, которое может стать в итоге ящиком Пандоры в контексте российской политики Евросоюза в общем, ложится на плечи самих европейцев, соблазнившихся российским условным рублем. Условным, поскольку, не факт, что те или иные делегаты получали именно деньги.

Таким рублем могли стать услуга в той или иной сфере, льготы, скидки, совместные проекты и т. д. Инструментов прямого и непрямого подкупа человечество наплодило великое множество, и россияне их давно освоили. Что обусловило фиаско Украины в Совете Европы.

Да, Украина могла бы пойти тем же путем – интенсивно персонально окучивать коллег в ПАСЕ. Украинская делегация провела отличную работу, но были все же недоработки. Хотя и не всегда по их вине.

Разве что вызывает вопросы тактика «в любой сложной ситуации пой гимн». Для картинки в ТВ это красиво конечно и многим украинцам нравится. Но европейский парламентаризм, несмотря на все его минусы, к такому все же не привык.

Куда более весомой для европейцев была бы конкретика. Желательно, подкрепленная серьезными достижениями в экономике (улучшение инвестиционного климата, например, соизмеримое с предоставляемыми Россией возможностями). Понятно, что не видя этого, европейцы сделали выбор в пользу все еще живой сырьевой экономики РФ.

Ну, и конечно же, во главе угла стоит возобновление выплаты Россией членских взносов – миллионов и миллионов евро. Теоретически компенсировать эти финансовые потери СЕ могла бы Украина в обмен на поддержку Европы, но это было бы возможно только, если украинская экономика демонстрировала внушительный рост. Чего нет. Экономика Украины, несмотря на мощные антироссийские санкции, по-прежнему значительно уступает российской.

Правда, «закрыть» потери могла и другая европейская страна с мощной экономикой и обилием ресурсов. Например, Германия, профицит бюджета которого за 2018 год, как сообщало немецкое статистическое ведомство, достигло рекордных 58 млрд евро. Если бы речь действительно шла о европейских ценностях, Берлин спокойно мог бы уплатить взнос вместо России.

Однако в действительно речь идет не о ценностях, а о «Северном потоке-2», как еще одной форме прямого подкупа Москвой Берлина. Потому Европа, как обычно, выбрала прагматизм – улучшение отношений с Россией и перспектива возобновления экономического сотрудничества.

Европейские ценности же в таких вопросах, когда основной тренд заточен на прагматизм, является просто красивой оберткой. И лицемерием со стороны отдельных стран ЕС, при любой возможности и на каждом углу разглагольствующих о правах человека.

Осознавая это, не стоит все же воспринимать решение как глобальную катастрофу. Да, это очень плохо и вызывает тревогу. Особенно из-за заявлений Парижа.

Так, в день голосования в ПАСЕ, заметим, премьер-министр Франции Эдуар Филипп, говоря о санкциях, обнадежил главу правительства РФ Дмитрий Медведева: «Это временный этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения».

А госсекретарь французского МИДа по европейским делам Амели де Моншален и вовсе окрестила конфликт между Украиной и Россией «политическими разногласиями».

И все же еще не все кончено. Почему? Первое: возвращение делегации РФ – это взятка Кремлю со стороны наивных европейцев, решивших сделать первый шаг навстречу, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Сработает ли жест? Маловероятно, но шанс заставить Москву хотя бы говорить все же есть.

Что касается самой ПАСЕ. Репутация Ассамблеи подмочена – это факт. И в обозримом будущем она скорее будет напоминать Совбез ООН. Особенно в то время, когда в СБ была представлена Украина. То есть станет платформой сугубо для информационной войны без конкретных решений касательно ситуации в Украине.

В скором времени едва ли не каждое выступление украинцев или россиян будет переходить в обмен колкостями и упреками. И тем, кто проголосовал в ночь на 25 июня за возвращение РФ, придется выслушивать поток взаимных обвинений, купаться в неприязни, лишь недовольно морща носы.

Но складки быстро разгладят мысли о полученных гешефтах. А может и не придется им выслушивать, учитывая, какие занятные персонажи лезут на выборы в ВР как в списке «Слуги народа», так и в рядах других политсил, в том числе «оппозиционных».